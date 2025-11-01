orosz-ukrán háborúukrajnaPokrovszk

Döbbenetes videón egy tűzharc az orosz–ukrán háborúban

Európaiként nehéz elképzelni, hogy min is mehetnek át nap mint nap azok, akik a harcok poklában élik a mindennapjaikat. A közösségi médiában újabb megrázó videó került fel, amely bemutatja a háború valódi arcát.

2025. 11. 01. 18:03
Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
Újabb videó került fel a közösségi médiába, amely bemutatja azt a valóságot, amivel a katonák szembesülnek az orosz–ukrán háborúban.

Újabb megrázó videó mutatja be a háború valóságát (Forrás: Hans Lucas via AFP)

A videó a leírás szerint Pokrovszkban készült. Az orosz erők egyre közelebb kerülnek a stratégiai jelentőségű település elfoglalásához, miközben az ukránok kétségbeesetten próbálják megvédeni azt, ami a városból még megmaradt.

A felvételen látható, reménytelennek tűnő szituáció az európaiak számára szinte felfoghatatlan. A háborúpárti nyugat-európai politikusok azonban nem csupán azon dolgoznak, hogy Ukrajnában elnyújtsák a vérontást, de a kontinenst is belekevernék egy Oroszország elleni háborúba.

Ez látszik Brüsszel agresszív fegyverkezési politikáján, de efelé mutat az is, hogy egyre több EU-tagállamban vezetik be a kötelező sorkatonai szolgálatot, vagy legalábbis felvetik annak bevezetését.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik meghiúsították az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába, ahol heves harcok folynak a frontvonal mentén. Ukrán katonai források viszont azt közölték, hogy az egységek sikeresen leszálltak és harcolnak az orosz erőkkel.

Az orosz védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint a helikopteren tartózkodó 11 ukrán katona közül senki sem élte túl a támadást. Két ukrán katonai forrás ezzel szemben azt közölte, hogy Kijev különleges egységei sikeresen leszálltak Pokrovszk egyes részein, és ott harcolnak az orosz erőkkel, miközben Moszkva azt állítja, hogy csapatai bekerítették az ukrán kontingenseket. 

A Donyeck megyében fekvő Pokrovszk az elmúlt hetekben az egyik legintenzívebb harci övezetté vált, ahol az orosz erők újabb előretörésről számoltak be, az ukrán fél pedig továbbra is ellenáll az orosz csapatok támadásainak.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)

