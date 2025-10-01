Németország fuldoklik a migráció terhe alatt

A szakértő szerint Németországban 2025 második negyedévében 0,3 százalékos gazdasági visszaesést mértek, és immár harmadik éve nem képes növekedést felmutatni az ország:

A német gazdaság most már a harmadik évben nem tudott növekedést produkálni, és ennek nemcsak konjunkturális, hanem mérhető strukturális okai is vannak

– mondta lapunknak Bauer Bence, az MCC Magyar–Német Intézetének igazgatója. Hozzátette: miközben a német kormány 850 milliárd euró adósságot halmozott fel infrastrukturális és hadi kiadásokra, továbbra is hatalmas összegeket fordít a menedékkérők elszállásolására és ellátására.

A Bild nemrég arról számolt be, hogy csak Hamburgban akár egymilliárd eurót költhetnek évente menedékkérők elhelyezésére.

Joggal teszik fel a német állampolgárok a kérdést: miért nincs több pénz az oktatásra, az egészségügyre vagy az adócsökkentésre?

A válasz egyszerű: mert a migráció költségei elnyelik az állami forrásokat – mutatott rá Bauer.

Az igazgató szerint mindez nem új jelenség. Angela Merkel 2015-ben meghirdetett Willkommenskultur politikája még széles társadalmi támogatással indult, de rövid időn belül világossá váltak a következményei: lakhatási gondok, munkaerőpiaci feszültségek, a szociális ellátórendszerek túlterhelése és súlyos közbiztonsági problémák. – A migráció nemcsak az ellátórendszereket terheli, hanem alapjaiban alakítja át Németország demográfiai és társadalmi szerkezetét. Már most a diákok negyven százaléka migrációs hátterű, és ha holnaptól senki sem érkezne, az ország összetétele akkor is visszafordíthatatlanul megváltozott – hangsúlyozta Bauer.

A baloldali–zöld kormánykoalíció szerinte nemhogy fékezte volna a folyamatot, hanem ideológiai alapon még ösztönözte is a bevándorlást. – Bevezették a nagyvonalú szociális juttatásokat, három év után állampolgárságot lehet szerezni, Afganisztánból pedig tízezreket hoztak repülővel. Ez a politika tovább erősíti a migrációs nyomást – mondta.