Még a tiszás szavazók is támogatják a rezsistopot és a 14. havi nyugdíjat

A Fidesz-táboron túlnyúlik a támogatottsága a 13. és 14. havi nyugdíjnak, valamint a januári rezsistopnak – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. A kutatócég szerint ez azt jelenti, hogy a kormányellenes szimpatizánsok többsége is úgy gondolja, jól jár az Orbán-kormány intézkedéseivel.
A Nézőpont emlékeztetett, hogy két jelentős, különösen az idősebbek pénztárcáját érintő kormányzati intézkedés indult el 2026 februárjában. A 13. havi nyugdíj mellett megérkezett a 14. havi nyugdíj első részlete is. Emellett a kedvezőtlen időjárás okozta megemelkedő rezsiszámlák kompenzálására januári rezsistopot hirdetett a kabinet.
A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása erős társadalmi támogatottságot talált mindkét esetben, az intézkedések népszerűsége messze túlnyúlik a kormánypártok támogatói bázisán, azaz az ellenzékiek körében is népszerűek
– tudatták.
A Nézőpont szerint ez a többségi vélemény megerősíti a kormánypártok állítását, miszerint azok is jól járnak egy Fidesz-kormány esetén, akik nem az ő szavazóik.
Ugyanakkor a kormányellenes választók körében elbizonytalanodást eredményezhet az a Tisza Pártnak tulajdonított megszorító csomag, amelynek bevezetése mind a nyugdíjakat, mind a rezsicsökkentést veszélyeztetné
– vélekedett a kutatócég.
A 13. és 14. havi nyugdíjról a teljes felnőtt népesség nagy többsége van jó véleménnyel (74 és 62 százalék) és mindössze 20, illetve 31 százalék a nem támogatók aránya. Továbbá 6 valamint 7 százalék nem tudott vagy akart válaszolni a kérdésben.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)
