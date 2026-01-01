Putyin beszéde alatt több mint száz drónnal támadta Ukrajna Oroszországot

Az elmúlt éjszaka során 168 ukrán pilóta nélküli légi járművet észleltek, majd a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek elfogtak és megsemmisítettek 61 drónt a Brjanszki terület felett, 25-öt a Krasznodari terület felett, 23-at a Tula terület felett, 16-ot a Krím Köztársaság területe felett; 12-t a Moszkvai terület felett – köztük kilencet, amely Moszkva felé tartott; hetet a Kalugai terület felett, valamint 24 pilóta nélküli légi járművet az Azovi-tenger vize felett