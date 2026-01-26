Kabaré: Jakab Péter a DK színeiben indul Borsodban

A Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjeként indul Miskolcon és környékén Jakab Péter – jelentette be országjárásának hétfői, borsodi állomásán Dobrev Klára. A Jobbik egykori és a Nép Pártján jelenlegi elnöke az országgyűlési választáson Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókerületében, azaz Miskolcon és a környező településeken lesz a DK jelöltje.

Dobrev Klára már 2021-ben is egy színpadon állt Jakab Péterrel. Fotó: Kurucz Árpád

Az eseményen Jakab Péter is felszólalt, beszédében a kötelező kormánykritikán felül Magyar Pétert is támadta: szerinte biztosítani kell, hogy a NER-ből kiugrott Magyar ne építhessen fel egy újabb NER-t. Hangoztatta, csak összefogással lehet legyőzni a Fideszt. Jakab Péter politikai pályáját ismerve kijelenthető, nagyot fordult vele a világ néhány év alatt. Emlékezetes, Jakab Péter még a nemzeti radikális Jobbik színeiben kezdett el politizálni. Emlékezetes momentum volt, amikor

2010-ben aberráltaknak nevezte a pride résztvevőit vagy amikor nyíltan a cigányok ellen uszított, megfenyegetve őket azzal, hogy pokollá teszi az életüket.

Később azonban alkalmazkodott az egyre inkább balra sodródó Jobbikhoz, amelynek elnökeként pártjával összefogott a baloldali pártokkal, és támogatta Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltségét (habár eredetileg Jakab is szeretett volna miniszterelnök-jelölt lenni, de az előválasztáson már az első fordulóban kiesett a versenyből). A bukás után kilépett a Jobbikból, majd megalapította a Nép Pártján elnevezésű pártot, a baloldali összefogás listájáról szerzett parlamenti helyét persze megtartotta, jelenleg is országgyűlési képviselő.

Ezután már teljesen meghasonlott korábbi önmagával: nyíltan baloldali lózungokkal próbálta megtartani híveit, sőt a határon túli magyarok ellen is rendszeresen uszít, Osváth Zsolt homoszexuális influenszernek pedig sikerült meggyőznie arról, hogy a melegek igenis házasodhatnak. A Demokratikus Koalícióhoz már tavaly tavasszal elkezdett dörgölőzni, nyáron már Dobrev Klára társaságában vonult fel a pride-on.

Egyébként választókerületében nem nevezhető túl sikeresnek a pályafutása. A 2018-as választásokon járt a legközelebb a győzelemhez, akkor 128 szavazattal maradt le a fideszes Csöbör Katalin mögött. A 2022-es választásokon viszont el sem indult egyéni jelöltként. Most ugyan visszavágást ígért fideszes versenytársának, de kérdéses, hogy mit érhet el DK színeiben, valószínűleg inkább egy listás helyben reménykedik és abban, hátha a DK valahogy bejut a következő Országgyűlésbe is.