  Nem gyanús, de azért egy kicsit mégis gyanús – különös rejtélyek húzódnak Kaszás Nikolett eltűnési ügyének hátterében
Nem gyanús, de azért egy kicsit mégis gyanús – különös rejtélyek húzódnak Kaszás Nikolett eltűnési ügyének hátterében

Minden, amit eddig a fiatal lány eltűnéséről és haláláról tudunk.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 20:05
Az utolsó felvétel Kaszás Nikolettről Forrás: Police
Nem feltétlenül tűnhetett eleinte gyanúsnak Kaszás Nikolett szeptember 7-i eltűnése, olyannyira nem, hogy a Magyar Nemzet is csak öt nappal később, szeptember 12-én adott hírt róla. Aznap már azt is tudni lehetett, hogy Nikolett útközben egy másik túrázóval is találkozott Pilisszentlászló környékén, ahogy azt is, hogy a túra utáni éjszaka még történt írásbeli kommunikáció Nikolett profilja és a párja között a közösségi médiában.

Telt az idő, és bár mindent bevetve kereste többek között a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO is, amely 16-án posztolt egy videót az akcióról, egyelőre a siker enyhe szele sem érkezett meg. Szintén aznap tette közzé a rendőrség az utolsó Nikolettről készült fotót is egy köztéri kamera képe alapján. Ehhez egyébként írtak egy közleményt, és bár az a nap már a huszonhét éves lány eltűnésének a kilencedik napja volt, úgy fogalmaztak: 

A kutatás eddigi adatai alapján az eltűnéssel kapcsolatban gyanús körülmény nem merült fel, azonban Kaszás Nikolett tartózkodási helye továbbra is ismeretlen. Az adatgyűjtést és elemzést, a tanúk kutatását és kihallgatását a rendőrök tovább folytatják.

Azt már nem közölték, hogy miért nem találják gyanúsnak, hogy már kilenc napja nem találnak egy Magyarországon eltűnt felnőtt nőt, aki túrázni indult, de sok idő nem volt rajta töprengeni, mert másnapra a sajtó fantáziáját jobban megmozgatta az ügy. A BorsOnline szeptember 17-én arról írt, hogy a nőnek nem túrázás közben esett baja, épségben elindult haza, azóta azonban se híre, se hamva. Sajtóinformációk szerint aznap Nikolett volt barátja környékén szimatoltak a rendőrök. 

Szeptember 17-én még mindenki úgy tudta, hogy miután Nikolett sikeresen teljesítette a túrát, a jelenlegi párjával váltottak üzeneteket, majd elindult haza. Ez volt az utolsó pont, ahol a telefonját be tudta mérni a rendőrség. Hajnalban aztán a barátja megint kapott tőle üzenetet, amelyben jó éjszakát kívánt neki. Érdekesség az ügyben, hogy ezt az üzenetet már nem a lány telefonjáról küldték, hanem egy asztali gépről. Ezt azonban a rendőrség hivatalosan nem erősítette meg, így tehát azt sem tudni, hogy a rendőrség a számítógépről küldött üzenetet gyanúsnak ítélte-e meg, vagy ezen a ponton találtak-e bármit, ami alapján gyanúsnak lehetett volna találni az ügyet. 

Habár nem fordulat történt az ügyben, megszólalt egy olyan ember, aki ért ahhoz, hogy hogyan kell eltűnt embereket megtalálni, ami már jó alap lehetett volna az aggodalomra. A HUBA Rescue24 mentőcsapat parancsnoka, Pavelcze László úgy vélte, nem a megszokott értelemben vett eltévedésről van szó Kaszás Nikolett eltűnésének ügyében. Szerinte erre utalt az is, hogy a lány egy idegen telefonról küldött üzenetet. Szó szerint azt mondta:

…vagy bűncselekmény történt, vagy szándékos eltűnésről van szó, de inkább az előbbi a valószínűbb. Úgy gondolom, hogy Kaszás Nikolett már nincs a területen, vagy ha igen, akkor súlyos bűncselekmény áldozata lett. Én kizárom, hogy csak úgy elment volna otthonról és eltévedt volna az erdőben.

Közben a Magyar Nemzet írt arról is, hogy mi a rendőrségi protokoll az eltűnt emberek ügyében. Nikolett hollétéről azonban még mindig nem lehetett többet tudni. A hét elején röppent fel a hír, hogy átfogó keresésre indulnak civilek a rendőrség koordinálásával a Pilisbe, amelyre annyi ember jelentkezett, hogy többet már nem is tudtak fogadni. Ez könnyen ébreszthetett reményt azokban, akik drukkoltak, hogy a lány előkerüljön, azonban azt nem volt nehéz megsejteni, hogy ha Nikolettet valóban megtalálják a túraútvonal környékén, három hét eltűnés után feltehetően már nem lesz életben. 

És bár sovány vigasz, vasárnap délelőtt kiderült, hogy végül azoknak lett igazuk, akik – a rendőrséggel ellentétben – gyanúsnak találták a huszonhét éves lány eltűnését. Szeptember 28-án délelőtt egy kutyás keresőcsapat bukkant rá Nikolett holttestére, közel a túraútvonalhoz, a bokrok között, az úgynevezett B szektorban. Erről részletesebben az alábbi cikkben írtunk. 

Még a holttest megtalálásának napján megszólalt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Beluzsárné Belicza Andrea azt közölte, hogy az eddigi vizsgálati eredményeik alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, tehát közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a további körülményeket. Arra a rejtélyes kérdésre azonban még nem érkezett válasz, hogy ha Nikolett maga küldött üzenetet a telefonjáról arról, hogy végzett a túrával, hogyan lehetséges mégis, hogy a holtteste a Pilisben feküdt három hétig az átfogó kutatóakció ellenére, ahogy arra sincs válasz, hogy ki kívánt jó éjszakát Nikolett barátjának hajnal kettőkor, ha a lány akkor már halott volt. Életszerűtlennek tűnik arra gondolni, hogy a lány hazament azért, hogy a számítógépéről üzenetet írjon, majd hajnalban visszazarándokolt a túra helyszínére meghalni. 

Érdemes néhány pillanatra elgondolkozni a nő hetekig tartó eltűnésén, valamint a fentebb említett ellentmondásokon és összefüggéseken, ugyanis néhány részlet a mai napig gyanús lehet külső szemlélőként, és, amelyek remélhetőleg hamarosan egyértelműnek tűnnek majd. 

 

