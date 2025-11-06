Ronaldo megadta a választ a nagy kérdésre – emiatt lett néhány napra közellenség hazájában

Cristiano Ronaldo az interjú első részében többek között a portugálok szempontjából csalódással, 2-2-es döntetlennel véget ért, magyar válogatott elleni vb-selejtezőről beszélt, emellett szóba került a visszavonulása, a vagyona és korábbi klubja, a Manchester United is, amelytől másodszor éppen a Piers Morgannek adott korábbi botrányinterjúja után távozott.

Diogo Jota (középen) és Cristiano Ronaldo a portugál válogatottban Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto

Cristiano Ronaldo Diogo Jota haláláról

Szerdán tették közkinccsé „az eddigi legszemélyesebb beszélgetés második félidejét”. Kezdetnek mindjárt egy érzékeny témát érintettek, Cristiano Ronaldo válogatottbeli csapattársának, Diogo Jotának a halálát. Mint ismert, a Liverpool futballistája júliusban autóbalesetben hunyt el, testvérével, André Silvával együtt. Morgan arról érdeklődött a luzitánok csapatkapitányánál, mit csinált, amikor értesült a szörnyű hírről.

– Épp a konditeremben voltam Gióval (Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya – a szerk.). Nem akartam elhinni, amikor megláttam az üzeneteket. Sokat sírtam, ennek Gio a megmondhatója. Rendkívül nehéz pillanat volt a nemzetnek, a családnak, a barátoknak, csapattársaknak. Egy katasztrófa – idézte fel a 40 éves támadó, majd a felvetésre, hogy mennyire törékeny az élet, így felelt: – Ezért mondom mindig, hogy élvezni kell minden pillanatot, és nem túl sokat tervezgetni a jövőt. Itt, a srácok is megerősíthetik – nem csak a tragédia miatt, mindig így voltam ezzel –, hogy sosem tervezek hosszú távra, még a gyerekeim jövőjével kapcsolatban sem, mert bármi megváltozhat egy pillanat alatt. Boldognak kell lennünk minden pillanatban, és a lehető legjobban élvezni ezeket. Csak Isten tudja, hogy mit tartogat számunkra a jövő. Sokkoltak minket a történtek, és továbbra is érezzük ezt, amikor magunkra húzzuk a válogatott mezét, mert Diogo egy volt közülünk.

Ezért hagyta ki a csapattársa temetését

Ronaldo hozzátette, nagyon kedvelte Jotát, aki amellett, hogy nagyszerű játékos volt, jó ember és csendes személyiség. Az ötszörös aranylabdás futballista a történtek után beszélt Diogo Jota és André Silva családjával, a támogatásáról biztosította őket, és az interjúban azt is felfedte, miért nem volt ott a temetésükön, amiből botrány lett, rengeteg kritika zúdult a portugál válogatott csapatkapitányára. A nővére akkor azzal védte Ronaldót, hogy azért nem jelent meg a szertartáson, mert nem akarta, hogy ő legyen a reflektorfényben a temetésen.