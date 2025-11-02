Újabb uniós ország kér mentességet az olajszankciók alól

Rendkívüli

Brutális késes támadás a brit vonaton, sok a sérült + videó

Bulgária fontolgatja, hogy hivatalosan is mentességet kér az Egyesült Államoktól az Oroszország legnagyobb magán olajvállalata, a Lukoil ellen bevezetendő új szankciók alól. Erről értesült a Politico két, a tárgyalásokat ismerő forrásból. Az uniós ország vezetése attól tart, hogy Donald Trump amerikai elnök szigorúbb orosz szankciói leállíthatják a Lukoil által üzemeltetett burgaszi olajfinomítót, ami az ország üzemanyag-ellátásának akár 80 százalékát fedezi.

Kozma Zoltán
2025. 11. 02. 7:00
A Lukoilt is érintik a szankciók (Fotó: AFP)
A Lukoil burgaszi finomítója évtizedek óta kulcsfontosságú szerepet játszik Bulgária gazdaságában. A létesítményt korábban is összefüggésbe hozták az EU-szankciók kijátszásával, de most az amerikai szankciók árnyékában a szófiai kormány keres megoldást. Két forrás szerint az uniós ország kormánya attól fél, hogy a bankok a szankciók miatt kivonulnak a finomítótól, ami azonnali leállást jelentene. 

Trumphoz fordul az uniós ország (Fotó: AFP)
Ez széles körű üzemanyaghiányt és utcai tiltakozásokat váltana ki, ami alááshatja a kormány stabilitását

 – fogalmazott egyik bennfentes a Politico-nak.

A szankciók bevezetése nélkül is ingatag a kormány, de egy ilyen válság felgyorsítaná a folyamatot

 – vélik a források, akik hangsúlyozzák, hogy Szófia éppen ezért lobbizik Brüsszelben és Washingtonban egy gyors mentességért.

Az uniós ország egy B tervet keres

A válság mélységét jól mutatja, hogy a bolgár kormány láthatóan felkészületlen a Lukoil esetleges kivonulására. Julian Popov korábbi bolgár környezetvédelmi miniszter élesen bírálja a helyzetet. 

A kormány nincs megfelelően felkészülve, és nincs semmilyen tartalékterve a Lukoil távozására. Üzemanyaghiány elkerülhetetlen lesz, hacsak nem találnak azonnali megoldást

 – nyilatkozta Popov. Szerinte Szófiának mostantól át kell vennie az üzemeltetési jogokat a finomítón, méghozzá nemzetközi támogatással: 

Egy nemzetközi bizottságból álló csapatot kellene felállítani, amelyben jogászok és szakértők segítenék Bulgáriát a stratégiai létesítmény kezelésében.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajtermelőjével, a Rosznyefttel és a Lukoillal szemben, ami arra késztetett több EU-tagállamot , ahol a cégek működnek, hogy mentességeket kérjenek. Mint arról korábban beszámoltunk, Berlin már megkezdte a tárgyalásokat, hogy mentse, ami menthető. Friedrich Merz, a háború egyik legnagyobb támogatója mentesítést kér a Trump által bejelentett, az oroszországi olajfinomítókra érvényesített szankció alól, mert az német–orosz olajfinomítókat is érint.

Orbán Viktor a pénteki rádióinterjújában elmondta: „miután nincs tengerünk, kiszolgáltatottak vagyunk a szállítási útvonalaknak.” 

Ezek nehézségeit meg kell értetnünk. De nem vagyunk teljesen egyedül, mert a németek, akiknek van ugyan tengerpartjuk, kivételt kértek az egyik szankció alól, úgy, hogy eddig persze rángatták a zakónk szárát

