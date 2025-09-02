Ezúttal a rasszista kártyát húzták elő Trump ellen a demokraták

A hosszú hétvége során tovább romlott a helyzet Chicagóban. Az illinois-i nagyvárosban csak ez alatt az idő alatt mintegy ötven ember volt érintett lövöldözésekben, a halálos áldozatok száma nyolc. Nem csoda tehát, hogy Donald Trump amerikai elnöknek elege van a demokrata városvezetés hozzáállásából, és szövetségi szintű fellépést ígért a bűnözési ráta és főleg az erőszakos bűnözés letörésére.

Ahelyett, hogy elfogadnák a szövetségi segítséget a bűnözés megfékezésére, rasszistának nevezik Donald Trump amerikai elnököt a demokrata politikusok (Fotó: Getty Images via AFP)

Trump, némi túlzással, a „világ messze legrosszabb és legveszélyesebb városának” titulálta Chicagót, és „gyenge és szánalmas” emberként jellemezte J. B. Pritzker illinois-i kormányzót, amiért nem akarta elfogadni a szövetségi segítséget – írja a Bloomberg hírportál.

Az elnöknek végül elfogyott a türelme. Vagy rendet tesznek, de gyorsan, vagy jövünk – figyelmeztette a helyi hatóságokat.

Mint arról beszámoltunk, nemrég az Egyesült Államok fővárosában vetette be Trump a Nemzeti Gárdát, ami alig néhány hét alatt jelentős csökkenést eredményezett több bűncselekmény típus esetében is. A pozitív washingtoni eredmények fényében most Chicagót, Baltimore-t és New York városát nevezte meg, mint a rendcsinálás következő lehetséges célpontjait.

Ezzel természetesen ismét magára haragította a demokratákat, akik rasszizmusnak nevezték Trump törekvését, arra hivatkozva, hogy a megnevezett nagyvárosokat fekete polgármesterek vezetik.

Vannak más városok is, ahol magasabb a bűnözési ráta, és ahol nem fekete a polgármester, de ezekről soha nem esik szó. Ha ez megtorlás, ha ez egy rejtett üzenet, akkor nevezzük nevén a dolgot

– nyilatkozta Van Johnson, a Georgia állambeli Savannah polgármestere, aki az Afroamerikai Polgármesterek Szövetségének vezetője.

Chicago polgármestere rendelettel akadályozná Trumpot

Chicago polgármestere, Brandon Johnson szombaton helyi rendeletet írt alá, amely megtiltja a szövetségi ügynököknek, hogy álcázva vagy fegyverrel felszerelkezve járőrözzenek az utcákon.

Nem akarunk katonai ellenőrzőpontokat vagy páncélozott járműveket az utcáinkon, és nem akarjuk, hogy családokat szakítsanak szét

– mondta Johnson. A Fehér Ház elutasította Johnson rendeletét.

Ha ezek a demokraták a saját városaik bűnözésének felszámolására koncentrálnának ahelyett, hogy reklámfogásokkal kritizálják az elnököt, közösségeik sokkal biztonságosabbak lennének

– mutatott rá Abigail Jackson szóvivő. Donald Trump amerikai elnök egyik legfontosabb választási ígérete volt, hogy gátat vet az elharapózó bűnözésnek. Ehhez szorosan kapcsolódik egy másik ígérete, az illegális migráció megfékezése és a migránsok eltávolítása az országból. Chicago úgynevezett menedékváros, és a nagyváros vezetői minden eszközzel igyekeznek megakadályozni, hogy a szövetségi hatóságok fellépjenek a városban tartózkodó migránsok ellen. A demokrata vezetők annak ellenére állnak ellen Trump törekvéseinek, hogy az amerikaiak többsége támogatja a fellépést. Egy friss közvélemény-kutatás úgy találta, hogy 55 százalékuk szerint elfogadható, hogy a Nemzeti Gárda támogassa a helyi rendőrséget a nagyvárosokban.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images via AFP)