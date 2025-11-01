Újabb videó került fel a közösségi médiába, amely bemutatja azt a valóságot, amivel a katonák szembesülnek az orosz–ukrán háborúban.

Újabb megrázó videó mutatja be a háború valóságát (Forrás: Hans Lucas via AFP)

A videó a leírás szerint Pokrovszkban készült. Az orosz erők egyre közelebb kerülnek a stratégiai jelentőségű település elfoglalásához, miközben az ukránok kétségbeesetten próbálják megvédeni azt, ami a városból még megmaradt.

A felvételen látható, reménytelennek tűnő szituáció az európaiak számára szinte felfoghatatlan. A háborúpárti nyugat-európai politikusok azonban nem csupán azon dolgoznak, hogy Ukrajnában elnyújtsák a vérontást, de a kontinenst is belekevernék egy Oroszország elleni háborúba.

Ez látszik Brüsszel agresszív fegyverkezési politikáján, de efelé mutat az is, hogy egyre több EU-tagállamban vezetik be a kötelező sorkatonai szolgálatot, vagy legalábbis felvetik annak bevezetését.