Kreml: Zajlik a Trump–Putyin-találkozó előkészítése

A Kreml szerint a Vlagyimir Putyin orosz elnök és amerikai kollégája, Donald Trump közötti találkozó szükséges, de azt széles körű szakértői szintű konzultációknak kell megelőzniük. Ezt Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő közölte a RIA Novosztyi hírügynökséggel.

A Kreml szerint zajlik a Putyin–Trump-találkozó előkészítése. Fotó: AFP

A találkozó kétségtelenül szükséges és fontos, de rengeteg előkészítést igényel. Szakértői szinten

– hangsúlyozta a Kreml szóvivője.

Peszkov ezzel arra a kérdésre válaszolt, hogy vajon az orosz és az amerikai elnök találkozója lendületet adhat-e a két fél közötti irritáló tényezők kiküszöbölésének és a kapcsolatok normalizálásának, írja a Lenta.

Mint ismert, Donald Trump korábban azt jelentette be, hogy Budapesten fognak találkozni az orosz elnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban beszélt a budapesti békecsúcsról. – Csütörtökön este hivatalosan is megerősítették, hogy létezik egy 28 pontos amerikai béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek, és ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással – közölte Orbán Viktor a Kossuth rádió műsorában.