Orbán Viktor elintézte, Budapestre jön az elnök

A magyar miniszterelnök az egyiptomi elnökkel tárgyalt. Orbán Viktor szerint az afrikai ország kulcsfontosságú szövetségese Magyarországnak az illegális migráció elleni küzdelemben.

2025. 11. 02.
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnököt (b) fogadja Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök (j) Kairóban 2025. november 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy vasárnap tárgyalt Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel. 

A magyar miniszterelnök a bejegyzésében kiemelte:

Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését.

A kormányfő bejelentette:

Jövőre találkozunk Budapesten, Elnök úr.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnököt (b) fogadja Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök (j) Kairóban 2025. november 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

