TrumpOvális Irodabejelentés

Trump bejelentése új fejezetet nyit az űrben

Egy hét távollét után az Ovális Irodából tett bejelentést az amerikai elnök. Trump közölte, hogy az Űrparancsnokság központját Alabamába helyezik át, mert ott biztosított az ország védelmének stratégiai előnye.

Wiedermann Béla
2025. 09. 02. 20:56
Trump megerősítette az Űrparancsnokság új helyét
Trump megerősítette az Űrparancsnokság új helyét Forrás: AFP
Trump kedden, helyi idő szerint nyolc órakor az Ovális Irodából tett bejelentést, amelyet a Pentagon honlapja is közvetítet a „U.S. Space Command HQ Announcement” cím alatt. Az Associated Press két névtelen forrásra hivatkozva arról írt, hogy az elnök bejelenti: az Egyesült Államok Űrparancsnokságának központja Alabamában kap végleges helyet, nem pedig Coloradóban, ahová a Biden-adminisztráció korábban ideiglenesen áthelyezte.

Trump bejelentette, hogy az Űrparancsnokság központja Alabamába kerül, amivel szerinte több tízezer új munkahely és százmilliárdos beruházások érkeznek a térségbe.
Fotó: AFP

Trump megszólalása nagy érdeklődést keltett

Trump hangsúlyozta, hogy a mostani döntés hét év munkájának eredménye, és külön köszönetet mondott az alabamai vezetőknek, akik kitartóan lobbiztak a helyszínért. 

Örömmel jelentem be, hogy az Űrparancsnokság központja a gyönyörű Huntsville-be költözik, amelyet mostantól mindenki Rakétavárosként fog ismerni

– fogalmazott. Kiemelte, hogy a lépés több mint 30 ezer új munkahelyet teremt, valamint több százmilliárd dollárnyi beruházást vonz majd a térségbe. Az elnök szerint ez a döntés nemcsak gazdaságilag fontos, hanem stratégiai jelentőségű is, hiszen hozzájárul ahhoz, hogy „Amerika megvédje és uralja a magas frontvonalat”. 

Trump felidézte, hogy első ciklusában hozta létre a Space Force haderőnemet, amellyel az Egyesült Államok vezető szerephez jutott az űrben, szemben Kínával és Oroszországgal. 

Most pedig – mint mondta – helyreállítják azt a korábbi döntést, amelyet „a Biden-adminisztráció jogtalanul akadályozott meg” azzal, hogy ideiglenesen Coloradóba helyezte át a központot.

Pete Hegseth védelmi miniszter a színpadon hangsúlyozta, hogy Trump első elnöki ciklusában hozta létre a Space Force haderőnemet, és állította helyre a Space Commandot, felismerve az űr stratégiai jelentőségét. 

Rámutatott: a Pentagon felügyeleti szervei, köztük a Védelmi Minisztérium főfelügyelője és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is azt állapították meg, hogy Huntsville a legalkalmasabb helyszín a parancsnokság számára. 

Elnök úr, ön ma pontosan oda állítja vissza az Űrparancsnokságot, ahol lennie kell, és ahol vezetésével stratégiai előnyhöz juthatunk a jövőben. Az űr a legfontosabb hadszíntér, és aki uralja az eget, az uralja a biztonságot is

– fogalmazott Hegseth. A miniszter után felszólaló politikusok szintén megköszönték Trump döntését, amely szerint az Űrparancsnokság végleg Huntsville-be kerül. Az egyik beszélő kiemelte, hogy az alabamai delegáció pártoktól függetlenül együtt dolgozott a célért, miközben a Biden-adminisztráció politikai kérdést csinált az ügyből. 

Ami számunkra a legfontosabb, az az amerikaiak biztonsága és a katonáink támogatása. Ön ma, elnök úr, lehetővé tette, hogy mindez megvalósuljon

– mondta. Egy másik felszólaló arra hívta fel a figyelmet, hogy a lépés 480 millió dollárt takarít meg az adófizetőknek, és Huntsville adottságai – a NASA, a Blue Origin és a SpaceX jelenléte, valamint a rakétavédelmi infrastruktúra – teszik ideális helyszínné az Űrparancsnokság számára.

Ha azt gondoltam volna, hogy biztonsági okokból máshol jobb helye van, támogattam volna azt, de a legjobb hely Huntsville, Alabama. Ez az ország jövője szempontjából kiemelkedően fontos

– hangsúlyozta. Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance szintén felszólalt, és elmondta, hogy bár szerette volna Ohio-ba vinni a központot, Trump döntése helyes volt. 

A 21. század csataterét az űrben vívják majd, hiszen a kibervédelem, a kommunikáció és az infrastruktúra mind ide kötődik. Az elnök első ciklusában vízióval hozta létre a Space Force-t, most pedig ugyanilyen előrelátó döntést hozott azzal, hogy az Űrparancsnokság Huntsville-be kerül

– hangsúlyozta Vance. A további felszólalók is azt hangsúlyozták, hogy Trump döntése nemcsak politikai, hanem nemzetbiztonsági szempontból is helyes volt. Többen emlékeztettek rá, hogy a Redstone Arsenal mindig is kulcsszerepet játszott az ország védelmében, és a szakmai értékelések egyértelműen Huntsville-t jelölték ki legalkalmasabb helyszínnek. 

