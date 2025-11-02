Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy vasárnap tárgyalt Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.
Orbán Viktor elintézte, Budapestre jön az elnök
A magyar miniszterelnök az egyiptomi elnökkel tárgyalt. Orbán Viktor szerint az afrikai ország kulcsfontosságú szövetségese Magyarországnak az illegális migráció elleni küzdelemben.
A magyar miniszterelnök a bejegyzésében kiemelte:
Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését.
A kormányfő bejelentette:
Jövőre találkozunk Budapesten, Elnök úr.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnököt (b) fogadja Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök (j) Kairóban 2025. november 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
