Újabb uniós ország kér mentességet az olajszankciók alól

A Lukoil burgaszi finomítója évtizedek óta kulcsfontosságú szerepet játszik Bulgária gazdaságában. A létesítményt korábban is összefüggésbe hozták az EU-szankciók kijátszásával, de most az amerikai szankciók árnyékában a szófiai kormány keres megoldást. Két forrás szerint az uniós ország kormánya attól fél, hogy a bankok a szankciók miatt kivonulnak a finomítótól, ami azonnali leállást jelentene.
Ez széles körű üzemanyaghiányt és utcai tiltakozásokat váltana ki, ami alááshatja a kormány stabilitását
– fogalmazott egyik bennfentes a Politico-nak.