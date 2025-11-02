Ukrán fenyegetés az oroszoknak: A legdrágább árat fizetik ezért

Rendkívüli

Pokrovszk körül újabb véres összecsapások zajlanak. Az ukrán hadsereg különleges alakulatokat vetett be, hogy feltartóztassa az orosz előrenyomulást, miközben Moszkva már a város bekerítését és az ukrán katonák megadását jelenti be. A helyzet a donbaszi fronton továbbra is rendkívül feszült és zavaros.

Szabó István
Forrás: Tagesschu2025. 11. 02. 6:44
Ukrán katonák Pokrovszknál Fotó: Diego Herrera Carcedo Forrás: Anadolu/AFP
Folyamatban van egy hadművelet az orosz erők kiszorítására a Donyeck megyei Pokrovszk városból – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon.

Pokrovszk
Olekszandr Szirszkij (Fotó: Ukrán Védelmi Minisztérium)

Pokrovszk ostrom alatt

A kelet-ukrajnai Pokrovszk az utóbbi hónapokban a harcok egyik legforróbb gócpontjává vált. Az ukrán hadsereg főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij szerint a különleges erők bevetésének célja a város védelmére „az ellenséges csapatok megsemmisítése és elűzése”. Elmondása szerint elsősorban a katonai hírszerzés és a belbiztonsági szolgálat egységei tevékenykednek a térségben. A tábornok ugyanakkor elismerte: Pokrovszk „a front legnehezebb szakasza”, írta a Tagesschau.

Ukrán sajtóértesülések szerint kommandósokat szállítottak helikopterrel a térségbe, akiknek feladata a Pokrovszk és Mirnohrad közötti utánpótlási vonalak biztosítása lenne. 

Egyes hírek szerint a hírszerzési vezető, Kirilo Budanov is a frontvonalra érkezett, hogy személyesen irányítsa az akciót.

Moszkva: a különítmény megsemmisült

Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor saját hadijelentésében azt közölte: a helikopteres bevetést sikerült meghiúsítani, és „mind a tizenegy ukrán katona, akit a helikopter kirakott, megsemmisült”. Kijev ezt határozottan cáfolta, a hírszerzés forrásai szerint az egység él és folytatja a műveletet.

A moszkvai kormány emellett azt állítja, hogy Pokrovszk már bekerítés alatt áll, és több ukrán katona megadta magát. Ezt független források egyelőre nem tudták megerősíteni. Elemzők szerint nem kizárt, hogy az orosz kommunikáció célja a pszichológiai nyomásgyakorlás, az ukrán védelem moráljának megingatása.

A háború előtt a bányászvárosban mintegy 60 ezer ember élt, mára azonban szinte teljesen romba dőlt.

Borítókép: Ukrán katonák Pokrovszknál (Fotó: Anadolu/AFP/Diego Herrera Carcedo)

