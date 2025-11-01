orosz-ukrán háborúIszkander-Molajvezeték

Iszkanderrel támadtak az oroszok + videó

Az orosz hadsereg szombat reggel ballisztikus rakétával csapást mért a dél-ukrajnai Mikolajiv megyeszékhelyre; eddig egy halottról és legkevesebb 15 sebesültről lehet tudni – közölte Vitalij Kim, a régió kormányzója a Telegramon. A kormányzó szerint Iszkander-M típusú rakétával támadtak az oroszok. Kijev azt is közölte, Moszkva közelében robbantott fel olajvezetékeket, az akcióról pedig videót is közzétettek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 14:34
Iszkander-M Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
A közlés szerint a várost kazettás robbanófejjel ellátott Iszkander-M típusú rakétával támadták meg. A sebesültek között van egy gyerek is, az orvosok szerint az állapota közepesen súlyos. A támadásban gépjárművek, benzinkutak és más létesítmények rongálódtak meg. 

Az Iszkander-M pusztításáról fotókat és egy videót is közzétettek Forrás: Telegram
Az Iszkander-M pusztításáról fotókat és egy videót is közzétettek
Forrás: Telegram

A kormányzó közzétett egy videót és fényképeket is, amelyeken egy lerombolt benzinkút látható.

Az ukrán katonai hírszerzés a Telegramon arról számolt be, hogy sikeres műveletet hajtott végre Moszkva térségében, amelynek eredményeként megsemmisítették a Kolcevoj nevű kőolajvezeték-hálózat három ágát. 

Október 31-én az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának különleges művelete során működésképtelenné vált az agresszor állam, Oroszország egyik legfontosabb katonai létesítménye: a Kolcevoj olajvezeték, amely az orosz megszálló hadsereget látta el erőforrásokkal Ukrajna elleni népirtó háborújához

– fogalmaztak a hírszerzés közleményében. A jelentés szerint a vezetéket a Moszkvai terület Ramenko járásában érte találat. „Az ellenséges objektumot védő drónellenes háló és a félkatonai őrség védelme sem segített: mindhárom ág, amelyen keresztül az agresszor benzint, dízelolajat és kerozint szállított, egyszerre felrobbant, és működésképtelenné vált” – közölte a hírszerzés, egy videófelvéltelt is mellékelve a vezeték felrobbanásáról.

A jelentés szerint a Kolcevoj vezeték hossza 400 kilométer. Az üzemanyagot a vezetékbe a rjazanyi, a Nyizsnyij Novgorod-i és a moszkvai olajfinomítókból szállították. Évente ez a vezeték akár hárommillió tonna kerozint, 2,8 millió tonna dízelolajat és mintegy 1,6 millió tonna benzint képes továbbítani.

Olekszandr Nevidomij, a kurszki haderőcsoport szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy az ukrán katonák továbbra is ellenőrzésük alatt tartanak több hadállást Oroszország területén. Szavai szerint haderőcsoportja felelősségi övezetében a helyzet stabil és az ő ellenőrzésük alatt áll. Ugyanakkor a térségben továbbra is meglehetősen aktív az orosz hadsereg, s bár rohamtevékenységeinek száma csökkent, továbbra sem mondott le arról a céljáról, hogy ott ütközőövezetet hozzon létre.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 223 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 206-ot tudott megsemmisíteni. Azonban hét helyszínen 17 csapásmérő drón becsapódását rögzítették.

Pokrovszknál tovább folynak a harcok

Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik meghiúsították az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába, ahol heves harcok folynak a frontvonal mentén. Ukrán katonai források viszont azt közölték, hogy az egységek sikeresen leszálltak és harcolnak az orosz erőkkel.

Az orosz védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint a helikopteren tartózkodó 11 ukrán katona közül senki sem élte túl a támadást. Két ukrán katonai forrás ezzel szemben azt közölte, hogy Kijev különleges egységei sikeresen leszálltak Pokrovszk egyes részein, és ott harcolnak az orosz erőkkel, miközben Moszkva azt állítja, hogy csapatai bekerítették az ukrán kontingenseket. 

A Donyeck megyében fekvő Pokrovszk az elmúlt hetekben az egyik legintenzívebb harci övezetté vált, ahol az orosz erők újabb előretörésről számoltak be, az ukrán fél pedig továbbra is ellenáll az orosz csapatok támadásainak.

Borítókép: Iszkander-M (Fotó: AFP)

Az ukrán vezetés mások pénzén folytatná a háborút

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

