Az orosz erők súlyos csapást mértek Zaporizzsjára

Az oroszok több órán át támadták a délkelet-ukrajnai Zaporizzsját és peremvidékét, az eddigi információk szerint két férfi életét vesztette, a sebesültek száma 23-ra nőtt, hat gyermek, köztük egy kétéves kislány is megsebesült – frissítette korábbi közlését Ivan Fedorov kormányzó csütörtökön a Telegramon. Az orosz erők a közlés szerint 705 légicsapásmérő eszközt vetettek be.

Az orosz erők kiterjedt támadást indítottak

Fotó: FREDERIC PETRY/Hans Lucas

A tisztségviselő tájékoztatása szerint súlyos találat ért egy többemeletes munkásszállást, amelynek egy része leomlott, az egyik áldozat holttestét a romok alól emelték ki a mentést végzők. Jelenleg egy eltűnt ember után kutatnak. Fedorov hozzátette, hogy a támadás következtében 12 többszintes lakóház rongálódott meg.

Natalja Zabolotna, a közép-ukrajnai Vinnicja megye kormányzóhelyettese azt hozta nyilvánosságra, hogy a régiót ért orosz támadás következtében a kórházban életét vesztette egy hétéves kislány. Rajta kívül négy felnőtt sebesült meg.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy a mostani orosz légicsapáshoz hasonló nagyszabású, kombinált rakéta- és dróntámadás volt október 5-én is. Megerősítette, hogy 705 légicsapásmérő eszközzel – különböző típusú drónokkal és rakétákkal – támadták Ukrajnát. „Körülbelül ugyanolyan jellegű és célpontválasztású támadás volt ez, mint október 5-én. Ezúttal viszont az ellenség gyakorlatilag az összes rendelkezésére álló fegyvernemet bevetette: az oroszok Ukrajna különböző régióit légi, tengeri és földi indítású rakétákkal támadták” – fejtette ki.