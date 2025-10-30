UkrajnaOroszországháború

Az orosz erők súlyos csapást mértek Zaporizzsjára

Nagyszabású, kombinált támadást indított Oroszország Ukrajna ellen. A tájékoztatások szerint az orosz erők 705 légicsapásmérő eszközt vetettek be. A légicsapásnak halálos áldozatai is vannak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 23:06
Fotó: FREDERIC PETRY Forrás: Hans Lucas
Az oroszok több órán át támadták a délkelet-ukrajnai Zaporizzsját és peremvidékét, az eddigi információk szerint két férfi életét vesztette, a sebesültek száma 23-ra nőtt, hat gyermek, köztük egy kétéves kislány is megsebesült – frissítette korábbi közlését Ivan Fedorov kormányzó csütörtökön a Telegramon. Az orosz erők a közlés szerint 705 légicsapásmérő eszközt vetettek be. 

Az orosz erők kiterjed támadást indítottak
Az orosz erők kiterjedt támadást indítottak 
Fotó: FREDERIC PETRY/Hans Lucas

A tisztségviselő tájékoztatása szerint súlyos találat ért egy többemeletes munkásszállást, amelynek egy része leomlott, az egyik áldozat holttestét a romok alól emelték ki a mentést végzők. Jelenleg egy eltűnt ember után kutatnak. Fedorov hozzátette, hogy a támadás következtében 12 többszintes lakóház rongálódott meg.

Natalja Zabolotna, a közép-ukrajnai Vinnicja megye kormányzóhelyettese azt hozta nyilvánosságra, hogy a régiót ért orosz támadás következtében a kórházban életét vesztette egy hétéves kislány. Rajta kívül négy felnőtt sebesült meg.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy a mostani orosz légicsapáshoz hasonló nagyszabású, kombinált rakéta- és dróntámadás volt október 5-én is. Megerősítette, hogy 705 légicsapásmérő eszközzel – különböző típusú drónokkal és rakétákkal – támadták Ukrajnát. „Körülbelül ugyanolyan jellegű és célpontválasztású támadás volt ez, mint október 5-én. Ezúttal viszont az ellenség gyakorlatilag az összes rendelkezésére álló fegyvernemet bevetette: az oroszok Ukrajna különböző régióit légi, tengeri és földi indítású rakétákkal támadták” – fejtette ki.

A ballisztikus rakétákat sajnos nem lehet elfogni ott, ahol nincsenek erre megfelelő rendszerek. Moszkva tisztában van azzal, hogy a ballisztikus célpontokat a Patriot rendszer képes elfogni. Ma az ellenség Iszkander–M vagy KN–23 típusú rakétákat, valamint H–47M2 Kinzsal típusú aeroballisztikus fegyvereket vetett be. Nagyon nehéz feladat hárult a légvédelemre, hatalmas terhelés mind az emberekre, mind azokra az eszközökre, amelyeket légterünk védelmezői ma használnak. Mint látják, az eredmény az, hogy ma nagyszámú célpontot sikerült megsemmisíteni, illetve jelüket rádióelektronikai hadviseléssel elnyomni

– emelte ki Ihnat, megjegyezve, hogy 623 légi célpontot semmisítettek meg.

Elmondta továbbá, hogy Oroszország folyamatosan fejleszti a Sahíd típusú csapásmérő drónokat, amelyeket 2022 októbere óta használ. Ez idő alatt a drónok számos jelentős változáson mentek keresztül, ami megnehezíti azok jelének megzavarását rádióelektronikai eszközökkel, illetve megsemmisítésüket a mobil tűzcsoportok és más védelmi eszközök számára.

 

Az ukrán határőrszolgálat közölte: „az oroszországi Kurszk irányában továbbra is zajlik az orosz megszállókkal szembeni ellenállás. Az ukrán védőknek sikerült drónokkal megsemmisíteniük egy lőszerraktárt és öt ellenséges fedezéket, a bennük tartózkodó katonákkal együtt.”

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Telegramon azt közölte, hogy sem a Donyeck megyei Pokrovszkban, sem a harkivi régióban lévő Kupjanszkban nem kerítették be az oroszok az ukrán csapatokat. 

„A helyzet súlyos, de az orosz propaganda állításai az ukrán védelmi erők állítólagos blokádjáról sem Pokrovszkban, sem Kupjanszkban nem felelnek meg a valóságnak. Ugyanakkor Pokrovszkban az ellenséges gyalogság, hogy elkerülje a harcászati összecsapásokat, a városban a házak között összpontosul, és folyamatosan változtatja tartózkodási helyét, ezért a legfontosabb feladat most felderíteni és megsemmisíteni őket” – hangsúlyozta.

Közölte továbbá, hogy az ukrán erők folytatják Donyeck megyében a dobropilljai hadműveletet. „A mai állás szerint egyes irányokban a rohamegységek további 200 métertől 550 méterig terjedő előrenyomulást értek el egy nap alatt. Összességében a művelet kezdete óta 186,8 négyzetkilométer ukrán terület szabadult fel, 246,8 négyzetkilométert pedig megtisztítottak az ellenséges felderítő- és szabotőrcsapatoktól” – tájékoztatott a főparancsnok.

Az orosz jelentések mást állítanak

Elfoglalta a Harkiv megyei Szadove és a Zaporizzsja megyei Krasznohirszke települést az orosz hadsereg Ukrajnában – közölte csütörtökön a moszkvai katonai tárca. A minisztérium az orosz hadvezetés által bekerítettnek nyilvánított Kupjanszk és Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) városokból és környékükről orosz előrenyomulásról, valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be. 

A tárca csütörtökön közölte: Vlagyimir Putyin orosz elnök parancsba adta, hogy az orosz fegyveres erők biztosítsák a külföldi újságírók, köztük az ukránok akadálytalan áthaladását a körülzárt Pokrovszk, Dimitrov (Mirnohrad) és Kupjanszk területére. Az orosz parancsnokság ezekben a térségekben kész öt-hat órára felfüggeszteni a harci cselekményeket, folyosót biztosítva a külföldi média ki- és bejutása számára.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az utóbbi egy napban a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében csaknem másfél ezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca szerint az orosz haderő az éjszaka folyamán nagy hatótávolságú légi, tengeri és szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal tömeges csapást mért ukrán hadiipari vállalatokra, valamint az őket kiszolgáló energetikai létesítményekre, továbbá katonai repülőterekre. A támadást a minisztérium orosz polgári létesítmények elleni ukrán „terrortámadásokkal” igazolta.

A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel továbbá nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek összeszerelésének és tárolásának helyszíneit, valamint vasúti objektumokat, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, két harckocsit és 11 egyéb páncélozott harcjárművet, nyolc irányított légibombát, három HIMARS rakétát, továbbá 192 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Borítókép: Egy légicsapásban megsérült épület (Fotó: AFP)

