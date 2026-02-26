Bőkezű bevándorláspolitikát hirdet a brit Zöld Párt

A közvélemény-kutatások jelenleg a Zöldek előnyét mutatják, miközben a pártban arra törekszenek, hogy Nigel Farage Reform UK pártjával szemben meghatározó ellenzéki erőként tüntessék fel magukat.

A párt elképzelései alapján a bevándorlók már Nagy-Britanniába érkezésük első pillanatától díjmentesen vehetnék igénybe a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatot (NHS), továbbá korlátozás nélkül vállalhatnának munkát a „határok nélküli világ” koncepciója keretében.

Nyilvánosságra került belső szakpolitikai iratok szerint a Zöld Párt eltörölné a bevándorlási őrizetet, és teljes körű amnesztiát biztosítana az Egyesült Királyságban élő illegális migránsoknak, még abban az esetben is, ha menedékkérelmüket korábban elutasították. A dokumentum rögzíti: a migráció semmilyen körülmények között nem tekinthető bűncselekménynek.