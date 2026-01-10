orbán viktorbrüsszelszijjártó péterháború

Orbán Viktor az egyetlen akadálya, hogy háborúba sodorják Magyarországot

Szijjártó Péter a Fidesz szombati kongresszusán részletesen beszélt arról, hogy Brüsszel és Kijev háborúba sodorná Magyarországot. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ezeknek a terveknek az egyetlen akadálya Orbán Viktor miniszterelnök.

2026. 01. 10.
Fotó: Ladóczki Balázs
– Készen áll a brüsszeli–kijevi terv Magyarország háborúba sodrására, aminek egyetlen akadálya van: Orbán Viktor szuverén, nemzeti kormánya – közölte Szijjártó Péter a Fidesz kongresszusán elmondott beszédében. A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy az európai uniós külügyi tanács ülései az elmúlt években háborús értekezletekké alakultak, Brüsszelben ugyanis elveszett a józan ész.

Fidesz kongresszus Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Ladóczki Balázs)

Európa politikai vezetőin elhatalmasodott a háborús fanatizmus. Az elmúlt hétvégén Párizsban nyilvánosságra hoztak egy megállapodást. Ennek értelmében Európa két nukleáris hatalma úgy döntött, hogy katonákat küld Ukrajnába. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Európa atomhatalmai elkezdték vívni a háborút. A céljuk – legyen ez egyértelmű számunkra – az, hogy egész Európát borítsa be a háború lángja

– vélekedett.

A miniszter szerint az a baj, hogy ez innentől kezdve már nem a Fortnite, hanem maga a való világ. – Látnunk kell, hogy Brüsszel háborús politikája Magyarországot sodorja a legnagyobb veszélybe – folytatta.

Mi, magyarok vagyunk a legnagyobb veszélyben, ha ez a háború eszkalálódik. Mi vagyunk a legközelebb, hiszen itt vagyunk a szomszédban. És Ukrajnában az állami politika durván magyarellenes, Magyarország-ellenes. Magyarország háborúba sodrására készen áll egy brüsszeli-kijevi terv

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezen terv végrehajtásának egyetlen akadálya van: Orbán Viktor szuverén, nemzeti kormánya. – Brüsszelben és Kijevben minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy ezt az akadályt megszüntessék – húzta alá.

– Éppen ezért az áprilisi választásokon egy Ukrajna-barát brüsszeli bábkormányt akarnak a nyakunkba ültetni. Egy olyan bábkormányt, amelynek vezetőjét a markukban tartják a mentelmi jogával. Egy mentelmi joggal marokban tartott vezető által fémjelzett bábkormány a garancia nekik arra, hogy a brüsszeli–kijevi ördögi tervet végre is hajtsák

– figyelmeztetett.

A miniszter ezután megismételte, hogy a brüsszeli–kijevi terv lényege Magyarország belesodrása a háborúba. – A háború vagy béke kérdése csak rajtunk múlik. Az elmúlt négy esztendőben sikerült kimaradnunk. Ezt elmondani egyszerű, megcsinálni korántsem volt az. Mindennapos emberfeletti küzdelem, a politikai nyomásgyakorlás visszautasítása volt szükséges ahhoz, hogy az elmúlt négy esztendőben meg tudjuk akadályozni azt, hogy minket, magyarokat belesodorjanak a szomszédban zajló háborúba – jelentette ki.

A jövőkép tehát világos. Ha győzünk, ez ugyanígy marad. Ha győzünk, kimaradunk a háborúból. Ha nem győzünk, akkor viszont végrehajtják a brüsszeli–kijevi tervet

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Fidesz kongresszusán (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

