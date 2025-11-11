Cristiano Ronaldo a visszavonulásáról és utolsó világbajnokságáról beszélt

Negyvenévesen is ég benne a tűz. Cristiano Ronaldo továbbra is aktív tagja a portugál labdarúgó-válogatottnak, amely Magyarországgal azonos selejtezőcsoportban szerepel, és két játéknappal a kvalifikáció vége előtt éppen a magyar csapatot ötpontos előnnyel megelőzve áll az automatikus kijutást garantáló csoportelső helyen. A klubszinten 2023 óta a szaúdi al-Nasszr együttesét erősítő klasszisnak egyelőre esze ágában sincs visszavonulni.

Cristiano Ronaldo továbbra is a portugál válogatott oszlopos tagja. Fotó: NurPhoto/Stefan Koops

Cristiano Ronaldo kimondta: a jövő évi vb lesz az utolsó

Ronaldo egy múlt héten megjelent interjúban még arról beszélt, közeledik az idő, amikor befejezi a pályafutását, ám kedden, egy sajtóeseményen bejelentette: csak egy-két év múlva tervezi, hogy szögre akasztja a futballcipőt, vagyis biztosan kitölti 2027-ig szóló szerződését az al-Nasszrnál.

Fizikálisan remekül érzem magam, és már az észak-amerikai világbajnokság lebeg a szemem előtt

– mondta magabiztosan a 225-szörös válogatott Cristiano Ronaldo, aki ezen a héten csütörtökön Írországban, valamint vasárnap vendéglátóként, Örményország ellen növelheti válogatottságainak számát.

Cristiano Ronaldo csapata a pontelőny miatt már a csütörtöki játéknapon bebiztosíthatja kijutását. Ha a világsztárt semmi nem akadályozza meg a részvételben, a jövő évi, amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű torna lehet Ronaldo hatodik vb-részvétele, amely egyben az utolsó is lesz.

Ez lesz az utolsó vb-m, mivel 2026-ban már 41 éves leszek

– jelentette ki Ronaldo, aki a címeres mezben eddig lejátszott mérkőzésein 143-szor volt eredményes, ezzel pedig világcsúcstartó.