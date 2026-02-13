Fontos kisokos érkezett a januári rezsistopról

Február közepétől több lépcsőben indul a rezsistophoz kapcsolódó ügyintézés. Az MVM tájékoztató levelet küld az ügyfeleknek, majd megnyitja a nyilatkozati felületeket azok számára, akik árammal fűtenek vagy a kedvezményt nem gáz-, hanem áramszámlájukon szeretnék érvényesíteni – írja a Világgazdaság.

Az MWM összegyűjtötte a legfontosabb mérföldköveket a januári rezsistop kapcsán, a dátomok így alakulnak:

Február 15. Az MVM elküldi minden ügyfelének a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató levelet. A levelek tartalma már elérhető a Dokumentumok menüpontban.

. Nyilatkozattételi határidő. Azok az ügyfelek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra szeretnék felhasználni a kedvezményt, legkésőbb április 30-ig tudnak nyilatkozni. Május 16. Érkeznek az éves leolvasást követő elszámoló számlák, valamint azon ügyfelek kedvezményt tartalmazó számlái, akik úgy nyilatkoztak, hogy villamos energiában kérik a kedvezményt.

Extrém hideg volt a január

Az elmúlt 15 év leghidegebb időszaka sújtotta januárban Magyarországot, ami jelentős többletfogyasztást eredményezett az energiafelhasználásban. A kormány tájékoztatása szerint a rendkívüli hideg mintegy 30 százalékkal növelte meg a fogyasztást, ezért döntöttek úgy, hogy célzott intézkedésekkel enyhítik a lakosság terheit.