Javaslatot tett Putyin Ficónak?

Szlovákiának korlátoznia kellene az Ukrajnába irányuló földgáz- és villamosenergia-szállítást, válaszul a Szlovákiát is ellátó Barátság kőolajvezeték elleni sorozatos ukrán támadásokra – vetette fel ukrán értesülések szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök Robert Fico szlovák kormányfőnek pekingi tárgyalásuk során.

Robert Fico szlovák miniszterelnök Pekingben tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel (Fotó: AFP)

Az ukrán 24 Kanal hírtelevízió tudósítása szerint Putyin azt javasolta, hogy Szlovákia és más kelet-európai országok állítsák le az Ukrajnába irányuló gáz- és villamosenergia-szállítást. Az orosz elnök állítólag azzal érvelt, hogy ez rákényszeríthetné Ukrajnát, hogy felhagyjon az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal.

Zárják el a gázellátásukat, állítsák le az áramszolgáltatást, és azonnal megértik, hogy vannak határai a viselkedésüknek mások érdekeinek megsértése terén

– idézte Putyin állítólagos szavait az ukrán médium a zárt ajtók mögött zajlott tárgyalásról. Fico, saját elmondása szerint üzenetközvetítésre szeretné felhasználni a megbeszélést Putyin és az EU között.

A szlovák miniszterelnök hamarosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozik.

A tudósítás szerint Robert Fico ígéretet tett arra, hogy az energetikai létesítmények elleni ukrán támadások kérdését ezen a megbeszélésen is fel fogja vetni.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)