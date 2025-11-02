Pokrovszk lángokban: ilyen Ukrajna végsőkig tartó harca az orosz ostromgyűrűben

A tábornok hangsúlyozta, hogy elit különleges erőket vetettek be ezeknek a létfontosságú útvonalaknak a védelmére, ami aláhúzza Kijev elszántságát a város megtartására. Moszkva védelmi minisztériuma eközben azt állította, hogy az ukrán különleges egység 11 tagját ölték meg egy helikopteres leszállás során Pokrovszk közelében, de Kijev cáfolta ezeket a híreket.

Kemény küzdelem zajlik Pokrovszk irányításáért (Fotó: AFP)

Egy Telegramon megosztott videóban Szirszkij tábornok látható, amint térképeket tanulmányoz a katonai hírszerzés vezetőjével, Kirilo Budanovval, bár a felvétel dátuma és helyszíne nem hitelesített. Az ukrán hatóságok szerint a 7. Gyorsreagálású Hadtest „javította taktikai pozícióit” Pokrovszkban, bár a helyzet „nehéz és dinamikus”. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta:

Pokrovszk védelme továbbra is prioritás marad.

Mi Pokrovszk jelentősége?

A város kulcsfontosságú közlekedési és ellátási csomópont Donyeck megyében, amely lehetővé teszi a környező területek megközelítését. Az orosz erők több mint egy éve próbálják elfoglalni a várost, hogy megszilárdítsák ellenőrzésüket a Donbász régió felett, amely Donyecket és Luhanszkot foglalja magában.