Nem gyilkosság áldozata lett Kaszás Nikolett + videó

Hosszú történet végére került most pontosvessző, még tart a vizsgálódás.

2025. 09. 29. 15:53
Forrás: Police
„Tájékoztatjuk, hogy a haláleset kapcsán nem merült fel az idegenkezűség gyanúja. Az eset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság” – közölte a Magyar Nemzettel a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya. Vagyis az már biztos, hogy a fiatal nőt nem ölték meg. 

Hogy pontosan mi történt vele, azt továbbra is vizsgálják.

 

Az utolsó felvétel Kaszás Nikolettről. Forrás:  Police.hu

Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el túrázni a Pilisbe, azonban később nem találta a családja, és a munkahelyén sem jelent meg. A huszonhét éves lányt a rendőrség eltűntként kereste és gyanús körülmények után kutattak. Végül a szeptember 28-i, civilekkel közös erőfeszítésük vezetett eredményre, amikor nagyjából ötszáz ember kereste egyszerre a lányt. A keresést a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság koordinálta, a lány holttestét a délelőtti órákban találták meg.

Kaszás Nikolett keresése
Rengetegen keresték a fiatal nőt. Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO

Szeptember 7-én még mindenki úgy tudta, hogy miután Nikolett sikeresen teljesítette a túrát, a párjával váltottak üzeneteket, majd elindult haza. Ez volt az utolsó pont, ahol a telefonját be tudta mérni a rendőrség. 

Hajnalban aztán a barátja megint kapott tőle üzenetet, amelyben jó éjszakát kívánt neki. Érdekesség az ügyben, hogy ezt az üzenetet már nem a lány telefonjáról küldték, hanem egy asztali gépről. Ezt azonban a rendőrség hivatalosan nem erősítette meg, így tehát azt sem tudni, hogy a rendőrség a számítógépről küldött üzenetet gyanúsnak ítélte-e meg, vagy ezen a ponton találtak-e bármit, ami alapján gyanúsnak lehetett volna találni az ügyet.

Borítókép: Kaszás Nikolett (Forrás: Police.hu) 


