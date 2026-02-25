A háború borzalmairól írt a kijevi polgármester

Mi az, ami igazán számít az életben? Mi az igazi értelme? Csak akkor érted meg, amikor háború tör ki az országodban és a városodban – amikor szabotőröket kapnak el Kijev központjában, amikor az utcai harcok veszélye már nemcsak elméleti, hanem veszélyesen közel érződik, amikor látod a holttesteket, és amikor az ellenség egyre közelebb kerül