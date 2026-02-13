Változatlanul jelentős a kormánypártok előnye

Befagyott a pártverseny a kampányidőszak elején: hiába a politikai érdeklődők által érzett intenzív választási küzdelem, annak hatása minimális – közölte a Nézőpont Intézet, melynek legújabb felméréséből kiderül, a Fidesz előnye kevesebb, mint kilenc héttel a választás előtt is változatlanul jelentős, s egy most vasárnapi választás legvalószínűbb listás eredménye szinte megegyezik a januárival.

A Fidesz 46, a Tisza 40, a Mi Hazánk hét százalékot kapna. A DK is újra kopogtat a parlament ajtaján, négyszázalékos eredményével.

A kutatás szerint február elején, alig kilenc héttel a választások előtt zajló adatfelvétel során, a választáson várhatóan önálló listát állító pártok erősorrendje és támogatása is változatlan.

„Most vasárnap” a Fidesz–KDNP listája a szavazatok 46 százalékát szerezné meg, amely változatlanul a 2024-es EP-választásokhoz közeli eredménye lenne a kormánypártoknak. A Fidesznek ráadásul mintegy két-háromszázezer inaktív szimpatizánsa van még, a kampány végére a kormánypárt az ő mobilizálásukkal még javíthat is az eredményén.

A Tisza támogatottsága hónapok óta változatlan: a legnagyobb ellenzéki párt a szavazatok negyven százalékát szerezheti meg. Ugyanakkor szimpatizánsai már most hiperaktívak, így a pártnak lényegében nincs mozgósítható tartaléka. A Fidesz és a Tisza közötti, állandósult különbséget magyarázhatja a miniszterelnöki alkalmasság eltérő értéke. Ahogy a Nézőpont Intézet január végi kutatása megmutatta,

a hivatalban lévő kormányfőt 11 százalékponttal többen tartják alkalmasnak, mint kihívóját.

Azaz a Tisza Párt támogatói között többen vannak, akik nem Magyar Pétert tartják az ismert jelöltek közül a legalkalmasabbnak az ország vezetésére.

A februári kutatás egyértelműen megmutatta azt is, hogy a Mi Hazánknak biztos helye van a következő országgyűlésben is. Toroczkai László pártja a listás szavazatok hét százalékában reménykedhet. Ugyan más párt bejutását nem lehet biztosra venni,