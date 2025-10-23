Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, az Európai Tanács ma reggel jóváhagyta a 19. szankciócsomagot, amely Oroszország árnyékflottáját, bank- és energia szektorát célozza. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a mai moszkvai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az Oroszország ellen bevezetett szankciók elsősorban az Európai Unió ellen dolgoznak és hogy Brüsszelnek gyakorlatilag nincs több lehetősége a szankciók kiterjesztésére Oroszország ellen.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő, az orosz szankciók kapcsán erős figyelmeztetést küldött az EU-nak

Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

Már szinte minden lehetőséget kipróbáltak, hogy megvalósítsák elképzelésüket, amelynek célja, ahogy ők fogalmaztak, Oroszország stratégiai vereségének, a orosz gazdaság és védelmi képességének meggyengítésének elérése

– tette hozzá. A szóvivő kijelentette, hogy az Európai Unió bármilyen, az orosz eszközök elkobzására irányuló intézkedése jogi szempontból érvénytelen, és Moszkva fájdalmas válaszlépéseket fog tenni, a kölcsönösség elve alapján, az okozott kár megtérítésére.

Kontraproduktívnak nevezte az amerikai pénzügyminisztérium által a Rosznyefty és a Lukoil ellen arra hivatkozva meghirdetett szankciókat, hogy az orosz fél nem eléggé elkötelezett az ukrajnai békefolyamat iránt. Mint mondta, ez a lépés ez nem segít előmozdítani abban, hogy jelentősebb tárgyalási eredményeket érjenek el az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban.

Emlékeztetett rá, hogy „jogtalan szankciókkal” az előző amerikai kormányzatnak sem sikerült rákényszerítenie Oroszországot, hogy feladja nemzeti érdekeit.

Azt prognosztizálta, hogy az eredmény most is pontosan ugyanaz lesz: belpolitikai szempontból kudarc, és negatív hatással lesz a békés gazdaság stabilitására".

Azt hangoztatta hogy Oroszország számára nem jelent különösebb problémát a az amerikai pénzügyminisztérium döntése, mert "stabil immunitást fejlesztett ki a nyugati korlátozásokkal szemben, és továbbra is magabiztosan fejleszti gazdasági és energetikai potenciálját".

Zaharova szerint Moszkva nem lát jelentős akadályt az orosz-amerikai kapcsolatok folytatása előtt az ukrajnai rendezés politikai kereteinek egyeztetése terén.

Hangsúlyozta, hogy a kiszivárogtatások helyett diplomáciai erőfeszítésekre lenne szükség, olyan tárgyalási konfigurációra, „amely megszünteti a konfliktus alapvető okait, és biztosítja a megbízható békét az eurázsiai és globális oszthatatlan biztonsági rendszer kiépítésének kontextusában”. Kifejezte az orosz külügyminisztérium készégét a kapcsolatfelvételre az amerikai társtárcával azon megállapodások megvalósítása érdekében, amelyekre két ország elnöke az október 16-án telefonon folytatott beszélgetése során jutott. Célként az orosz-amerikai párbeszéd paramétereinek konkretizálását nevezte meg, mind a kétoldalú kapcsolatok különböző aspektusait, mind az ukrán rendezés további közös lépéseit illetően. A reagálást arra, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta a kétoldalú csúcstalálkozónak a közeljövőben való megtartását, Zaharova a Kreml hatáskörébe utalta.