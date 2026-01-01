Az orosz légvédelmi rendszerek 168 ukrán pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg és fogtak el az éjszaka folyamán az érintett régiók felett – írja az Origo a TASZSZ-ra hivatkozva.
Putyin beszéde alatt több mint száz drónnal támadta Ukrajna Oroszországot
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint egyetlen éjszaka alatt 168 ukrán drónt semmisítettek meg több régió légterében.
Az elmúlt éjszaka során 168 ukrán pilóta nélküli légi járművet észleltek, majd a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek elfogtak és megsemmisítettek 61 drónt a Brjanszki terület felett, 25-öt a Krasznodari terület felett, 23-at a Tula terület felett, 16-ot a Krím Köztársaság területe felett; 12-t a Moszkvai terület felett – köztük kilencet, amely Moszkva felé tartott; hetet a Kalugai terület felett, valamint 24 pilóta nélküli légi járművet az Azovi-tenger vize felett
– írja a TASZSZ.
Korábban beszámoltunk arról, hogy az orosz légvédelem szerint Ukrajna több irányból, előre megtervezett dróntámadással próbálta elérni Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciáját. A történtek után Moszkva közölte, hogy felülvizsgálja Ukrajnával kapcsolatos álláspontját, és hangsúlyozta, hogy készen áll a válaszlépésekre.
Borítókép: Légi felderítő drón – illusztráció (Fotó: AFP)
Von der Leyen az újévi köszöntőjéből sem tudta kihagyni Ukrajna támogatását
Az Európai Bizottság elnöke is üzent Újév alakalmából.
A svájciak is találgatnak, gyertya vagy tűzijáték okozhatta az újévi tragédiát + videó
A tűz kitörése után pánik alakult ki, valószínűleg ezért halt meg ennyi ember.
Ukrajna vereséggel kezdi az új évet
Pokrovszk-Mirnograd agglomeráció orosz kézre került.
Rendőrökre támadtak a szilveszterezők Németországban + videó
Négyszáz embert tartóztattak le, legalább huszonnégy rendőr megsérült.
