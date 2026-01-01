Rendkívüli

A svájciak is találgatnak, gyertya vagy tűzijáték okozhatta az újévi tragédiát + videó

Oroszországtámadásdrónorosz-ukrán háború

Putyin beszéde alatt több mint száz drónnal támadta Ukrajna Oroszországot

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint egyetlen éjszaka alatt 168 ukrán drónt semmisítettek meg több régió légterében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 16:18
Légi felderítő drón – illusztráció Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz légvédelmi rendszerek 168 ukrán pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg és fogtak el az éjszaka folyamán az érintett régiók felett – írja az Origo a TASZSZ-ra hivatkozva.

Oroszország egyetlen éjszaka alatt 168 ukrán drónt semmisített meg (Fotó: AFP)
Oroszország egyetlen éjszaka alatt 168 ukrán drónt semmisített meg (Fotó: AFP)

Az elmúlt éjszaka során 168 ukrán pilóta nélküli légi járművet észleltek, majd a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek elfogtak és megsemmisítettek 61 drónt a Brjanszki terület felett, 25-öt a Krasznodari terület felett, 23-at a Tula terület felett, 16-ot a Krím Köztársaság területe felett; 12-t a Moszkvai terület felett – köztük kilencet, amely Moszkva felé tartott; hetet a Kalugai terület felett, valamint 24 pilóta nélküli légi járművet az Azovi-tenger vize felett

 – írja a TASZSZ.

Korábban beszámoltunk arról, hogy az orosz légvédelem szerint Ukrajna több irányból, előre megtervezett dróntámadással próbálta elérni Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciáját. A történtek után Moszkva közölte, hogy felülvizsgálja Ukrajnával kapcsolatos álláspontját, és hangsúlyozta, hogy készen áll a válaszlépésekre.

Borítókép: Légi felderítő drón – illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Putyin újévi üdvözletébe beleremegett Ukrajna + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekválasztás

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Borbély Zsolt Attila avatarja

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – A ballib média hirtelen felfedezte magának a külhoni magyarok problémáját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.