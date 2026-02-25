Hidvéghi BalázsUkrajnaorosz-ukrán háború

Brüsszel háborús őrületbe akarja belerángatni Magyarországot

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára bírálta a brüsszeli vezetők háborús terveit. Hidvéghi Balázs részletezte, hogy az uniós politikusok ismét megerősítették támogatásukat Ukrajna mellett, miközben a béketörekvések háttérbe szorulnak. Brüsszel és Kijev mindent megtesz, hogy hatalomba segítse Magyar Pétert.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 8:55
António Costa és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, közösségi oldalán számolt be róla, hogy tegnap Ukrajnába látogattak a brüsszeli vezetők, és a háború 4. évfordulóján újra megegyeztek Volodimir Zelenszkijjel, hogy folytatni fogják a háborút. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Parlament új állásfoglalásban rögzítette, hogy Ukrajna prioritást élvez

Hidvéghi Balázs elmondta, hogy a brüsszeli vezetők a háború 4. évfordulóján újra megegyeztek Zelenszkijjel
(Fotó: MTI)

Ameddig csak kell

 – mondta Ursula von der Leyen. Az államtitkár kifogásolta, hogy a Nyugat háborúpárti vezetői felrúgták a 2022-es isztambuli, és azóta pedig felrúgják a Donald Trump által indított béketárgyalásokat is. Nem érdekli őket a havonta több tízezer halott és sebesült. Ők inkább európai katonák frontvonalra küldéséről és egy Ukrajnában legyőzött Oroszországról álmodoznak.

Ebbe az elképesztő háborús őrületbe akarják belerángatni Magyarországot is. Brüsszel és Kijev le akarja váltani Orbán Viktort, mert Magyarország nemet mond a háborús politikára. Münchenben ezért kötöttek a háborúpárti brüsszeli vezetők és Magyar Péter egy paktumot

– hangsúlyozta, majd úgy folytatta, hogy Brüsszel és Kijev mindent megtesz, hogy hatalomba segítse Magyar Pétert, aki ezért cserébe Magyarországot is belerántja a háborúba: hazánkat is a háború finanszírozójává teszi, és leválasztja az olcsó orosz energiáról. Ezért is áll a Tisza a magyar emberekkel szemben Ukrajna oldalára a magyar–ukrán energiacsata ügyében. 

Magyarországnak ki kell maradnia ebből az őrületből! Meg fogjuk őrizni Magyarország biztonságát, és ha a nemzeti oldalon múlik, ki fogunk maradni a háborúból. Az áprilisi választáson a Fidesz a biztos választás!

– zárta a posztot Hidvéghi Balázs.

Borítókép: António Costa és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

