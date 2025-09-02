Robert FicoVlagyimir PutyinUkrajnaorosz-ukrán háború

Javaslatot tett Putyin Ficónak?

Ukrán értesülések szerint javaslatot vázolt fel Robert Fico szlovák miniszterelnök számára Vlagyimir Putyin orosz államfő. Fico hamarosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozik.

2025. 09. 02. 21:58
Robert Fico szlovák miniszterelnök Fotó: AFP
Szlovákiának korlátoznia kellene az Ukrajnába irányuló földgáz- és villamosenergia-szállítást, válaszul a Szlovákiát is ellátó Barátság kőolajvezeték elleni sorozatos ukrán támadásokra – vetette fel ukrán értesülések szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök Robert Fico szlovák kormányfőnek pekingi tárgyalásuk során.

Az ukrán 24 Kanal hírtelevízió tudósítása szerint Putyin azt javasolta, hogy Szlovákia és más kelet-európai országok állítsák le az Ukrajnába irányuló gáz- és villamosenergia-szállítást. Az orosz elnök állítólag azzal érvelt, hogy ez rákényszeríthetné Ukrajnát, hogy felhagyjon az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal.

Zárják el a gázellátásukat, állítsák le az áramszolgáltatást, és azonnal megértik, hogy vannak határai a viselkedésüknek mások érdekeinek megsértése terén

– idézte Putyin állítólagos szavait az ukrán médium a zárt ajtók mögött zajlott tárgyalásról. Fico, saját elmondása szerint üzenetközvetítésre szeretné felhasználni a megbeszélést Putyin és az EU között. 

A szlovák miniszterelnök hamarosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozik. 

A tudósítás szerint Robert Fico ígéretet tett arra, hogy az energetikai létesítmények elleni ukrán támadások kérdését ezen a megbeszélésen is fel fogja vetni.

