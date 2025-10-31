Pokrovszk: Putyin csapatai nyerésre állnak a döntő ütközetben

Körülbelül három és fél évvel az Ukrajna elleni nagyszabású orosz offenzíva kezdete után Pokrovszk iparvárosa ismét a figyelem középpontjába került. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok a Telegramon keresztül számolt be a Donbász régió stratégiailag fontos frontvonalbeli városa elleni fokozódó orosz támadásokról – írja a Spiegel.

Szirszkij beszámolt a fokozódó orosz támadásokról

Ukrajna megerősíti védekezését a támadások elhárítása érdekében – mondta Szirszkij. „A legfontosabb prioritás katonáink életének megmentése.” Az ukrán hadsereg korábban arról számolt be, hogy orosz csapatok gyülekeznek a város felé.

Pokrovszk már egy ideje a harcok középpontjában áll, hiszen 2024 nyarának végén a várost már kiürítették az előrenyomuló orosz csapatok elől. A bányaváros kiemelt stratégiai fontosságú, vasúti és közúti csomópontként, valamint a szomszédos Dnyipro régió kapujaként szolgál.

Az ukrán hadsereg nemrégiben arról számolt be, hogy mintegy 200 orosz katona behatolt az ukrán védelmi vonalak mögé és megvetette a lábát a városban.