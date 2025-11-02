Budapesti békecsúcsZelenszkijorosz-ukrán háború

Itt a bejelentés az új orosz-ukrán tárgyalásokról, Budapestnek fontos szerep jut

Oroszország készen áll a tárgyalásokra. Erről beszélt az Állami Duma egyik képviselője. Az orosz politikus szerint Budapest is az orosz-ukrán tárgyalás következő helyszíne lehet.

Kozma Zoltán
2025. 11. 02. 13:12
Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások következő fordulója előbb vagy utóbb megtartásra kerül, de pontos időpontokról nehéz beszélni számos nyugati ország békés rendezést akadályozó magatartása miatt – nyilatkozta a Lenta.ru-nak Alekszej Csepa, az Állami Duma képviselője. A találkozó helyszíne Budapest is lehet.

Budapest lehet a házigazdája az orosz-ukrán tárgyalásoknak (Fotó: AFP)
Sok ország ma kész otthont adni a tárgyalások következő fordulójának. Ez Törökország, Magyarország és sok más ország, amelyek érdekeltek a konfliktus mielőbbi megoldásában

 – mondta a politikus. Hozzátette: Azt gondolom, az időpontok nagymértékben a felkészülés mélységétől függenek. Attól, hogy hogyan dolgoznak a megfelelő struktúrák, elsősorban az Egyesült Államokban és Oroszországban.

Mikor lesz a budapesti békecsúcs?

Csepa rámutatott továbbá arra, hogy számos nyugati ország ellenzi a békés rendezés folyamatát. Szerinte részben ez az oka a tárgyalások elhúzódásának.

Oroszország kezdetben kész volt a párbeszédre. És nem lett volna konfliktus, ha sikerült volna elérnünk egymást. De vannak erők, amelyek ezt akadályozzák. És nekik sikerült ez

 – jegyezte meg a képviselő. 

Az orosz politikus szerint természetesen előbb vagy utóbb a tárgyalások mindenképpen megtartásra kerülnek. Hozzáfűzte:

Előbb vagy utóbb begyógyulnak a sebek, amelyeket testvéri népeink okoztak egymásnak.

Korábban Hakan Fidan török külügyminiszter kijelentette, hogy országa kész fogadni az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások következő fordulóját. Fidan hangsúlyozta, hogy a diplomácia az egyetlen út az ukrajnai konfliktus békés rendezéséhez. Magyarország pedig a budapesti békecsúcson adna otthont a tárgyalásoknak Trump és Putyin között.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

