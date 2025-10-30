Fiatal ukrán férfiak ezrei menekülnek Nyugatra

Varsó is szigorítana

Lengyelországban, ahol közel egymillió ukrán menekült él, a konzervatív és jobboldali pártok egyre hangosabban bírálják a kormány menekültpolitikáját. A lengyel határőrség szerint a nyár végén hozott kijevi döntés után két hónap alatt több mint 98 ezer fiatal ukrán férfi lépte át a határt, vagyis naponta mintegy 1600-an.

Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: NurPhoto/AFP)

Vita a szociális támogatások körül

A migrációs hullám felerősödésével mindkét országban fellángolt a vita az ukrán menekülteknek juttatott szociális támogatásokról.

Németországban a munkaügyi hivatal adatai szerint jelenleg mintegy 490 ezer ukrán munkaképes korú ember kap hosszú távon munkanélküli-segélyt, miközben az ország költségvetési megszorításokkal küzd. A legnagyobb ellenzéki párt, az AfD a segélyek felfüggesztését és a katonakorú férfiak hazatoloncolását követeli.

Lengyelországban hasonló vita robbant ki: Karol Nawrocki elnök megvétózta a menekültek támogatásáról szóló törvényt, mondván, csak azok jogosultak juttatásokra, akik dolgoznak és adót fizetnek.

Ukránok: brüsszeli védelem alatt

A fiatal ukrán férfiak jelenleg az EU úgynevezett ideiglenes védelmi irányelve alapján élveznek menekültstátust, amely automatikus védelmet biztosít mindazoknak, akik 2022 februárja után érkeztek a háború elől menekülve. A német belügyminiszter, Alexander Dobrindt ugyanakkor jelezte: ha a beáramlás tartósan magas marad, Berlin kezdeményezheti a szabályozás módosítását. A bajor miniszterelnök, Markus Söder úgy fogalmazott: „A szolidaritásunk továbbra is fennáll, de ennek világos szabályokon és kölcsönös felelősségen kell alapulnia.”