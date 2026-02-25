Brüsszel háborús őrületbe akarja belerángatni Magyarországot

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, közösségi oldalán számolt be róla, hogy tegnap Ukrajnába látogattak a brüsszeli vezetők, és a háború 4. évfordulóján újra megegyeztek Volodimir Zelenszkijjel, hogy folytatni fogják a háborút. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Parlament új állásfoglalásban rögzítette, hogy Ukrajna prioritást élvez.

(Fotó: MTI)

Ameddig csak kell

– mondta Ursula von der Leyen. Az államtitkár kifogásolta, hogy a Nyugat háborúpárti vezetői felrúgták a 2022-es isztambuli, és azóta pedig felrúgják a Donald Trump által indított béketárgyalásokat is. Nem érdekli őket a havonta több tízezer halott és sebesült. Ők inkább európai katonák frontvonalra küldéséről és egy Ukrajnában legyőzött Oroszországról álmodoznak.