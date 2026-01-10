Rendkívüli

Újabb megyei jogú városban lesz ingyenes a parkolás és a tömegközlekedés

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 10. 16:03
illusztráció Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba
Kecskemét teljes területén szombattól egy héten át ingyenes a parkolás és a közösségi közlekedés – közölte a város polgármestere közösségi oldalán. Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz–KDNP) a döntést az elmúlt évek viszonylatában szokatlanul kemény téli időjárási viszonyokkal indokolta.

Mint írta, január 10-től egy héten át a parkolókat szakaszosan lezárják annak érdekében, hogy megtörténhessen a hó- és síkosságmentesítésük. Az ingyenesség minden parkolóra érvényes függetlenül attól, hogy a takarításuk megtörtént-e már, vagy sem.

Ingyenes lett szombattól a városon belüli közösségi közlekedés is. Az autóbuszokon a gépkocsivezetők változatlanul átadják a jegyeket az utasoknak, ám ennek költségét Kecskemét önkormányzata állja.

Az előre megváltott parkoló- és autóbuszbérletek kompenzációjáról a város közgyűlése februári ülésén dönt – írta a polgármester.

A rendkívüli hóhelyzetre tekintettel a kedvezmény január 10-től a város határain belül a MÁV Személyszállítási Zrt. helyközi járataira is érvényes a meghirdetett menetrend szerint, amely a kecskemet.mavcsoport.hu-n követhető – közölte a MÁV-csoport.