A történelem során mindig az nyert előnyt, aki birtokolta a magaslatot. Az űr a végső magaslat, ezért létfontosságú, hogy itt legyen az Űrparancsnokság

– fogalmazott az egyik felszólaló. Mások kiemelték: az előző elnökség alatt két alkalommal is Huntsville bizonyult a legjobb választásnak, és csak politikai megfontolások miatt került máshová a központ.

Elnök úr, köszönjük, hogy kiállt az ország biztonságáért, és helyreállította a döntést

– hangzott el.

Trump ismét átvette a szót, és lezárásként gratulált az alabamai vezetőknek. 

Tréfásan megjegyezte, hogy mostantól talán békén hagyják telefonhívásaikkal, hiszen megszületett a döntés. 

Ezután váratlan bejelentést tett: elmondta, hogy percekkel korábban az amerikai erők elfogtak egy kábítószer-szállító hajót. 

Rengeteg drog érkezik Venezuelából, és most sikeresen megállítottunk egy szállítmányt. Ez csak a kezdet, sok hasonló akciót hajtunk végre

– mondta, hozzátéve, hogy a vezérkari főnök rövid tájékoztatót is adott az Iránnal kapcsolatos műveletekről, amelyek szerinte hónapokra visszavetették Teherán nukleáris törekvéseit.

Trump az újságírói kérdésekre válaszolva először arról beszélt, miért Huntsville a legjobb választás az Űrparancsnokság számára. Mint mondta, a szakértői vizsgálatok is alátámasztották a döntést, ráadásul Alabama földrajzi elhelyezkedése stratégiai előnyt jelent.

Négy különböző szakértői csoport vizsgálta, és mind ugyanarra az eredményre jutott: Huntsville a legjobb hely. Szeretem az alabamai embereket, keményen dolgoznak és nagyon büszkék. Ők harcoltak a legkitartóbban ezért

– fogalmazott. Az elnököt ezután a hétvégi pletykákról is kérdezték, amelyek szerint meghalt volna.

Hallottam róla, ez teljesen őrültség. Két napig nem tartottam sajtótájékoztatót, és máris elkezdték terjeszteni, hogy valami baj van. Ez fake news, semmi alapja

– mondta, hozzátéve, hogy a hétvégén aktív volt, több interjút és bejegyzést is készített. Egy másik kérdésre válaszolva az iskolai lövöldözésekről beszélt. Trump szerint a biztonsági ajtók és építészeti megoldások nem jelentenek teljes körű védelmet, inkább a fegyveres védelem lehetőségét kell megvizsgálni. 

Mindig úgy gondoltam, hogy egyes tanárok, akik katonai múlttal rendelkeznek, megfelelő képzés után fegyvert viselhetnének. Nem mindenki, de egy kis százalékuk, akik tapasztaltak, ez alternatíva lehetne

– fejtette ki. Trump a további kérdések során kitért az orosz–ukrán háborúra is, amelyben szerinte értelmetlenül vesztette életét több mint hétezer katona a két oldalon az elmúlt héten. 

Szeretném, ha véget érne ez a háború

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy figyelemmel kíséri az eseményeket. Ezután Chicago és más amerikai városok közbiztonsági helyzetéről beszélt, különösen a gyilkosságok és lövöldözések számának emelkedéséről. Illionis kormányzóját élesen bírálta, amiért nem kér segítséget a szövetségi kormánytól. 

Chicago jelenleg pokol, Baltimore pokol, Los Angeles bizonyos részei pedig szintén szörnyűek. Nekem kötelességem megvédeni az országot, és ha kell, bevonjuk a Nemzeti Gárdát

– mondta. Trump Washington példáját hozta fel, ahol elmondása szerint az elmúlt két hétben drasztikusan visszaszorították a bűnözést. 

A főváros most biztonságos övezet. Éttermek nyílnak, családok sétálnak az utcán, nincs erőszak. Ez 12 nap alatt történt meg

– emelte ki. Hozzátette: a fővárosban több mint 1600 „kemény bűnözőt” vettek őrizetbe, és ezzel példát mutattak más városok számára is. Trump újabb kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy Washingtonban Muriel Bowser polgármesterrel való együttműködés működőképesnek bizonyult, ugyanakkor más városok vezetői gyakran utólag próbálják kisajátítani az eredményeket. 

Los Angelesben mi állítottuk meg a káoszt, de Gavin Newsom kormányzó mégis úgy állítja be, mintha az ő érdeme lenne. Pedig ő maga sem akarta, hogy ott legyünk

– mondta. Az elnök szerint a közbiztonság fenntartása folyamatos munkát igényel: 

Olyan, mint egy repülőgép karbantartása. Ha nem tartod karban, gyorsan veszélyessé válik.

Trump kiemelte, hogy szívesen fogadná, ha más államok kormányzói és polgármesterei is segítséget kérnének a szövetségi kormánytól. Mint mondta, az Egyesült Államok fegyveres erői ma erősebbek, mint valaha, és a világ minden részén elismerik az ország vezető szerepét.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

