Az ukrán elnök embere elszólta magát, magára haragíthatja Brüsszelt Zelenszkij

Az ukrán erők újabb súlyos csapást mértek Oroszország hadiipari hátországára: felrobbantották a Moszkva közelében található üzemanyag-vezetéket, amely kulcsfontosságú szerepet játszik az orosz hadsereg ellátásában. Az ukrán támadás nemcsak az olajszállítást bénította meg, hanem az orosz háborús gépezet működését is jelentősen megnehezíti. Zelenszkij embere szerint a támadás nagyobb hasznot hoz, mint a szankciók.

2025. 11. 02. 10:02
Zelenszkij bajba kerülhet az embere miatt (Fotó: AFP)
Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) hivatalosan bejelentette, hogy a művelet során mindhárom üzemanyag-vezetéket megsemmisítették. A hálózat mintegy 400 kilométer hosszú, és finomítókból szállít gázolajat, dízelüzemanyagot és repülőgép-üzemanyagot – évente csaknem hatvanmillió hordónyit – közvetlenül a moszkvai frontra tartó orosz csapatok számára, írja az Origó.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Csapásaink nagyobb hatást gyakoroltak, mint a szankciók. Ez pusztán matematikai igazság. Sokkal nagyobb károkat okoztunk közvetlen akcióinkkal az Oroszországi Föderációnak, mint bármilyen eddig bevezetett gazdasági befolyásoló eszköz

 – mondta Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője, aki ezzel beszólt Brüsszelnek. Úgy tűnik a nyers erőben hisz, nem a szankciókban Zelenszkij embere.

Az ukrán vezetés magabiztos

Budanov nyilatkozata szerint a támadás nem csupán szimbolikus: az orosz olajiparban okozott károk messze felülmúlják a nyugati szankciók hatását. Idén már csaknem 160 sikeres akciót hajtottak végre orosz olajipari létesítmények ellen – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU).

Az olajkitermelés és -finomítás teszi ki Oroszország védelmi költségvetésének mintegy kilencven százalékát

 – tette hozzá Vaszil Maljuk, az SZBU vezetője.

Maljuk pénteki kijevi sajtótájékoztatóján kiemelte: az orosz belföldi üzemanyaghiány már csaknem húszszázalékos, ami miatt Moszkva betiltotta a finomított olajtermékek exportját az év végéig. 

Az SZBU vezetője hangsúlyozta:

Ezek legitim katonai célpontok

 – utalva arra, hogy a támadások jogszerűek a nemzetközi jog szerint.

Ez az akció része Ukrajna egyre intenzívebb stratégiájának, amely Oroszország hadviselési infrastruktúrájának módszeres gyengítésére irányul. A támadás közvetlen hatása már érezhető: az orosz frontvonalakon üzemanyag-ellátási zavarokról érkeznek jelentések, miközben Pokrovszk környékén továbbra is heves harcok dúlnak.

Volodimir Zelenszkij elnök korábban többször hangsúlyozta: Ukrajna nem csupán védekezik, hanem visszavág. 

