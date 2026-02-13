Rendkívüli

nézőpont intézetdktisza pártmagyar péterválasztásMi Hazánk Mozgalomfidesz

Változatlanul jelentős a kormánypártok előnye

Kevesebb mint kilenc héttel a választás előtt a Fidesz előnye változatlanul jelentős, egy most vasárnapi választás legvalószínűbb listás eredménye szinte megegyezik a januárival – derül ki a Nézőpont legfrissebb felméréséből. E szerint a Fidesz 46, a Tisza 40, a Mi Hazánk 7 százalékot kapna. A DK is újra kopogtat a parlament ajtaján, négyszázalékos eredményével.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 10:18
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Befagyott a pártverseny a kampányidőszak elején: hiába a politikai érdeklődők által érzett intenzív választási küzdelem, annak hatása minimális – közölte a Nézőpont Intézet, melynek legújabb felméréséből kiderül, a Fidesz előnye kevesebb, mint kilenc héttel a választás előtt is változatlanul jelentős, s egy most vasárnapi választás legvalószínűbb listás eredménye szinte megegyezik a januárival. 

A Fidesz 46, a Tisza 40, a Mi Hazánk hét százalékot kapna. A DK is újra kopogtat a parlament ajtaján, négyszázalékos eredményével.

 

 

A kutatás szerint február elején, alig kilenc héttel a választások előtt zajló adatfelvétel során, a választáson várhatóan önálló listát állító pártok erősorrendje és támogatása is változatlan.

 „Most vasárnap” a Fidesz–KDNP listája a szavazatok 46 százalékát szerezné meg, amely változatlanul a 2024-es EP-választásokhoz közeli eredménye lenne a kormánypártoknak. A Fidesznek ráadásul mintegy két-háromszázezer inaktív szimpatizánsa van még, a kampány végére a kormánypárt az ő mobilizálásukkal még javíthat is az eredményén.

A Tisza támogatottsága hónapok óta változatlan: a legnagyobb ellenzéki párt a szavazatok negyven százalékát szerezheti meg. Ugyanakkor szimpatizánsai már most hiperaktívak, így a pártnak lényegében nincs mozgósítható tartaléka. A Fidesz és a Tisza közötti, állandósult különbséget magyarázhatja a miniszterelnöki alkalmasság eltérő értéke. Ahogy a Nézőpont Intézet január végi kutatása megmutatta, 

a hivatalban lévő kormányfőt 11 százalékponttal többen tartják alkalmasnak, mint kihívóját. 

Azaz a Tisza Párt támogatói között többen vannak, akik nem Magyar Pétert tartják az ismert jelöltek közül a legalkalmasabbnak az ország vezetésére.

A februári kutatás egyértelműen megmutatta azt is, hogy a Mi Hazánknak biztos helye van a következő országgyűlésben is. Toroczkai László pártja a listás szavazatok hét százalékában reménykedhet. Ugyan más párt bejutását nem lehet biztosra venni, 

az egykori ellenségét, Jakab Péter volt Jobbik-elnököt leigazoló Demokratikus Koalíció újra négy százalékot szerezne az e hét eleji felmérés szerint.

Jakab Péter már régóta kacérkodik a DK-val (Forrás: Facebook)

Ez ugyan a bejutáshoz még nem elegendő, de az elmondható, hogy a DK újra esélyt kapott a parlamenti küszöb átlépésére, hiszen Dobrev Klára pártja az előző két hónapban csak három százalékot ért el. A hónap vesztese a kampányát amúgy elstartoló Kétfarkú Kutyapárt, melynek támogatása a decemberi öt százalékról februárra három százalékra csökkent.

A Nézőpont közleménye szerint a választási kampány ugyan a hírfogyasztók számára rendkívül intenzívnek és a korábbi választási évekhez hasonlóan az „eddigi legdurvábbnak” tűnik, a választói pártpreferenciák változása mégis minimális. 

A Zelenszkij-terv, a gödi gyár, a 14. havi nyugdíj, a Lázárinfók erősebb mondatai vagy a fegyverpénztől a többgyermekes anyák adómentességéig terjedő intézkedések mind-mind nagy érdeklődést váltottak ki, de nem befolyásolták érdemben a választók pártpreferenciáit. 

Kiemelték, a kutatás a Radnaimark.hu oldal élesítése után nem sokkal ért véget, annak esetleges hatását nem tükrözik az adatok.

 

 

 

