Orbán Viktor: A matek egyszerű, a Fidesz a biztos választás!

A kormány 2010 óta 15 ezer milliárd forintot vont el energiacégektől és bankoktól – hangzik el abban a videóban, amelyet Orbán Viktor osztott meg, és amely szerint ezek az eredmények most veszélybe kerülhetnek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 8:04
„Bosszúra készül a globális nagytőke” – állítja egy, a magyar miniszterelnök által megosztott videó, amely szerint a 2026-os választás dönthet a rezsicsökkentésről és más támogatásokról.

Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A videó szerint 

2010 és 2025 között mintegy 15 ezer milliárd forintot vontak el az energiacégektől, a bankoktól és a multinacionális vállalatoktól, amelyet a kormány a magyar emberekhez juttatott vissza. 

A felsorolásban szerepel a rezsicsökkentés, az új gyárak támogatása, a Magyar falu program, a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíj, a diákhitel, a munkáshitel és az otthonteremtési támogatások.

A videó narrációja szerint ezek az intézkedések most veszélybe kerülhetnek egy „Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció” miatt. Az üzenet úgy fogalmaz: 

egy rossz döntés 2026-ban oda vezethet, hogy „a magyarok pénze Ukrajnába és a multikhoz kerül”.

„A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás!” – írta posztjához Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekkoncz zsuzsa

Schuster Lóránt Magyar Péter tyúkszemére lépett és a Koncz–Bródy duónak sem maradt adósa

Felhévizy Félix avatarja

Kutyából nem lesz szalonna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

