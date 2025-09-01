Menczer TamásukrajnaBarátság-kőolajvezetékVolodimir Zelenszkij

Menczer Tamás: Zelenszkij újabb támadásra készül a Barátság kőolajvezeték ellen

Újabb csapásra készül Ukrajna a Barátság-kőolajvezeték ellen – derül ki egy ukrán újságíró szavaiból. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezzel Magyarország energiabiztonságát és szuverenitását támadja, Brüsszel pedig nem tesz semmit ez ellen.

Munkatársunktól
2025. 09. 01. 22:04
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha sikerül újraindítani a Barátság-kőolajvezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell fogalmazott egy beszélgetés során Szerhij Szidorenko ukrán újságíró.

Menczer Tamás szerint Zelenszkij ismét a Barátság-kőolajvezetéket támadná (Illusztráció, forrás: Pixabay)
Menczer Tamás szerint Zelenszkij ismét a Barátság-kőolajvezetéket támadná (Illusztráció, forrás: Pixabay)

Zelenszkij házi újságírójának, Szerhij Szidorenkónak a szavai világosak: újabb „csapásra” készülnek

– kommentálta a felvételt Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Ezek a támadások többet ártanak Magyarországnak és Szlovákiának, mint Oroszországnak. Az ukránok bennünket támadnak. Az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat

– emelte ki. Von der Leyen és az Európai Bizottság mindezt tétlenül nézi, pedig néhány hónapja írásban vállalták, hogy fellépnek az ilyen támadások ellen – tette hozzá a kommunikációs igazgató.

De nem tesznek semmit. Szégyen

– fogalmazott Menczer Tamás.

Von der Leyen irányítása alatt az Európai Bizottság Ukrajnai Bizottsággá változott

– szögezte le. Kitiltottuk Magyarországról az előző támadásért felelős katonai parancsnokot. Aki nem magyar, hanem ukrán – emlékeztetett a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Zelenszkij támad, fenyeget és zsarol bennünket azért, hogy támogassuk Ukrajna uniós tagságát. De mi az ukrán zsarolásnak soha nem fogunk engedni. Magyarország az első!

– zárta bejegyzését Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Néhány kérdés az ukrán nagykövethez

Bayer Zsolt avatarja

Ez Ukrajna valódi arca?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.