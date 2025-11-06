Ronaldo megadta a választ a nagy kérdésre – emiatt lett néhány napra közellenség hazájában

Cristiano Ronaldo az interjú első részében többek között a portugálok szempontjából csalódással, 2-2-es döntetlennel véget ért, magyar válogatott elleni vb-selejtezőről beszélt, emellett szóba került a visszavonulása, a vagyona és korábbi klubja, a Manchester United is, amelytől másodszor éppen a Piers Morgannek adott korábbi botrányinterjúja után távozott.
Cristiano Ronaldo Diogo Jota haláláról
Szerdán tették közkinccsé „az eddigi legszemélyesebb beszélgetés második félidejét”. Kezdetnek mindjárt egy érzékeny témát érintettek, Cristiano Ronaldo válogatottbeli csapattársának, Diogo Jotának a halálát. Mint ismert, a Liverpool futballistája júliusban autóbalesetben hunyt el, testvérével, André Silvával együtt. Morgan arról érdeklődött a luzitánok csapatkapitányánál, mit csinált, amikor értesült a szörnyű hírről.
– Épp a konditeremben voltam Gióval (Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya – a szerk.). Nem akartam elhinni, amikor megláttam az üzeneteket. Sokat sírtam, ennek Gio a megmondhatója. Rendkívül nehéz pillanat volt a nemzetnek, a családnak, a barátoknak, csapattársaknak. Egy katasztrófa – idézte fel a 40 éves támadó, majd a felvetésre, hogy mennyire törékeny az élet, így felelt: – Ezért mondom mindig, hogy élvezni kell minden pillanatot, és nem túl sokat tervezgetni a jövőt. Itt, a srácok is megerősíthetik – nem csak a tragédia miatt, mindig így voltam ezzel –, hogy sosem tervezek hosszú távra, még a gyerekeim jövőjével kapcsolatban sem, mert bármi megváltozhat egy pillanat alatt. Boldognak kell lennünk minden pillanatban, és a lehető legjobban élvezni ezeket. Csak Isten tudja, hogy mit tartogat számunkra a jövő. Sokkoltak minket a történtek, és továbbra is érezzük ezt, amikor magunkra húzzuk a válogatott mezét, mert Diogo egy volt közülünk.
Ezért hagyta ki a csapattársa temetését
Ronaldo hozzátette, nagyon kedvelte Jotát, aki amellett, hogy nagyszerű játékos volt, jó ember és csendes személyiség. Az ötszörös aranylabdás futballista a történtek után beszélt Diogo Jota és André Silva családjával, a támogatásáról biztosította őket, és az interjúban azt is felfedte, miért nem volt ott a temetésükön, amiből botrány lett, rengeteg kritika zúdult a portugál válogatott csapatkapitányára. A nővére akkor azzal védte Ronaldót, hogy azért nem jelent meg a szertartáson, mert nem akarta, hogy ő legyen a reflektorfényben a temetésen.