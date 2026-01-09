Itt az új rekord, Szabolcsban mérték a legvastagabb hótakarót

Különleges csúcsot ért el egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei falu: Csaroda 27 centiméterrel áll az élen a hó vastagságában Magyarországon – írja a Szon.

Hosszú jégcsapok lógnak Csarodán. Fotó: Szon/Bodnárné Varga Éva

Az előrejelzések szerint hazánk nagyobb részén a jövő hét közepéig megmarad a hó.

A következő hat-nyolc nap során igazi téli időjárás vár ránk. Keddig többfelé várható kisebb havazás, pénteken délnyugaton ónos eső is, az elmúlt napokhoz hasonló havazás azonban nem valószínű. Összességében a jövő hét közepéig eshet öt-tíz milliméter csapadék, másfelé jellemzően öt milliméter alatt marad annak mennyisége.

A csarodai hóhelyzetről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Szon cikkéből.

Borítókép: Csarodán a legnagyobb a hó az országban (Fotó: Szon/Bodnárné Varga Éva)