Magyar Péter pártja ismét bebizonyította, hogy nem tud nemet mondani Brüsszelnek

Az Európai Parlament beszédes állásfoglalást adott ki, amelyben Ukrajna további támogatására szólították fel a tagállamokat, és üdvözölték a katonai csapatok küldését is. Brüsszel tehát ismét hitet tett a háború folytatása mellett, ehhez pedig a Tisza Párt is asszisztál, amely ismét nem tudott nemet mondani.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 10:26
Az Európai Parlament friss állásfoglalása egyértelműen megmutatta, hogy Ukrajna támogatása minden téren prioritást élvez. Brüsszel határozottan hitet tett a háború folytatása mellett és ehhez tagállami reformokat is elvár, valamint üdvözölte a katonai csapatok küldésének az ötletét is. Magyar Péterék nem utasították el ezt a határozatot. 

Brüsszel újra hitet tett a háború folytatása mellett
(Fotó: NurPhoto/Danylo Antoniuk)

Az Európai Parlament állásfoglalást adott ki az orosz-ukrán háború kitörésének az évfordulóján, ami azonban tökéletesen megmutatja, hogy a háborúpárti erők még mindig a konfliktus kiszélesítésén és a gyorsított ukrán EU-csatlakozáson dolgoznak. Az európai háborúpárti vezetők sietve utaztak Kijevbe, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök oldalán ismét hitet tegyenek a háború folytatása mellett. Ezzel egy időben az Európai Parlament is elfogadott egy állásfoglalást, amely egészen pontosan megmutatja, hogy a háborúpárti erők mindent alárendeltek Ukrajnának.

A szöveg szerint ugyanis innentől fogva minden európai uniós tagországnak fel kell készülnie egy ukrán csatlakozásra, ehhez pedig, ha szükséges, törvényi reformokat is elvár Brüsszel.

Az állásfoglalás négyes pontja konkrétan kimondja, hogy Ukrajna helye az Európai Unióban van, és „ elismeri, hogy Ukrajna európai integrációja stratégiai prioritás az EU számára, és felhívja az EU-t és tagállamait, hogy belső reformok végrehajtásával és egyértelmű bővítési stratégia kidolgozásával készüljenek fel a jövőbeli bővítésre; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy felgyorsítsák Ukrajna fokozatos integrációját az EU egységes piacába”.

Ez azonban még csak a jéghegy csúcsa. Az Európai Parlament által elfogadott tervezet ugyanis felszólítja a tagországokat Ukrajna további támogatására is, kiemelve, hogy minden Ukrajna számára nyújtott segítség az európai biztonságot növeli.

Az állásfoglalás nyolcas pontja azonban súlyos állításokat tartalmaz. Az Európai Parlament ebben a pontban ugyanis:

Üdvözli a hajlandók koalíciója 2026. január 6-án Párizsban tartott ülésének következtetéseit; határozottan üdvözli egy multinacionális »biztosító erő« Ukrajna számára való létrehozására irányuló javaslatot; üdvözli azt a megállapodást, miszerint politikailag és jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalásokat véglegesítenek a béke és a biztonság helyreállítására egy Oroszország általi jövőbeli, a tűzszünetet követő fegyveres támadás esetén, valamint véglegesítik az Ukrajnának nyújtott támogatás egyértelmű keretét, beleértve hosszú távú katonai képességeinek fenntartását és az elmélyített védelmi együttműködést

Jól láthatóan tehát Brüsszel már nem is próbálkozik azzal, hogy a háborúpárti narratívát és a gyorsított ukrán csatlakozást tagadja. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament is egészen világossá tette, hogy mindent hajlandó alárendelni az ukrán háború folytatásának. 

Brüsszel ismét kért, a Tisza ismét igent mondott 

Magyar Péter nemrég Münchenben járt, ahol több, négyszemközti beszélgetést is folytatott a háborúpárti vezetőkkel. Ennek során a politikus biztosította a szövetségeseit, hogy más politikát fog vinni Ukrajna kapcsán mint a nemzeti kormány. 

A müncheni paktum részeként Magyar Péter vállalata, hogy igent mondd a háborús tervekre és az ukrán csatlakozásra is.

Ezt látszik most megerősíteni az a tény, hogy míg a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselői nemet mondtak a fent említett állásfoglalásra, addig a Tisza Párt képviselői ezt nem tették meg. Magyar Péter hatalomra kerülése esetén tehát egyértelmű, hogy Brüsszel átvenné az irányítást, a Tisza Párt pedig minden javaslatra igent mondana, még akkor is, ha az veszélyezteti Magyarországot. 

Borítókép: António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

