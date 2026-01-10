„Ezerszer elmondták már: Oroszország nem fogad el semmilyen európai vagy NATO-csapatot Ukrajnában, de nem, a Micron tovább hajtogatja ezt a szánalmas baromságot. Na, akkor gyerünk. Ezt fogod kapni” – írta Medvegyev X-en, aki bejegyzéséhez egy videót posztolt egy Oresnyik rakéta becsapódásáról.
Medvegyev félelmetes videóval üzent Európának
Az uralkodó európai idióták végül is háborút akarnak Európában – írta X-oldalán közzétett bejegyzésében Dmitrij Medvegyev. Az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese bejegyzéséhez egy videót posztolt egy Oresnyik rakéta becsapódásáról.
Az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese arra reagált bejegyzésével, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök közös nyilatkozatot írt alá Párizsban Volodimir Zelneszkij ukrán elnökkel és Emannuel Macron francia elnökkel arról, hogy egy békemegállapodás esetén közös katonai kontingenst telepítenének Ukrajnába. A megállapodásra a Kreml is reagált: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Oroszország közvetlen beavatkozásnak fogja tekinteni, ha Ukrajna területén nyugati országok katonai egységeket vagy katonai infrastruktúrát helyeznek el. Hozzátette: Nyugat és Kijev tervei egyre veszélyesebbé és rombolóbbá válnak Európa jövőjére és lakosaira nézve.
Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fellázadtak a gazdák Írországban
Több ezren tiltakoznak a Mercosur-megállapodás ellen.
Tragédia: édesanya és öt gyermeke zuhant bele autóval hat méter magasról a Beszterce jeges vízébe
Egy gyermek meghalt.
Kiszivárgott: Több ezer katonát küldene Ukrajnába Macron
A francia elnök bármi áron meg akarja valósítani háborús tervét.
Nigel Farage nemet mond a katonák Ukrajnába küldésére
A Reform UK párt elnöke elutasítja a brit miniszterelnök tervét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fellázadtak a gazdák Írországban
Több ezren tiltakoznak a Mercosur-megállapodás ellen.
Tragédia: édesanya és öt gyermeke zuhant bele autóval hat méter magasról a Beszterce jeges vízébe
Egy gyermek meghalt.
Kiszivárgott: Több ezer katonát küldene Ukrajnába Macron
A francia elnök bármi áron meg akarja valósítani háborús tervét.
Nigel Farage nemet mond a katonák Ukrajnába küldésére
A Reform UK párt elnöke elutasítja a brit miniszterelnök tervét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!