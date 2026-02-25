Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: elrendelték a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését + videó

Kijevorosz-ukrán háborúVitalij Klicsko

A háború borzalmairól írt a kijevi polgármester

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közösségi oldalán osztott meg egy személyes hangvételű üzenetet a háborúról. Mi az, ami igazán számít az életben? Mi az igazi értelme az életnek? Csak akkor érted meg, amikor háború tör ki az országodban és a városodban – közölte a városvezető.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 12:13
Ukrán katonák járőröznek egy megrongált épület körül a dél-ukrán kikötővárosban, Mariupolban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere Facebook-bejegyzésében arról írt: az ember csak akkor érti meg igazán, mi számít az életben, amikor a háború eléri az országát és a városát.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint az ember csak akkor érti meg igazán, mi számít az életben, amikor a háború eléri az országát (Fotó: AFP)
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint az ember csak akkor érti meg igazán, mi számít az életben, amikor a háború eléri az országát (Fotó: AFP)

Mi az, ami igazán számít az életben? Mi az igazi értelme? Csak akkor érted meg, amikor háború tör ki az országodban és a városodban – amikor szabotőröket kapnak el Kijev központjában, amikor az utcai harcok veszélye már nemcsak elméleti, hanem veszélyesen közel érződik, amikor látod a holttesteket, és amikor az ellenség egyre közelebb kerül

– írta Klicsko.

Klicsko szerint ilyen helyzetben a pénz, a címek és az eredmények elveszítik jelentőségüket. Hangsúlyozta: ilyenkor az értékek és az erkölcsi iránytű kerülnek előtérbe – az az alap, amelyet senki sem vehet el az embertől.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Szirénák alatt felnőni: milyen árat fizetnek a gyerekek a háborúért? + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmedián

Mire kell vigyáznia a Mediánnak?

Bayer Zsolt avatarja

Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Aha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu