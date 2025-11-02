Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) hivatalosan bejelentette, hogy a művelet során mindhárom üzemanyag-vezetéket megsemmisítették. A hálózat mintegy 400 kilométer hosszú, és finomítókból szállít gázolajat, dízelüzemanyagot és repülőgép-üzemanyagot – évente csaknem hatvanmillió hordónyit – közvetlenül a moszkvai frontra tartó orosz csapatok számára, írja az Origó.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Csapásaink nagyobb hatást gyakoroltak, mint a szankciók. Ez pusztán matematikai igazság. Sokkal nagyobb károkat okoztunk közvetlen akcióinkkal az Oroszországi Föderációnak, mint bármilyen eddig bevezetett gazdasági befolyásoló eszköz

– mondta Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője, aki ezzel beszólt Brüsszelnek. Úgy tűnik a nyers erőben hisz, nem a szankciókban Zelenszkij embere.