A döntés célja eredetileg az volt, hogy a hadköteles korhatár alatti férfiak hazatérhessenek anélkül, hogy a hadseregbe soroznák őket, ám az intézkedésnek váratlan mellékhatása lett: tömegek indultak Nyugatra, írta az Origo.
Fiatal ukrán férfiak ezrei menekülnek Nyugatra
Berlinben és Varsóban is egyre nagyobb a felháborodás amiatt, hogy az utóbbi hetekben ugrásszerűen megnőtt az Ukrajnából érkező fiatal férfiak száma. A jelenség azt követően gyorsult fel, hogy Volodimir Zelenszkij kormánya enyhítette a katonakorú férfiak kiutazását korlátozó szabályokat, így a 18 és 22 év közötti ukrán férfiak ismét szabadon elhagyhatják az országot.
Németországban, ahol több mint 1,2 millió ukrán menekült él, a kormányzó konzervatívok attól tartanak, hogy a fiatal ukrán férfiak tömeges megjelenése gyengítheti a közvélemény támogatását Ukrajna katonai segítése iránt.
Nem érdekünk, hogy fiatal ukrán férfiak Németországban töltsék az idejüket, miközben a hazájuk védelmére lenne szükség
– mondta Jürgen Hardt, a kormánypárti CDU külpolitikai szakértője.
A német belügyminisztérium adatai szerint az Ukrajnából érkező 18–22 éves férfiak száma augusztus közepe és október között a százszorosára nőtt, heti 19-ről több mint 1500-ra.
Varsó is szigorítana
Lengyelországban, ahol közel egymillió ukrán menekült él, a konzervatív és jobboldali pártok egyre hangosabban bírálják a kormány menekültpolitikáját. A lengyel határőrség szerint a nyár végén hozott kijevi döntés után két hónap alatt több mint 98 ezer fiatal ukrán férfi lépte át a határt, vagyis naponta mintegy 1600-an.
Vita a szociális támogatások körül
A migrációs hullám felerősödésével mindkét országban fellángolt a vita az ukrán menekülteknek juttatott szociális támogatásokról.
Németországban a munkaügyi hivatal adatai szerint jelenleg mintegy 490 ezer ukrán munkaképes korú ember kap hosszú távon munkanélküli-segélyt, miközben az ország költségvetési megszorításokkal küzd. A legnagyobb ellenzéki párt, az AfD a segélyek felfüggesztését és a katonakorú férfiak hazatoloncolását követeli.
Lengyelországban hasonló vita robbant ki: Karol Nawrocki elnök megvétózta a menekültek támogatásáról szóló törvényt, mondván, csak azok jogosultak juttatásokra, akik dolgoznak és adót fizetnek.
Ukránok: brüsszeli védelem alatt
A fiatal ukrán férfiak jelenleg az EU úgynevezett ideiglenes védelmi irányelve alapján élveznek menekültstátust, amely automatikus védelmet biztosít mindazoknak, akik 2022 februárja után érkeztek a háború elől menekülve. A német belügyminiszter, Alexander Dobrindt ugyanakkor jelezte: ha a beáramlás tartósan magas marad, Berlin kezdeményezheti a szabályozás módosítását. A bajor miniszterelnök, Markus Söder úgy fogalmazott: „A szolidaritásunk továbbra is fennáll, de ennek világos szabályokon és kölcsönös felelősségen kell alapulnia.”
Borítókép: Friedrich Merz, Németország szövetségi kancellárja (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)
