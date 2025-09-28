Nem gyanús, de azért egy kicsit mégis gyanús – különös rejtélyek húzódnak Kaszás Nikolett eltűnési ügyének hátterében

Nem feltétlenül tűnhetett eleinte gyanúsnak Kaszás Nikolett szeptember 7-i eltűnése, olyannyira nem, hogy a Magyar Nemzet is csak öt nappal később, szeptember 12-én adott hírt róla. Aznap már azt is tudni lehetett, hogy Nikolett útközben egy másik túrázóval is találkozott Pilisszentlászló környékén, ahogy azt is, hogy a túra utáni éjszaka még történt írásbeli kommunikáció Nikolett profilja és a párja között a közösségi médiában.

Telt az idő, és bár mindent bevetve kereste többek között a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO is, amely 16-án posztolt egy videót az akcióról, egyelőre a siker enyhe szele sem érkezett meg. Szintén aznap tette közzé a rendőrség az utolsó Nikolettről készült fotót is egy köztéri kamera képe alapján. Ehhez egyébként írtak egy közleményt, és bár az a nap már a huszonhét éves lány eltűnésének a kilencedik napja volt, úgy fogalmaztak:

A kutatás eddigi adatai alapján az eltűnéssel kapcsolatban gyanús körülmény nem merült fel, azonban Kaszás Nikolett tartózkodási helye továbbra is ismeretlen. Az adatgyűjtést és elemzést, a tanúk kutatását és kihallgatását a rendőrök tovább folytatják.

Azt már nem közölték, hogy miért nem találják gyanúsnak, hogy már kilenc napja nem találnak egy Magyarországon eltűnt felnőtt nőt, aki túrázni indult, de sok idő nem volt rajta töprengeni, mert másnapra a sajtó fantáziáját jobban megmozgatta az ügy. A BorsOnline szeptember 17-én arról írt, hogy a nőnek nem túrázás közben esett baja, épségben elindult haza, azóta azonban se híre, se hamva. Sajtóinformációk szerint aznap Nikolett volt barátja környékén szimatoltak a rendőrök.