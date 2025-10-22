Trump bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Donald Trump azokra a korábbi értesülésekre reagálva, miszerint a közeli jövőben nem történik meg a Budapestre tervezett találkozója az orosz államfővel, azt mondta, hogy „rengeteg dolog történhet", és nem határoztak erről a kérdésről. Hozzátette, hogy a háború frontján is „rengeteg dolog történik".

Trump leállítaná a vérontást (Fotó: AFP)

Trump fontos bejelentést tett

Az elnök a tervezett eseményre utalva azt is kijelentette, „nem akarok egy elvesztegetett találkozót, nem akarok elvesztegetett időt, így meglátjuk, hogy mi történik". Ugyanakkor optimizmusát hangoztatta és kijelentette, hogy lát esélyt a tűzszünetre.

Azt gondolom, hogy Putyin véget akar vetni a háborúnak, és azt gondolom, hogy Zelenszkij is véget akar vetni neki, én pedig úgy gondolom, hogy véget fog érni

– mondta.

Donald Trump arról is beszélt, hogy kedden hinduk vallási ünnepe alkalmából beszélt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, és szóba került az India által fokozatosan csökkentett orosz kőolajvásárlás kérdése is, amivel kapcsolatban az amerikai elnök megjegyezte, hogy az indiai kormányfő is azt akarja, hogy véget érjen a háború Ukrajnában.