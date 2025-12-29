Cristiano Ronaldoal-NasszrPortugália

Cristiano Ronaldo újabb díjat vett át, majd karrierje folytatásáról beszélt

Februárban már 41 éves lesz a portugál világklasszis, ez azonban továbbra sem szegi kedvét. Cristiano Ronaldo még mindig élvezi a futballt, a napokban, Dubajban újabb egyéni elismerést vett át, a díj átvételekor pedig pályafutása egyik nagy céljáról is beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 15:14
Cristiano Ronaldo továbbra is motivált, kitűzött maga elé egy célt is. Fotó: Anadolu/Waleed Zein
Tizennégy meccs, tizenhárom gól, három gólpassz. Ez Cristiano Ronaldo mérlege a szaúdi ligában szereplő al-Nasszr színeiben a 2025/2026-os szezon őszi szakasza alapján. Ronaldo legutóbb szombaton lépett pályára bajnoki mérkőzésen, és két góllal segítette 3-0-s győzelemhez csapatát, amelynek színeiben legutóbbi nyolc bajnokiján kivétel nélkül eredményes volt.

Cristiano Ronaldo lövéseitől még mindig reszkethetnek a védők
Cristiano Ronaldo lövéseitől még mindig reszkethetnek a védők (Fotó: Anadolu/Waleed Zein)

 

Cristiano Ronaldo továbbra is élvezi a játékot

Az ötszörös aranylabdás nem csak eredményes, hanem a látványra is ad, novemberben például gyönyörű ollózós gólt szerzett. Teljesítményét látva nem meglepő, hogy az ítészek Ronaldónak ítélték a legjobb Közel-Keleten játszó labdarúgónak járó díjat. A portugál ezt vasárnap, a Globe Soccer Awards elnevezésű gálán vette át. Köszönőbeszédében elismerte, hogy néha nehéz folytatni a karrierjét, de úgy fogalmazott, hogy motiváltnak érzi magát, és pályája következő nagy céljáról is vallott.

Mindegy, hogy Európában vagy a Közel-Keleten játszom, mert továbbra is élvezem a futballt. Trófeákat akarok nyerni, és el akarom érni az ezer gólt. Ha elkerülnek a sérülések, akkor egy-két éven belül megvalósulhat ez az álmom

 – magyarázta a csatár, aki klubjaiban, illetve a válogatottban eddig összesen 956 alkalommal volt eredményes.

 

A 2026-os vb-n még ott lehet

Évek óta milliókat foglalkoztat, hogy vajon meddig folytatja sikerekben gazdag pályafutását a negyvenéves portugál világsztár? Cristiano Ronaldo novemberben öntött tiszta vizet a pohárba, amikor kijelentette, hogy egy-két évig még biztosan játszik, vagyis biztosan kitölti 2027-ig szóló szerződését az al-Nasszrnál, a négyévenként sorra kerülő világbajnokságon viszont jövőre láthatjuk utoljára.

Ronaldo Portugália vb-kvalifikációjából is kivette a részét
Ronaldo Portugália vb-kvalifikációjából is kivette a részét (Fotó: AFP/Paul Faith)

Ronaldo eddig öt világbajnokságon szerepelt, klubszinten pedig a portugál Sportingból indulva volt a Manchester United, a Real Madrid és a Juventus játékosa is, mielőtt 2023-ban az arab világba tette át székhelyét. Portugáliával 2016-ban Európa-bajnokságot nyert, emellett a Manchester Uniteddel egyszer, a Real Madriddal pedig négyszer emelhette magasba a BL-serleget.

