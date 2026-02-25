Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere Facebook-bejegyzésében arról írt: az ember csak akkor érti meg igazán, mi számít az életben, amikor a háború eléri az országát és a városát.
A háború borzalmairól írt a kijevi polgármester
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közösségi oldalán osztott meg egy személyes hangvételű üzenetet a háborúról. Mi az, ami igazán számít az életben? Mi az igazi értelme az életnek? Csak akkor érted meg, amikor háború tör ki az országodban és a városodban – közölte a városvezető.
Mi az, ami igazán számít az életben? Mi az igazi értelme? Csak akkor érted meg, amikor háború tör ki az országodban és a városodban – amikor szabotőröket kapnak el Kijev központjában, amikor az utcai harcok veszélye már nemcsak elméleti, hanem veszélyesen közel érződik, amikor látod a holttesteket, és amikor az ellenség egyre közelebb kerül
– írta Klicsko.
Klicsko szerint ilyen helyzetben a pénz, a címek és az eredmények elveszítik jelentőségüket. Hangsúlyozta: ilyenkor az értékek és az erkölcsi iránytű kerülnek előtérbe – az az alap, amelyet senki sem vehet el az embertől.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
