Fontos kisokos érkezett a januári rezsistopról

Napra pontosan összegyűjtötte az MVM, hogy hogyan történik a januári rezsistop érvényesítése a fogyasztóknál. Az extrém hideg január miatt 30 százalékos kedvezményt biztosít a kormány a rezsiből.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 8:13
Fotó: Zoltán Havran
Február közepétől több lépcsőben indul a rezsistophoz kapcsolódó ügyintézés. Az MVM tájékoztató levelet küld az ügyfeleknek, majd megnyitja a nyilatkozati felületeket azok számára, akik árammal fűtenek vagy a kedvezményt nem gáz-, hanem áramszámlájukon szeretnék érvényesíteni – írja a Világgazdaság. 

Az MWM összegyűjtötte a legfontosabb mérföldköveket a januári rezsistop kapcsán, a dátomok így alakulnak:

  • Február 15. Az MVM elküldi minden ügyfelének a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató levelet. A levelek tartalma már elérhető a Dokumentumok menüpontban.
  • Február 16. Az MVM elérhetővé teszi ügyfelei részére a nyilatkozati felületeket. Akkor kell nyilatkozni, ha az ügyfél csak árammal fűt és nem használ földgázt, vagy a kedvezményt nem földgázban, hanem az áramszámlájában szeretné érvényesíteni. Nyilatkozni az online ügyfélszolgálaton, az applikációban és a weboldalunkon lehet majd, de készül egy adatokkal részben előre kitöltött nyomtatvány is, amelyet megküldünk.
  • Február 28. Az MVM november vége óta tartó, meghosszabbított kikapcsolási moratóriumának záró napja. Eddig a napig egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsoljuk ki az áram- vagy földgázszolgáltatást.
  • Március eleje. Megérkeznek a diktálós ügyfelekhez az első, kedvezményt tartalmazó földgázszámlák. Ha egyenletes részszámlás az ügyfél és május 16-a előtt van az éves leolvasása, úgy a leolvasást követő következő részszámlában jelenik meg a kedvezmény.
  • Március 31. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek az MVM-nél vezetett folyószámlájukon legkésőbb március 31-ig jóváírjuk az egyszeri 7 ezer forintos támogatást. Az érintett ügyfeleket külön tájékoztatjuk a részletekről, dolgozunk azon, hogy jóval a jogszabályi határidő előtt fel lehessen használni a kedvezményt.
  • Április 30. Nyilatkozattételi határidő. Azok az ügyfelek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra szeretnék felhasználni a kedvezményt, legkésőbb április 30-ig tudnak nyilatkozni.
  • Május 16. Érkeznek az éves leolvasást követő elszámoló számlák, valamint azon ügyfelek kedvezményt tartalmazó számlái, akik úgy nyilatkoztak, hogy villamos energiában kérik a kedvezményt.

Extrém hideg volt a január

Az elmúlt 15 év leghidegebb időszaka sújtotta januárban Magyarországot, ami jelentős többletfogyasztást eredményezett az energiafelhasználásban. A kormány tájékoztatása szerint a rendkívüli hideg mintegy 30 százalékkal növelte meg a fogyasztást, ezért döntöttek úgy, hogy célzott intézkedésekkel enyhítik a lakosság terheit.

Korábban a kormányinfón elhangzott, hogy januári fogyasztás után 30 százalékos kedvezményt biztosítanak, amely a gázszámlákban jelenik majd meg. Ugyancsak 30 százalékos árkedvezményt kapnak a távhővel fűtő háztartások is. A villannyal fűtők számára szintén biztosítanak támogatást, azonban 

fontos szabály, hogy mindenki csak egyféle kedvezményt vehet igénybe.


Azok, akik elektromos árammal fűtenek, választhatnak: kérhetik, hogy a kedvezményt ne a gázszámlán, hanem az áramszámlán, az elfogyasztott villamos energia mennyiségére érvényesítsék. A cél, hogy a támogatás igazságosan és a tényleges fogyasztáshoz igazodva jusson el az érintettekhez.

A rezsistop bevezetése 50 milliárd forintba kerül.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható. 
 

 

