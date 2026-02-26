Az Egyesült Királyság Zöld Pártját irányító Zack Polanski azt szorgalmazza, hogy az országban jogellenesen tartózkodók térítésmentes lakhatásban részesüljenek, valamint munkavállalási kötelezettség nélkül kapjanak anyagi támogatást. A Gorton and Denton nevű választókerület szavazói csütörtökön, rendkívüli időközi voksoláson döntenek új parlamenti képviselőjükről – az eseményről az Origo számolt be.
Bőkezű bevándorláspolitikát hirdet a brit Zöld Párt
Az Egyesült Királyság Zöld Pártja olyan bevándorláspolitikai javaslatokkal kampányol, amelyek ingyenes lakhatást és munkavégzés nélküli juttatásokat biztosítanának az illegálisan az országban tartózkodóknak. A „nyitott határok” program nemcsak pénzügyileg tűnik megalapozatlannak, hanem a közbiztonság és a társadalmi igazságosság területén is súlyos feszültségeket szíthat.
A közvélemény-kutatások jelenleg a Zöldek előnyét mutatják, miközben a pártban arra törekszenek, hogy Nigel Farage Reform UK pártjával szemben meghatározó ellenzéki erőként tüntessék fel magukat.
A párt elképzelései alapján a bevándorlók már Nagy-Britanniába érkezésük első pillanatától díjmentesen vehetnék igénybe a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatot (NHS), továbbá korlátozás nélkül vállalhatnának munkát a „határok nélküli világ” koncepciója keretében.
Nyilvánosságra került belső szakpolitikai iratok szerint a Zöld Párt eltörölné a bevándorlási őrizetet, és teljes körű amnesztiát biztosítana az Egyesült Királyságban élő illegális migránsoknak, még abban az esetben is, ha menedékkérelmüket korábban elutasították. A dokumentum rögzíti: a migráció semmilyen körülmények között nem tekinthető bűncselekménynek.
Mindez azt követően került napirendre, hogy a párt a rekreációs droghasználat – többek között a crack kokain és a heroin – legalizálását is felvetette.
A bevándorláspolitika terén céljuk egy olyan rendszer kialakítása, amely minden migránst jövőbeli állampolgárként kezel, és ösztönzi őket arra, hogy új közösségeikben telepedjenek le és integrálódjanak.
Tegnap este a Konzervatív Párt, a Reform UK és a kormányzó Munkáspárt egyaránt bírálta a Zöldek „nyitott határok” programját, amelyet pénzügyileg felelőtlennek és kockázatosnak minősítettek.
A Zöldek ezzel szemben kitartottak álláspontjuk mellett, hangsúlyozva, hogy a Gorton and Denton-i kampány során politikájuk népszerűnek bizonyult.
A tervek szerint minden illegálisan az országban tartózkodó bevándorló hozzávetőleg havi 370 font (425 euró) támogatást kapna anélkül, hogy munkát kellene vállalnia vagy álláskeresést igazolnia.
A családokat különálló házakban helyeznék el, míg az egyedülálló férfiak közös ingatlanokban kapnának saját szobát, illetve magánlakást, ha LGBTQIA+ identitásúnak vallják magukat. A felmérések szoros küzdelmet vetítenek előre a holnapi választáson, és a Zöld Párt jelöltje, Hannah Spencer tegnap este azzal vádolta munkáspárti ellenfelét, hogy rasszista kódolt üzeneteket alkalmaz.
Borítókép: Zöld párt választási plakát (Fotó: AFP)
Háborús nyomás és energiafront – Fokozódik a tét a választás előtt
Titkos paktumról, háborús nyomásgyakorlásról és energiaügyi zsarolásról szólt a nap.
Állatokként bánnak honfitársaikkal az ukrán toborzók
Zelenszkij emberrablói a fegyverhasználattól sem riadnak vissza.
Végrehajtja Brüsszel és Kijev alkuját Magyar Péter
A magyar kormánynak most az ukrán olajembargót kell először áttörnie.
Szijjártó Péter: A kormány visszautasítja a német beavatkozási kísérleteket a választási kampányba
Azért az kicsit sok, amikor egy német ember a történelmi örökség tekintetében oktatja Magyarországot, a magyarokat – fogalmazott a külügyminiszter.
