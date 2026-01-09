havazáscsaroda

Itt az új rekord, Szabolcsban mérték a legvastagabb hótakarót

A szabolcsi településen az elmúlt napokban összesen 27 centiméter hó hullott. Az ország nagyobb részén a jövő hét közepéig fehér marad a táj.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 13:23
Fotó: Bodnárné Varga Éva Forrás: Szon
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különleges csúcsot ért el egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei falu: Csaroda 27 centiméterrel áll az élen a hó vastagságában Magyarországon – írja a Szon.

Hosszú jégcsapok lógnak Csarodán. Fotó: Szon/Bodnárné Varga Éva

Az előrejelzések szerint hazánk nagyobb részén a jövő hét közepéig megmarad a hó.

A következő hat-nyolc nap során igazi téli időjárás vár ránk. Keddig többfelé várható kisebb havazás, pénteken délnyugaton ónos eső is, az elmúlt napokhoz hasonló havazás azonban nem valószínű. Összességében a jövő hét közepéig eshet öt-tíz milliméter csapadék, másfelé jellemzően öt milliméter alatt marad annak mennyisége.

A csarodai hóhelyzetről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Szon cikkéből.

 

Borítókép: Csarodán a legnagyobb a hó az országban (Fotó: Szon/Bodnárné Varga Éva)

 

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Ónos eső: ezekre mindenképpen ügyeljenek, ha útnak indulnak!

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu