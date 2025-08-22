Az energiabiztonság kérdésében is működik a kettős mérce

Az energiabiztonság tekintetében is működik a kettős mérce Brüsszelben.

Kettős mérce: az Északi Áramlat megrongálását elfogadhatatlannak minősítette Brüsszel, a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokra nem reagáltak (Fotó: Anadolu/AFP)

Az európai energia-infrastruktúra bármilyen szándékos megzavarása teljességgel elfogadhatatlan. Határozott és egységes választ fog adni rá az Európai Unió

– reagált az Északi Áramlat ellen elkövetett szabotázsakcióra az Európai Unió akkori külügyi főképviselője, Josep Borrell, aki akkor még azt akarta hinni, hogy az oroszok voltak az elkövetők. Mára kiderült, ukránok állnak az események mögött.

Amikor azonban a Magyarország (és Szlovákia) energiabiztonságának fontos pillérét adó Barátság kőolajvezeték ellen történnek sorozatos ukrán támadások, hiába keresnénk hasonló elítélő nyilatkozatot.

Last night, Ukraine struck a key pumping station of Russia's Druzhba oil pipeline



The Unecha station pumps oil to Russia's Ust-Luga port — the starting point of shadow fleet tankers, and to Russia's allied countries — Belarus, Hungary, and Slovakia.



It was the second attack on… pic.twitter.com/CMnLoaGnX3 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 22, 2025

Mint ahogy az orosz gáz is csak addig büdös, amíg Magyarországnak van rá szüksége. Mint arról beszámoltunk, Belgium 2024-ben több orosz cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolt, mint bármikor a háború kezdete előtt, a zeebrugge-i kikötő, amely Európa egyik legforgalmasabb LNG-terminálja, továbbra is fogadja az orosz szállítmányokat.

Úgy tűnik, míg Magyarországot folyamatosan kritizálja, az ukránoknak továbbra is bármit elnéz Brüsszel, még akkor is, ha a Volodimir Zelenszkij elnök vezette hatalom lépései európai uniós tagállamoknak okoznak kárt.

Ez nem csupán az energiabiztonság kérdésében tetten érhető, de például a jogállamisággal kapcsolatban is, az EU vezetése sem az ukrán ellenzéki pártok és média ellehetetlenítése, sem az Ukrán Ortodox Egyház betiltása ellen nem emelte fel a szavát.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)