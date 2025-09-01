Menczer Tamás: Zelenszkij újabb támadásra készül a Barátság kőolajvezeték ellen

Ha sikerül újraindítani a Barátság-kőolajvezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell fogalmazott egy beszélgetés során Szerhij Szidorenko ukrán újságíró.
Zelenszkij házi újságírójának, Szerhij Szidorenkónak a szavai világosak: újabb „csapásra” készülnek
– kommentálta a felvételt Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Ezek a támadások többet ártanak Magyarországnak és Szlovákiának, mint Oroszországnak. Az ukránok bennünket támadnak. Az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat
– emelte ki. Von der Leyen és az Európai Bizottság mindezt tétlenül nézi, pedig néhány hónapja írásban vállalták, hogy fellépnek az ilyen támadások ellen – tette hozzá a kommunikációs igazgató.
De nem tesznek semmit. Szégyen
– fogalmazott Menczer Tamás.
Von der Leyen irányítása alatt az Európai Bizottság Ukrajnai Bizottsággá változott
– szögezte le. Kitiltottuk Magyarországról az előző támadásért felelős katonai parancsnokot. Aki nem magyar, hanem ukrán – emlékeztetett a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Zelenszkij támad, fenyeget és zsarol bennünket azért, hogy támogassuk Ukrajna uniós tagságát. De mi az ukrán zsarolásnak soha nem fogunk engedni. Magyarország az első!
– zárta bejegyzését Menczer Tamás.
Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)