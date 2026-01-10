Medvegyev félelmetes videóval üzent Európának

The ruling European dimwits want a war in Europe after all. It’s been said a thousand times: Russia won’t accept any European or NATO troops in Ukraine, but no, Micron keeps peddling this pathetic bullshit. Well, come on then. This is what you’ll get: pic.twitter.com/6XqMMn2ILP — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 10, 2026

Az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese arra reagált bejegyzésével, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök közös nyilatkozatot írt alá Párizsban Volodimir Zelneszkij ukrán elnökkel és Emannuel Macron francia elnökkel arról, hogy egy békemegállapodás esetén közös katonai kontingenst telepítenének Ukrajnába. A megállapodásra a Kreml is reagált: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Oroszország közvetlen beavatkozásnak fogja tekinteni, ha Ukrajna területén nyugati országok katonai egységeket vagy katonai infrastruktúrát helyeznek el. Hozzátette: Nyugat és Kijev tervei egyre veszélyesebbé és rombolóbbá válnak Európa jövőjére és lakosaira nézve.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)