Mutatjuk az utolsó fotót, amely az eltűnt Kaszás Nikolettről készült

Közzétette a rendőrség azt a kamerafelvételt, amely Kaszás Nikolettről utoljára készült. A 27 éves lány szeptember hetedikén tűnt el, aznap egy fekete póló, kék farmer és egy fehér sportcipő volt rajta – emlékeztet a rendőrségi portál.

Forrás: Police.hu

A fiatal nő túrázni indult a Pilisbe, azóta azonban nem került elő, pedig a rendőrök mellett még rengetegen keresik. A rendőrségi portál most azt írja, az elmúlt napokban a Pest vármegyei rendőrök tanúkat kutattak, meghallgatták az eltűnt nő ismerőseit, adatokat gyűjtöttek, kamerák felvételeit és hívásforgalmi adatokat elemeztek. Többször is terepkutatást végeztek, valamint drón segítségével is próbálták megtalálni Kaszás Nikolettet.