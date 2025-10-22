Budapesti békecsúcsPutyinTrump

Trump bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozót illetően. Trump elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden újságírói kérdésre.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 22. 6:07
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump azokra a korábbi értesülésekre reagálva, miszerint a közeli jövőben nem történik meg a Budapestre tervezett találkozója az orosz államfővel, azt mondta, hogy „rengeteg dolog történhet", és nem határoztak erről a kérdésről. Hozzátette, hogy a háború frontján is „rengeteg dolog történik".

Trump leállítaná a vérontást (Fotó: AFP)
Trump leállítaná a vérontást (Fotó: AFP)

Trump fontos bejelentést tett

Az elnök a tervezett eseményre utalva azt is kijelentette, „nem akarok egy elvesztegetett találkozót, nem akarok elvesztegetett időt, így meglátjuk, hogy mi történik". Ugyanakkor optimizmusát hangoztatta és kijelentette, hogy lát esélyt a tűzszünetre. 

Azt gondolom, hogy Putyin véget akar vetni a háborúnak, és azt gondolom, hogy Zelenszkij is véget akar vetni neki, én pedig úgy gondolom, hogy véget fog érni

 – mondta. 
Donald Trump arról is beszélt, hogy kedden hinduk vallási ünnepe alkalmából beszélt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, és szóba került az India által fokozatosan csökkentett orosz kőolajvásárlás kérdése is, amivel kapcsolatban az amerikai elnök megjegyezte, hogy az indiai kormányfő is azt akarja, hogy véget érjen a háború Ukrajnában.

Donald Trump a hónap elején jelentette be, hogy India miniszterelnökével megállapodott abban, hogy a dél-ázsiai ország fokozatosan csökkenti, majd leállítja az oroszországi energiavásárlást annak érdekében, hogy Moszkva elessen fontos bevételektől, amelyekből a háborút finanszírozza. India, Kína után, az orosz kőolaj második legjelentősebb vásárlója.

A Fehér Ház és az amerikai külügyminisztérium illetékesei az MTI kérdésére kedden közölték, hogy hétfőn Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter „termékeny" megbeszélést folytatott telefonon, és ennek nyomán nincs szükség további személyes találkozóra, valamint arról is tájékoztatást adtak, hogy „nincs tervben Trump elnök számára találkozó Putyin elnökkel a közeljövőben".

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

