Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

oroszországoresnyikmedvegyevrakéta

Medvegyev félelmetes videóval üzent Európának

Az uralkodó európai idióták végül is háborút akarnak Európában – írta X-oldalán közzétett bejegyzésében Dmitrij Medvegyev. Az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese bejegyzéséhez egy videót posztolt egy Oresnyik rakéta becsapódásáról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 16:26
Dmitrij Medvegyev Fotó: YEKATERINA SHTUKINA Forrás: SPUTNIK
„Ezerszer elmondták már: Oroszország nem fogad el semmilyen európai vagy NATO-csapatot Ukrajnában, de nem, a Micron tovább hajtogatja ezt a szánalmas baromságot. Na, akkor gyerünk. Ezt fogod kapni” – írta Medvegyev X-en, aki bejegyzéséhez egy videót posztolt egy Oresnyik rakéta becsapódásáról.

Dmitrij Medvegyev Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / POOL
Dmitrij Medvegyev  Fotó: YEKATERINA SHTUKINA/POOL

Az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese arra reagált bejegyzésével, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök közös nyilatkozatot írt alá Párizsban Volodimir Zelneszkij ukrán elnökkel és Emannuel Macron francia elnökkel arról, hogy egy békemegállapodás esetén közös katonai kontingenst telepítenének Ukrajnába. A megállapodásra a Kreml is reagált: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Oroszország közvetlen beavatkozásnak fogja tekinteni, ha Ukrajna területén nyugati országok katonai egységeket vagy katonai infrastruktúrát helyeznek el. Hozzátette: Nyugat és Kijev tervei egyre veszélyesebbé és rombolóbbá válnak Európa jövőjére és lakosaira nézve. 

Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

