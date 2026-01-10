Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a Fidesz jelöltállító kongresszusa, kövesse nálunk élőben! + videó

ukránbritvédelmi minisztérium

London bármit megtesz Ukrajnáért

A brit kormány kétszázmillió fontos (89 milliárd forintos) gyorsított haderőfejlesztési programmal készül arra, hogy az ukrajnai békemegállapodás elérése után katonai alakulatokat telepíthessen ukrán területen – közölte szombaton a londoni védelmi minisztérium.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 11:55
Keir Starmer és Volodimir Zelenszkij Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: POOL
Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő az Ukrajna megsegítésére kész országok koalíciójának e hét elején Párizsban tartott találkozóján írt alá szándéknyilatkozatot arról, hogy a két ország az ukrajnai békemegállapodás elérése esetén közösen katonai egységeket telepít Ukrajnába.

Volodimir Zelenszkij, Keir Starmer és Emmanuel Macron - a hajlandók koalíciója bármit megtesz Ukrajna támogatásáért Fotó: CHRIS J RATCLIFFE / AFP
Volodimir Zelenszkij, Keir Starmer és Emmanuel Macron – a hajlandók koalíciója bármit megtesz Ukrajna támogatásáért Fotó: CHRIS J RATCLIFFE / AFP

Starmer a szándéknyilatkozat aláírása után úgy fogalmazott: a dokumentum megnyitja az utat annak a jogi keretrendszernek a kidolgozása felé, amelynek alapján Nagy-Britannia, Franciaország és más partnerországok fegyveres erői ukrajnai területen biztosíthatják majd az ukrán légteret és Ukrajna felségvizeit, katonai csomópontokat alakíthatnak ki Ukrajnában, emellett védett létesítményeket építhetnek fegyverek és hadfelszerelések számára. Keir Starmer kijelentette azt is, hogy a koalíció résztvevői kötelező erejű vállalásokat dolgoznak ki Ukrajna támogatására egy esetleges jövőbeni újabb orosz fegyveres támadás esetére.

A londoni védelmi tárca szombati ismertetése szerint Nagy-Britannia e feladatok ellátására kétszázmillió fontos gyorsított haderőfejlesztési programba kezd. 

A minisztériumi tájékoztatás szerint a brit alakulat az ukrajnai rendezés biztosítására készen álló országok koalíciója által tervezett új nemzetközi alakulat (Multinational Force for Ukraine, MNFU) részeként tevékenykedne Ukrajnában békemegállapodás esetén. 

A kétszázmillió fontos összeget a brit fegyveres erők járműállományának és távközlési rendszereinek fejlesztésére, valamint új drónelhárító védelmi kapacitások és a személyi állomány védelmét szolgáló pótlólagos eszközök beszerzésére fordítja a brit kormány, annak érdekében, hogy az egységek szükség esetén készen álljanak az ukrajnai telepítésre

– áll a londoni védelmi tárca szombati beszámolójában. A tájékoztatás szerint John Healey brit védelmi miniszter Kijevbe látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal védelmi miniszterrel tekintette át a nemzetközi erők telepítéséről szóló tervek további részleteit. A találkozón Healey megerősítette azt is, hogy ebben a hónapban megkezdődik az Octopus típusú elfogó drónok gyártása.

Az ukrán mérnökök által kifejlesztett és Nagy-Britanniában gyártott Octopus képes a Sahíd típusú drónok megsemmisítésére, mielőtt ezek elérik célpontjukat

– áll a brit védelmi minisztérium szombati tájékoztatásában. A tárca hangsúlyozza, hogy olcsó, gyorsan és nagy mennyiségben gyártható eszközről van szó: az Octopus elfogó drónok ára nem egészen a tizede azon drónokénak, amelyek megsemmisítésére a típust kifejlesztették. A londoni védelmi minisztérium szerint Nagy-Britannia havonta többezer Octopus drón gyártására készül Ukrajna számára.

Borítókép: Keir Starmer és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

