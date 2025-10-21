Szijjártó PéterWashingtonBudapesti békecsúcs

Szijjártó Péter: Sokan nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy ne legyen békecsúcs

A következő békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a csúcs ne történjen meg. Erről Szijjártó Péter beszélt Washingtonból jelentkezve. Szerző képe Origo

2025. 10. 21. 23:03
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
A háborúpárti politikai elit és médiájuk mindig ezt csinálja az olyan fontos események előtt, amelyek a háború és béke ügyében döntőek lehetnek – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

A következő békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a csúcs ne történjen meg – jelentette ki Szijjártó Péter Forrás: Facebook
A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: Így van ez az Európai Tanács minden ülése előtt. Így van ez a szankciós csomagokról vagy az európai békekeretről szóló döntés előtt. Nincs új a nap alatt.

Most is egészen addig, amíg a csúcstalálkozó létre nem jön, lesz megint tucatnyi szivárogtatás, álhír és nyilatkozat arról, hogy nem is lesz csúcstalálkozó

– tette hozzá a tárcavezető.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

