Ez már túlzás: a brüsszeli kettős mérce legdurvább esetei

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban hívta fel a figyelmet a brüsszeli kettős mérce ékes példájára, miszerint magasról tesznek a kárpátaljai magyar közösség sorsára. Ha az Európai Unió valóban segíteni akarna, akkor követelhetné Ukrajnától, hogy állítsák vissza a 2015-ös helyzetet, amikor a kárpátaljai magyaroknak még teljes jogköreik voltak az anyanyelv használatára az oktatásban, kultúrában, közigazgatásban. Ennek apropóján összeszedtük, hogy a brüsszeli kettős mérce hány alkalommal mutatkozott már meg Ukrajna kapcsán más uniós tagállamokkal vagy csatlakozásra váró országokkal szemben.

Ukrajna az egyik legékesebb példája a Brüsszel-féle kettős mércének

Amikor Zelenszkij elnök átíratta a korrupcióellenes szabályokat Ukrajnában és a saját hatáskörébe rendelte a korrupcióellenes szervezeteket, az Európai Bizottság azonnal fellépett és visszacsináltatta ezt a törvényt. Ha akarnák, ugyanígy visszacsináltathatnák a kárpátaljai magyar közösség jogait elvevő jogszabályokat, de nem akarják. Világossá tette a bővítési biztos, hogy azért van ez a különbség, mert számukra a korrupcióellenes szabályok fontosabbak, mint a magyar kisebbség sorsa.

– mondta a magyar külügyminiszter.

Míg mások évtizedekig várnak, Ukrajnát gyorsan felvennék az EU-ba

Az Európai Unió (EU) bővítése egy olyan folyamat, amelynek során új tagállamok csatlakoznak a szervezethez. A csatlakozni kívánó tagállamoknak fontos gazdasági és politikai feltételeknek kell megfelelniük (koppenhágai kritériumok), valamint minden tagállamnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia a csatlakozási kérelmet.