Kreml: Zajlik a Trump–Putyin-találkozó előkészítése

A Trump–Putyin-találkozó kétségtelenül szükséges – közölte Dmitrij Peszkov. Az orosz elnöki szóvivő megerősítette, hogy zajlik az elnöki csúcs előkészítése, azt a Kreml is fontosnak tartja.

2025. 11. 21. 13:59
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
A Kreml szerint a Vlagyimir Putyin orosz elnök és amerikai kollégája, Donald Trump közötti találkozó szükséges, de azt széles körű szakértői szintű konzultációknak kell megelőzniük. Ezt Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő közölte a RIA Novosztyi hírügynökséggel. 

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin talks to Kremlin spokesman Dmitry Peskov during an expanded meeting of the Commonwealth of Independent States (CIS) Heads of State Council at the Palace of Nation in Dushanbe on October 10, 2025. (Photo by Grigory SYSOYEV / POOL / AFP) Putyin és Peszkov, Kreml
A Kreml szerint zajlik a Putyin–Trump-találkozó előkészítése. Fotó: AFP

A találkozó kétségtelenül szükséges és fontos, de rengeteg előkészítést igényel. Szakértői szinten

– hangsúlyozta a Kreml szóvivője.

Peszkov ezzel arra a kérdésre válaszolt, hogy vajon az orosz és az amerikai elnök találkozója lendületet adhat-e a két fél közötti irritáló tényezők kiküszöbölésének és a kapcsolatok normalizálásának, írja a Lenta. 

Mint ismert, Donald Trump korábban azt jelentette be, hogy Budapesten fognak találkozni az orosz elnökkel. 

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban beszélt a budapesti békecsúcsról. – Csütörtökön este hivatalosan is megerősítették, hogy létezik egy 28 pontos amerikai béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek, és ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással – közölte Orbán Viktor a Kossuth rádió műsorában.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a következő két-három hét döntő lesz, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra. Mint fogalmazott: 

Elkezd valami kibontakozni, közeledik a budapesti békecsúcs.

A kormányfő szerint ezzel újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése. – Huszonnyolc pontos béketerv az asztalon, amerikai tárgyalódelegáció Kijevben, nagy várakozások szerte a világban – mondta, majd azzal folytatta, az amerikai elnök egy „kitartó maverick”, ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború.

– Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel. És az orosz–ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette – véleményezte Orbán Viktor, aki szerint Brüsszelben közben megint eltévesztették az ütemet. – Miközben Washington a békéről tárgyal, az Európai Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására. Ehhez nekünk, magyaroknak is lesz egy-két szavunk. Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán – húzta alá.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

 

