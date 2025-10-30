Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

ukránNémetországLengyelországférfimenekülthullámNyugat-Európa

Fiatal ukrán férfiak ezrei menekülnek Nyugatra

Berlinben és Varsóban is egyre nagyobb a felháborodás amiatt, hogy az utóbbi hetekben ugrásszerűen megnőtt az Ukrajnából érkező fiatal férfiak száma. A jelenség azt követően gyorsult fel, hogy Volodimir Zelenszkij kormánya enyhítette a katonakorú férfiak kiutazását korlátozó szabályokat, így a 18 és 22 év közötti ukrán férfiak ismét szabadon elhagyhatják az országot.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 30. 16:09
Friedrich Merz, Németország szövetségi kancellárja Fotó: Nicolas Economou Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A döntés célja eredetileg az volt, hogy a hadköteles korhatár alatti férfiak hazatérhessenek anélkül, hogy a hadseregbe soroznák őket, ám az intézkedésnek váratlan mellékhatása lett: tömegek indultak Nyugatra, írta az Origo.

Ukrán
Egy ukrán menekült férfi egy varsói autószerelő műhelyben (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)

Németországban, ahol több mint 1,2 millió ukrán menekült él, a kormányzó konzervatívok attól tartanak, hogy a fiatal ukrán férfiak tömeges megjelenése gyengítheti a közvélemény támogatását Ukrajna katonai segítése iránt.

Nem érdekünk, hogy fiatal ukrán férfiak Németországban töltsék az idejüket, miközben a hazájuk védelmére lenne szükség

– mondta Jürgen Hardt, a kormánypárti CDU külpolitikai szakértője.

A német belügyminisztérium adatai szerint az Ukrajnából érkező 18–22 éves férfiak száma augusztus közepe és október között a százszorosára nőtt, heti 19-ről több mint 1500-ra.

Varsó is szigorítana

Lengyelországban, ahol közel egymillió ukrán menekült él, a konzervatív és jobboldali pártok egyre hangosabban bírálják a kormány menekültpolitikáját. A lengyel határőrség szerint a nyár végén hozott kijevi döntés után két hónap alatt több mint 98 ezer fiatal ukrán férfi lépte át a határt, vagyis naponta mintegy 1600-an.

President of Poland Karol Nawrocki pictured during a meeting with six-time Speedway World Champion Bartosz Zmarzlik at the Presidential Palace in Warsaw, Poland on September 30, 2025 (Photo by Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto via AFP)
Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: NurPhoto/AFP)

Vita a szociális támogatások körül

A migrációs hullám felerősödésével mindkét országban fellángolt a vita az ukrán menekülteknek juttatott szociális támogatásokról.

Németországban a munkaügyi hivatal adatai szerint jelenleg mintegy 490 ezer ukrán munkaképes korú ember kap hosszú távon munkanélküli-segélyt, miközben az ország költségvetési megszorításokkal küzd. A legnagyobb ellenzéki párt, az AfD a segélyek felfüggesztését és a katonakorú férfiak hazatoloncolását követeli.

Lengyelországban hasonló vita robbant ki: Karol Nawrocki elnök megvétózta a menekültek támogatásáról szóló törvényt, mondván, csak azok jogosultak juttatásokra, akik dolgoznak és adót fizetnek.

Ukránok: brüsszeli védelem alatt

A fiatal ukrán férfiak jelenleg az EU úgynevezett ideiglenes védelmi irányelve alapján élveznek menekültstátust, amely automatikus védelmet biztosít mindazoknak, akik 2022 februárja után érkeztek a háború elől menekülve. A német belügyminiszter, Alexander Dobrindt ugyanakkor jelezte: ha a beáramlás tartósan magas marad, Berlin kezdeményezheti a szabályozás módosítását. A bajor miniszterelnök, Markus Söder úgy fogalmazott: „A szolidaritásunk továbbra is fennáll, de ennek világos szabályokon és kölcsönös felelősségen kell alapulnia.”

Borítókép: Friedrich Merz, Németország szövetségi kancellárja (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu