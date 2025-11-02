orosz-ukrán háborúPokrovszkZelenszkij

Pokrovszk lángokban: ilyen Ukrajna végsőkig tartó harca az orosz ostromgyűrűben

Ukrajna legfőbb katonai parancsnoka megerősítette, hogy a csapatok „nehéz körülmények” között védekeznek a stratégiai fontosságú keleti városban, Pokrovszkban, ahol több ezer orosz katona támad. Olekszandr Szirszkij tábornok cáfolta az orosz állításokat, miszerint az ukrán erők be lennének kerítve, de elismerte, hogy a kulcsfontosságú utánpótlási útvonalak erős tűz alatt állnak. Pokrovszk jelenleg a földi pokol.

Kozma Zoltán
2025. 11. 02. 7:40
Szorult helyzetben az ukránok (Fotó: AFP)
Szorult helyzetben az ukránok (Fotó: AFP)
A tábornok hangsúlyozta, hogy elit különleges erőket vetettek be ezeknek a létfontosságú útvonalaknak a védelmére, ami aláhúzza Kijev elszántságát a város megtartására. Moszkva védelmi minisztériuma eközben azt állította, hogy az ukrán különleges egység 11 tagját ölték meg egy helikopteres leszállás során Pokrovszk közelében, de Kijev cáfolta ezeket a híreket. 

Kemény küzdelem zajlik Pokrovszk irányításáért (Fotó: AFP)
Kemény küzdelem zajlik Pokrovszk irányításáért (Fotó: AFP)

Egy Telegramon megosztott videóban Szirszkij tábornok látható, amint térképeket tanulmányoz a katonai hírszerzés vezetőjével, Kirilo Budanovval, bár a felvétel dátuma és helyszíne nem hitelesített. Az ukrán hatóságok szerint a 7. Gyorsreagálású Hadtest „javította taktikai pozícióit” Pokrovszkban, bár a helyzet „nehéz és dinamikus”. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta: 

Pokrovszk védelme továbbra is prioritás marad.

Mi Pokrovszk jelentősége?

A város kulcsfontosságú közlekedési és ellátási csomópont Donyeck megyében, amely lehetővé teszi a környező területek megközelítését. Az orosz erők több mint egy éve próbálják elfoglalni a várost, hogy megszilárdítsák ellenőrzésüket a Donbász régió felett, amely Donyecket és Luhanszkot foglalja magában.

Nyílt forrású megfigyelőcsoportok szerint Pokrovszk körülbelül fele „szürke zóna”, ahol egyik fél sem rendelkezik teljes ellenőrzéssel. 

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) szerint az ukrán erők marginális előrelépéseket értek el a legutóbbi ellentámadások során, de a város továbbra is hevesen vitatott.

Oroszország 2022 februárjában indított inváziója során Moszkva Ukrajna területének körülbelül 20 százalékát – beleértve a Krímet – ellenőrzi. Pokrovszk elfoglalása segíthetne Oroszországnak megerősíteni pozícióit a régióban, és alátámasztani a nyugatiak felé közvetített előrehaladási narratíváját.

Kijev és nyugati szövetségesei továbbra is határozottan ellenállnak Oroszország maximalista követeléseinek. Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be nagy orosz olajtermelők ellen.

Borítókép: Szorult helyzetben az ukránok (Fotó: AFP)

