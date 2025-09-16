Kaszás Nikoletteltűnésrendőrségi

Mutatjuk az utolsó fotót, amely az eltűnt Kaszás Nikolettről készült

A rendőrség szerint nincs gyanús körülmény, de a lány lassan tíz napja nem kerül elő.

Közzétette a rendőrség azt a kamerafelvételt, amely Kaszás Nikolettről utoljára készült. A 27 éves lány szeptember hetedikén tűnt el, aznap egy fekete póló, kék farmer és egy fehér sportcipő volt rajta – emlékeztet a rendőrségi portál. 

A fiatal nő túrázni indult a Pilisbe, azóta azonban nem került elő, pedig a rendőrök mellett még rengetegen keresik. A rendőrségi portál most azt írja, az elmúlt napokban a Pest vármegyei rendőrök tanúkat kutattak, meghallgatták az eltűnt nő ismerőseit, adatokat gyűjtöttek, kamerák felvételeit és hívásforgalmi adatokat elemeztek. Többször is terepkutatást végeztek, valamint drón segítségével is próbálták megtalálni Kaszás Nikolettet.

A kutatás eddigi adatai alapján az eltűnéssel kapcsolatban gyanús körülmény nem merült fel, azonban Kaszás Nikolett tartózkodási helye továbbra is ismeretlen. Az adatgyűjtést és elemzést, a tanúk kutatását és kihallgatását a rendőrök tovább folytatják.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai kérik, hogy akik Kaszás Nikolettet látták, eltűnése kapcsán vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányág tevékenység-irányítási központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán vagy a 112 központi segélyhívón.

 

