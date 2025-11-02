Az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások következő fordulója előbb vagy utóbb megtartásra kerül, de pontos időpontokról nehéz beszélni számos nyugati ország békés rendezést akadályozó magatartása miatt – nyilatkozta a Lenta.ru-nak Alekszej Csepa, az Állami Duma képviselője. A találkozó helyszíne Budapest is lehet.

Budapest lehet a házigazdája az orosz-ukrán tárgyalásoknak (Fotó: AFP)

Sok ország ma kész otthont adni a tárgyalások következő fordulójának. Ez Törökország, Magyarország és sok más ország, amelyek érdekeltek a konfliktus mielőbbi megoldásában

– mondta a politikus. Hozzátette: Azt gondolom, az időpontok nagymértékben a felkészülés mélységétől függenek. Attól, hogy hogyan dolgoznak a megfelelő struktúrák, elsősorban az Egyesült Államokban és Oroszországban.