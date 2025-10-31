UkrajnaDonbászPokrovszkorosz-ukrán háború

Pokrovszk: Putyin csapatai nyerésre állnak a döntő ütközetben

Az ukrajnai háborúban ismét kiemelt figyelem irányul Pokrovszk városára. A frontvonal mentén fekvő településen fokozódott a nyomás, miután az orosz előrenyomulás miatt egyre nehezebb az ukrán fegyveres erőknek megtartani a stratégiailag fontos települést. Eközben pedig az ország többi részén is súlyos károkat okoztak az orosz rakéta- és dróntámadások.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 13:10
Fotó: DANYLO ANTONIUK Forrás: ANADOLU
Körülbelül három és fél évvel az Ukrajna elleni nagyszabású orosz offenzíva kezdete után Pokrovszk iparvárosa ismét a figyelem középpontjába került. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok a Telegramon keresztül számolt be a Donbász régió stratégiailag fontos frontvonalbeli városa elleni fokozódó orosz támadásokról – írja a Spiegel

Szirszkij beszámolt a fokozódó orosz támadásokról
Szirszkij beszámolt a fokozódó orosz támadásokról 
Fotó: HANDOUT / General Staff of the Armed Force

Ukrajna megerősíti védekezését a támadások elhárítása érdekében – mondta Szirszkij. „A legfontosabb prioritás katonáink életének megmentése.” Az ukrán hadsereg korábban arról számolt be, hogy orosz csapatok gyülekeznek a város felé. 

Pokrovszk már egy ideje a harcok középpontjában áll, hiszen 2024 nyarának végén a várost már kiürítették az előrenyomuló orosz csapatok elől.  A bányaváros kiemelt stratégiai fontosságú, vasúti és közúti csomópontként, valamint a szomszédos Dnyipro régió kapujaként szolgál.

Az ukrán hadsereg nemrégiben arról számolt be, hogy mintegy 200 orosz katona behatolt az ukrán védelmi vonalak mögé és megvetette a lábát a városban.

Halottak és sebesültek az orosz légi csapásban

Oroszország az éjszaka folyamán ismét nagyszabású dróntámadást hajtott végre. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök reggel több mint 650 drónról és több mint 50 rakétáról beszélt, amelyek közül néhány energetikai infrastruktúrát és civil célpontokat talált el Ukrajnában.

„Sok gépet lelőttek, de sajnos találatokról is beszámoltak” – írta az elnök. „Összetett, kombinált támadásról” volt szó – mondta Zelenszkij. Fotókat is közzétett, amelyek állítólag az ország különböző részein keletkezett károkat mutatják.

Az Ukrenergo energiaszolgáltató ma reggel tájékoztatta ügyfeleit az éjszakai orosz támadásokat követő ideiglenes áramszünetekről – az elektromos hálózat stabilizálása érdekében. Egyúttal a vállalat energiatakarékosságra szólította fel az embereket. A támadások nyomás ugyanis az ország minden régiójában tervezett áramszünetekkel kell számolni a szolgáltató szerint.

Az orosz támadásnak látszólag különösen súlyos következményei voltak a dél-ukrajnai Zaporizzsja városában. A hatóságok szerint legalább egy ember meghalt és 17 másik megsebesült. Az orvosok a sérülteket ápolják – mondta Ivan Fedorov, a régió kormányzója.

„A megszállók legalább 20 drónt és nyolc rakétát lőttek ki Zaporizzsja városára. Egy kollégium több emelete is megsemmisült” – mondta Fedorov. Korábban reggel 15 sérültről számolt be. Később egy halottat húztak ki a romok alól.

Oroszország 2022-ben annektálta Zaporizzsja megyét Herszon, Donyeck és Luhanszk megyékkel együtt, de nem ellenőrzi azt teljesen. A régió fővárosa, Zaporizzsja, továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll.

Az orosz védelmi minisztérium kijelentette, hogy a támadások megtorló csapások voltak az ukrán dróntámadásokat követően. A rakéta- és dróntámadások célpontjai között szerepeltek az ország energetikai infrastrukturális létesítményei, védelmi vállalatok és katonai repülőterek. 

Borítókép: Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok és Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter (Fotó: AFP)

Brüsszel lábon lövi Európát, az EU úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

