Trump bejelentése új fejezetet nyit az űrben

Trump kedden, helyi idő szerint nyolc órakor az Ovális Irodából tett bejelentést, amelyet a Pentagon honlapja is közvetítet a „U.S. Space Command HQ Announcement” cím alatt. Az Associated Press két névtelen forrásra hivatkozva arról írt, hogy az elnök bejelenti: az Egyesült Államok Űrparancsnokságának központja Alabamában kap végleges helyet, nem pedig Coloradóban, ahová a Biden-adminisztráció korábban ideiglenesen áthelyezte.

Trump bejelentette, hogy az Űrparancsnokság központja Alabamába kerül, amivel szerinte több tízezer új munkahely és százmilliárdos beruházások érkeznek a térségbe.

Fotó: AFP

Trump megszólalása nagy érdeklődést keltett

Trump hangsúlyozta, hogy a mostani döntés hét év munkájának eredménye, és külön köszönetet mondott az alabamai vezetőknek, akik kitartóan lobbiztak a helyszínért.

Örömmel jelentem be, hogy az Űrparancsnokság központja a gyönyörű Huntsville-be költözik, amelyet mostantól mindenki Rakétavárosként fog ismerni

– fogalmazott. Kiemelte, hogy a lépés több mint 30 ezer új munkahelyet teremt, valamint több százmilliárd dollárnyi beruházást vonz majd a térségbe. Az elnök szerint ez a döntés nemcsak gazdaságilag fontos, hanem stratégiai jelentőségű is, hiszen hozzájárul ahhoz, hogy „Amerika megvédje és uralja a magas frontvonalat”.

Trump felidézte, hogy első ciklusában hozta létre a Space Force haderőnemet, amellyel az Egyesült Államok vezető szerephez jutott az űrben, szemben Kínával és Oroszországgal.

Most pedig – mint mondta – helyreállítják azt a korábbi döntést, amelyet „a Biden-adminisztráció jogtalanul akadályozott meg” azzal, hogy ideiglenesen Coloradóba helyezte át a központot.

Pete Hegseth védelmi miniszter a színpadon hangsúlyozta, hogy Trump első elnöki ciklusában hozta létre a Space Force haderőnemet, és állította helyre a Space Commandot, felismerve az űr stratégiai jelentőségét.

Rámutatott: a Pentagon felügyeleti szervei, köztük a Védelmi Minisztérium főfelügyelője és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is azt állapították meg, hogy Huntsville a legalkalmasabb helyszín a parancsnokság számára.

Elnök úr, ön ma pontosan oda állítja vissza az Űrparancsnokságot, ahol lennie kell, és ahol vezetésével stratégiai előnyhöz juthatunk a jövőben. Az űr a legfontosabb hadszíntér, és aki uralja az eget, az uralja a biztonságot is

– fogalmazott Hegseth. A miniszter után felszólaló politikusok szintén megköszönték Trump döntését, amely szerint az Űrparancsnokság végleg Huntsville-be kerül. Az egyik beszélő kiemelte, hogy az alabamai delegáció pártoktól függetlenül együtt dolgozott a célért, miközben a Biden-adminisztráció politikai kérdést csinált az ügyből.

Ami számunkra a legfontosabb, az az amerikaiak biztonsága és a katonáink támogatása. Ön ma, elnök úr, lehetővé tette, hogy mindez megvalósuljon

– mondta. Egy másik felszólaló arra hívta fel a figyelmet, hogy a lépés 480 millió dollárt takarít meg az adófizetőknek, és Huntsville adottságai – a NASA, a Blue Origin és a SpaceX jelenléte, valamint a rakétavédelmi infrastruktúra – teszik ideális helyszínné az Űrparancsnokság számára.

Ha azt gondoltam volna, hogy biztonsági okokból máshol jobb helye van, támogattam volna azt, de a legjobb hely Huntsville, Alabama. Ez az ország jövője szempontjából kiemelkedően fontos

– hangsúlyozta. Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance szintén felszólalt, és elmondta, hogy bár szerette volna Ohio-ba vinni a központot, Trump döntése helyes volt.

A 21. század csataterét az űrben vívják majd, hiszen a kibervédelem, a kommunikáció és az infrastruktúra mind ide kötődik. Az elnök első ciklusában vízióval hozta létre a Space Force-t, most pedig ugyanilyen előrelátó döntést hozott azzal, hogy az Űrparancsnokság Huntsville-be kerül

– hangsúlyozta Vance. A további felszólalók is azt hangsúlyozták, hogy Trump döntése nemcsak politikai, hanem nemzetbiztonsági szempontból is helyes volt. Többen emlékeztettek rá, hogy a Redstone Arsenal mindig is kulcsszerepet játszott az ország védelmében, és a szakmai értékelések egyértelműen Huntsville-t jelölték ki legalkalmasabb helyszínnek.

A történelem során mindig az nyert előnyt, aki birtokolta a magaslatot. Az űr a végső magaslat, ezért létfontosságú, hogy itt legyen az Űrparancsnokság

– fogalmazott az egyik felszólaló. Mások kiemelték: az előző elnökség alatt két alkalommal is Huntsville bizonyult a legjobb választásnak, és csak politikai megfontolások miatt került máshová a központ.

Elnök úr, köszönjük, hogy kiállt az ország biztonságáért, és helyreállította a döntést

– hangzott el.