Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

kettős mérceBarátság-kőolajvezetékenergiabiztonság

Az energiabiztonság kérdésében is működik a kettős mérce

Az európai energia-infrastruktúra megrongálása elfogadhatatlan Brüsszel szerint – kivéve, ha a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetékről van szó. A kettős mérce az energiabiztonság kérdésében is működik. Az Északi Áramlat felrobbantása ellen tiltakozó nyilatkozat még akkor született, amikor még Brüsszelben azt akarták hinni, hogy Moszkva robbantotta fel a vezetéket.

Munkatársunktól
2025. 08. 22. 10:19
Illusztráció (Forrás: Pixabay)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az energiabiztonság tekintetében is működik a kettős mérce Brüsszelben.

Kettős mérce: az Északi Áramlat megrongálását elfogadhatatlannak minősítette Brüsszel, a Barátság-kőolajvezeték elleni támadásokra nem reagáltak
Kettős mérce: az Északi Áramlat megrongálását elfogadhatatlannak minősítette Brüsszel, a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokra nem reagáltak (Fotó: Anadolu/AFP)

Az európai energia-infrastruktúra bármilyen szándékos megzavarása teljességgel elfogadhatatlan. Határozott és egységes választ fog adni rá az Európai Unió

– reagált az Északi Áramlat ellen elkövetett szabotázsakcióra az Európai Unió akkori külügyi főképviselője, Josep Borrell, aki akkor még azt akarta hinni, hogy az oroszok voltak az elkövetők. Mára kiderült, ukránok állnak az események mögött.

Amikor azonban a Magyarország (és Szlovákia) energiabiztonságának fontos pillérét adó Barátság kőolajvezeték ellen történnek sorozatos ukrán támadások, hiába keresnénk hasonló elítélő nyilatkozatot.

Mint ahogy az orosz gáz is csak addig büdös, amíg Magyarországnak van rá szüksége. Mint arról beszámoltunk, Belgium 2024-ben több orosz cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolt, mint bármikor a háború kezdete előtt, a zeebrugge-i kikötő, amely Európa egyik legforgalmasabb LNG-terminálja, továbbra is fogadja az orosz szállítmányokat.

Úgy tűnik, míg Magyarországot folyamatosan kritizálja, az ukránoknak továbbra is bármit elnéz Brüsszel, még akkor is, ha a Volodimir Zelenszkij elnök vezette hatalom lépései európai uniós tagállamoknak okoznak kárt.

Ez nem csupán az energiabiztonság kérdésében tetten érhető, de például a jogállamisággal kapcsolatban is, az EU vezetése sem az ukrán ellenzéki pártok és média ellehetetlenítése, sem az Ukrán Ortodox Egyház betiltása ellen nem emelte fel a szavát.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.