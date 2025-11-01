Iszkanderrel támadtak az oroszok + videó

A közlés szerint a várost kazettás robbanófejjel ellátott Iszkander-M típusú rakétával támadták meg. A sebesültek között van egy gyerek is, az orvosok szerint az állapota közepesen súlyos. A támadásban gépjárművek, benzinkutak és más létesítmények rongálódtak meg.

Az Iszkander-M pusztításáról fotókat és egy videót is közzétettek

Forrás: Telegram

A kormányzó közzétett egy videót és fényképeket is, amelyeken egy lerombolt benzinkút látható.

Az ukrán katonai hírszerzés a Telegramon arról számolt be, hogy sikeres műveletet hajtott végre Moszkva térségében, amelynek eredményeként megsemmisítették a Kolcevoj nevű kőolajvezeték-hálózat három ágát.

Október 31-én az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának különleges művelete során működésképtelenné vált az agresszor állam, Oroszország egyik legfontosabb katonai létesítménye: a Kolcevoj olajvezeték, amely az orosz megszálló hadsereget látta el erőforrásokkal Ukrajna elleni népirtó háborújához

– fogalmaztak a hírszerzés közleményében. A jelentés szerint a vezetéket a Moszkvai terület Ramenko járásában érte találat. „Az ellenséges objektumot védő drónellenes háló és a félkatonai őrség védelme sem segített: mindhárom ág, amelyen keresztül az agresszor benzint, dízelolajat és kerozint szállított, egyszerre felrobbant, és működésképtelenné vált” – közölte a hírszerzés, egy videófelvéltelt is mellékelve a vezeték felrobbanásáról.

A jelentés szerint a Kolcevoj vezeték hossza 400 kilométer. Az üzemanyagot a vezetékbe a rjazanyi, a Nyizsnyij Novgorod-i és a moszkvai olajfinomítókból szállították. Évente ez a vezeték akár hárommillió tonna kerozint, 2,8 millió tonna dízelolajat és mintegy 1,6 millió tonna benzint képes továbbítani.