Újabb megyei jogú városban lesz ingyenes a parkolás és a tömegközlekedés

Mint írta, január 10-től egy héten át a parkolókat szakaszosan lezárják annak érdekében, hogy megtörténhessen a hó- és síkosságmentesítésük. Az ingyenesség minden parkolóra érvényes függetlenül attól, hogy a takarításuk megtörtént-e már, vagy sem.

Ingyenes lett szombattól a városon belüli közösségi közlekedés is. Az autóbuszokon a gépkocsivezetők változatlanul átadják a jegyeket az utasoknak, ám ennek költségét Kecskemét önkormányzata állja.