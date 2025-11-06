Cristiano RonaldoDiogo JotaPiers Morgan

Ronaldo megadta a választ a nagy kérdésre – emiatt lett néhány napra közellenség hazájában

Ahogy azt Piers Morgan bejelentette, csütörtök délután megjelent a Cristiano Ronaldóval készült interjúja második félideje. Az angol újságíró úgy harangozta be a beszélgetésüket, hogy ez az ötszörös aranylabdás futballista eddigi legszemélyesebb interjúja, és bizony komoly témákat érintettek a felek. A második részben Cristiano Ronaldo beszélt válogatottbeli csapattársa, Diogo Jota haláláról, a Lionel Messivel való összehasonlítgatásról és a jövő évi világbajnokságról is.

2025. 11. 06. 16:19
Cristiano Ronaldo döntését sokan nem értették meg a hazájában Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
Cristiano Ronaldo az interjú első részében többek között a portugálok szempontjából csalódással, 2-2-es döntetlennel véget ért, magyar válogatott elleni vb-selejtezőről beszélt, emellett szóba került a visszavonulása, a vagyona és korábbi klubja, a Manchester United is, amelytől másodszor éppen a Piers Morgannek adott korábbi botrányinterjúja után távozott.

Diogo Jota (középen) és Cristiano Ronaldo a portugál válogatottban
Diogo Jota (középen) és Cristiano Ronaldo a portugál válogatottban Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto

Cristiano Ronaldo Diogo Jota haláláról

Szerdán tették közkinccsé „az eddigi legszemélyesebb beszélgetés második félidejét”. Kezdetnek mindjárt egy érzékeny témát érintettek, Cristiano Ronaldo válogatottbeli csapattársának, Diogo Jotának a halálát. Mint ismert, a Liverpool futballistája júliusban autóbalesetben hunyt el, testvérével, André Silvával együtt. Morgan arról érdeklődött a luzitánok csapatkapitányánál, mit csinált, amikor értesült a szörnyű hírről.

– Épp a konditeremben voltam Gióval (Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya – a szerk.). Nem akartam elhinni, amikor megláttam az üzeneteket. Sokat sírtam, ennek Gio a megmondhatója. Rendkívül nehéz pillanat volt a nemzetnek, a családnak, a barátoknak, csapattársaknak. Egy katasztrófa – idézte fel a 40 éves támadó, majd a felvetésre, hogy mennyire törékeny az élet, így felelt: – Ezért mondom mindig, hogy élvezni kell minden pillanatot, és nem túl sokat tervezgetni a jövőt. Itt, a srácok is megerősíthetik – nem csak a tragédia miatt, mindig így voltam ezzel –, hogy sosem tervezek hosszú távra, még a gyerekeim jövőjével kapcsolatban sem, mert bármi megváltozhat egy pillanat alatt. Boldognak kell lennünk minden pillanatban, és a lehető legjobban élvezni ezeket. Csak Isten tudja, hogy mit tartogat számunkra a jövő. Sokkoltak minket a történtek, és továbbra is érezzük ezt, amikor magunkra húzzuk a válogatott mezét, mert Diogo egy volt közülünk.

Ezért hagyta ki a csapattársa temetését

Ronaldo hozzátette, nagyon kedvelte Jotát, aki amellett, hogy nagyszerű játékos volt, jó ember és csendes személyiség. Az ötszörös aranylabdás futballista a történtek után beszélt Diogo Jota és André Silva családjával, a támogatásáról biztosította őket, és az interjúban azt is felfedte, miért nem volt ott a temetésükön, amiből botrány lett, rengeteg kritika zúdult a portugál válogatott csapatkapitányára. A nővére akkor azzal védte Ronaldót, hogy azért nem jelent meg a szertartáson, mert nem akarta, hogy ő legyen a reflektorfényben a temetésen.

– Két dolgot mondanék erről. Az emberek sokat kritizálnak engem, de mint már elmondtam, nem érdekel. Amikor a lelkiismereted tiszta, nem kell amiatt aggódnod, hogy mit gondolnak rólad mások. 

Van egy dolog, amit sosem tennék: az apám halála óta sosem jártam temetőben. A másik pedig, a hírnevem miatt bárhova megyek, kész cirkusz van körülöttem. Szóval azért sem mentem, mert nem akartam elvonni a figyelmet. Nem akarok ilyen figyelmet. Nem tetszik nekem az sem, amikor az emberek ilyen szomorú pillanatokban interjút adnak, róla, a futballról beszélnek. Ha valaki szeretne a része lenni ennek, hajrá, de én a másik oldalon maradok. Az emberek kritizálhatnak, de úgy érzem, jól döntöttem. Nekem nem kell az, hogy dicsérjenek, mert ott virítottam az első sorban. Sokat gondolok a családjára, de ezt nem a kamerák kereszttüzében teszem

– szögezte le az al-Nasszr csatára.

Messi vs. Ronaldo

Morgan felvetette Ronaldónak, hogy egykori manchesteri csapattársa, Wayne Rooney jobbnak tartja nála nagy riválisát, Lionel Messit. – Ezzel nincs semmi probléma. Nem vagyok mérges emiatt. Mindenki azt választ, akit akar. Nincs időm arra, hogy bárkivel is vitába keveredjek. Én mindenkit tisztelek – mondta a sztárjátékos. Kérdésre elárulta, Rooney-val nem barátok, de jóban vannak, mint ahogy a többi csapattársával is. – A futballisták között nincsenek olyan barátaim, akikkel összejönnénk nálam ebédre vagy vacsorára. Jó a kapcsolatom a többi játékossal, de nekem a barát szó többet takar.

Nem álmodozik a vb megnyeréséről

A magyar válogatottal egy csoportban szereplő Portugália közel áll hozzá, hogy kvalifikálja magát a világbajnokságra, és előfordulhat, hogy Cristiano Ronaldo ott szerzi majd meg pályafutása ezredik gólját. Az ötszörös aranylabdás nem álmodozik erről, sőt, még a vb-címről sem.

Nem gondolkozom erről. Talán megleplek a válaszommal, de ha valaki megkérdezné, arról álmodozom-e, hogy megnyerjem a vb-t, a válaszom nem. Ha világbajnok lennék, semmit sem változtatna azon, hogy ki vagyok a futball történetében. Élvezni kell a pillanatot. Még nem is kvalifikáltuk magunkat a vb-re. Három napja Magyarországon játszottam (szeptemberben, a vb-selejtező készült az interjú – a szerk.), talán az volt az utolsó alkalom, hogy pályára léptem abban a stadionban. Sosem tudhatjuk, élvezni kell az egészet. Az édesanyám, a családom is ott volt, ez így volt szép. Az emberek azt mondják, hogy Cristiano lesz minden idők legjobbja, ha megnyeri a vb-t, de én nem így látom 

– fedte fel Ronaldo, majd hozzáfűzte, szerinte éppen eleget tett már azért, hogy minden idők legjobbjának tartsák. De ha valaki nem így gondolkodik, az sem érdekli.

Pénteken teszik közzé az interjú harmadik részét, a „hosszabbítást”.

Cikkünk frissül.

 

