Még a tiszás szavazók is támogatják a rezsistopot és a 14. havi nyugdíjat

Jelentős a társadalmi támogatottsága a 14. havi nyugdíj és a rezsistop bevezetésének. A Nézőpont Intézet felmérése szerint a kormányellenes szimpatizánsok többsége is úgy gondolja, jól járnak az intézkedésekkel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 9:17
A Tisza Párt elképzeléseinek megvalósulásával fenntarthatatlan lenne a rezsicsökkentés Fotó: Havran Zoltán
A Fidesz-táboron túlnyúlik a támogatottsága a 13. és 14. havi nyugdíjnak, valamint a januári rezsistopnak – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. A kutatócég szerint ez azt jelenti, hogy a kormányellenes szimpatizánsok többsége is úgy gondolja, jól jár az Orbán-kormány intézkedéseivel.

A Nézőpont emlékeztetett, hogy két jelentős, különösen az idősebbek pénztárcáját érintő kormányzati intézkedés indult el 2026 februárjában. A 13. havi nyugdíj mellett megérkezett a 14. havi nyugdíj első részlete is. Emellett a kedvezőtlen időjárás okozta megemelkedő rezsiszámlák kompenzálására januári rezsistopot hirdetett a kabinet.

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása erős társadalmi támogatottságot talált mindkét esetben, az intézkedések népszerűsége messze túlnyúlik a kormánypártok támogatói bázisán, azaz az ellenzékiek körében is népszerűek

– tudatták.

Grafika: Nézőpont Intézet

A Nézőpont szerint ez a többségi vélemény megerősíti a kormánypártok állítását, miszerint azok is jól járnak egy Fidesz-kormány esetén, akik nem az ő szavazóik. 

Ugyanakkor a kormányellenes választók körében elbizonytalanodást eredményezhet az a Tisza Pártnak tulajdonított megszorító csomag, amelynek bevezetése mind a nyugdíjakat, mind a rezsicsökkentést veszélyeztetné

– vélekedett a kutatócég.

A 13. és 14. havi nyugdíjról a teljes felnőtt népesség nagy többsége van jó véleménnyel (74 és 62 százalék) és mindössze 20, illetve 31 százalék a nem támogatók aránya. Továbbá 6 valamint 7 százalék nem tudott vagy akart válaszolni a kérdésben.

Grafika: Nézőpont Intézet

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

 

