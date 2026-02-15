Orbán Viktor: A matek egyszerű, a Fidesz a biztos választás!

„Bosszúra készül a globális nagytőke” – állítja egy, a magyar miniszterelnök által megosztott videó, amely szerint a 2026-os választás dönthet a rezsicsökkentésről és más támogatásokról.

Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A videó szerint

2010 és 2025 között mintegy 15 ezer milliárd forintot vontak el az energiacégektől, a bankoktól és a multinacionális vállalatoktól, amelyet a kormány a magyar emberekhez juttatott vissza.

A felsorolásban szerepel a rezsicsökkentés, az új gyárak támogatása, a Magyar falu program, a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíj, a diákhitel, a munkáshitel és az otthonteremtési támogatások.

A videó narrációja szerint ezek az intézkedések most veszélybe kerülhetnek egy „Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció” miatt. Az üzenet úgy fogalmaz:

egy rossz döntés 2026-ban oda vezethet, hogy „a magyarok pénze Ukrajnába és a multikhoz kerül”.

„A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás!” – írta posztjához Orbán Viktor.

