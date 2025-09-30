„Túl egy határon” – a DK-sokat teljesen összezavarta Dobrevék új kampánya

Fizetett Facebook-hirdetésben kampányol a határon túliak szavazati joga ellen Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció elnökének mostani lépése nem új, a párt mindig is ellenezte a külhoni magyarok választási jogát, ám a mostani hirdetés arra is rámutat, a DK szavazói nem igazán értették meg Dobrev Klára üzenetét.

Fizetett hirdetésben uszít a DK. (Facebook)

A bejegyzéshez hozzászólok között ugyanis többen úgy gondolják, Brüsszelben döntenek helyettük, ami „túl van egy határon”. Egyikük például azt írta,

„teljesen igaza van, egyetértek, ne Brüsszelben, a határon túlról mondják meg, mi kell nekünk tenni”,

mire valaki annyit írt: „nem kötelező, ki lehet lépni az unióból”.

Egy másik kommentelő úgy fogalmazott, „így igaz, nehogy már Klára asszony Brüsszelből utasítsa a magyar embereket!”

Volt, aki azt nehezményezte, hogy „az Európai Unió visszatartja a hazánknak járó forrásokat.” „ De a pénzünk az kéne, ugye?” – tette fel a kérdést valaki, mire azt a választ kapta, „az a magyarok pénze, az jár”.

„Nem az övéké, a mienk, amit nem adnak ide, különböző indokokkal”.

Ugyanitt valaki azt írta, „valóban kellene, járna”.

Volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy „Dobrev Klára nem az Európai Egyesült Államokban hisz? Az bizonyos határokon kívül van.”

Úgy tűnik tehát, hogy a DK támogatói közül többen nem értenek egyet a párt Brüsszelt kiszolgáló politikájával, és kevésbé foglalkoznak a határon túl élő magyarokkal, ami a DK egyik fő kampányeleme.

Mint ismert, 2004-ben tartottak népszavazást egyebek mellett arról, hogy

a határon túli nemzettársaink egyszerűbb eljárással kaphassák meg a magyar állampolgárságot.

Bár a többség igennel szavazott, ám a sosem látott kormányzati gyűlölet- és hazugságkampány eredményeképpen túl kevesen járultak az urnákhoz, így eredménytelen lett a referendum.

Az akkori Gyurcsány-kormány „Ne fizessünk havi húszezer forintot családunk pénzéből!”, „Ne fizessünk mások helyett adót, nyugdíjat!”, „Ne fizessünk állásunkkal az olcsó, határon túli munkavállalók miatt!”, „Ne fizessünk álmainkkal, mert nehezedik a lakáshelyzet!”, „A kettős állampolgárság a határon túliak számára nem megoldás, viszont az országnak és nekünk jelentős teher” szlogenekkel kampányolt a külhoni magyarok ellen.