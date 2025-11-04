Szóba került a magyarok elleni döntetlen, Ronaldo reakciója mindent elárul + videó

Cristiano Ronaldo három éve tulajdonképpen a Piers Morgannek adott interjúban üzente meg a Manchester Unitednek, hogy elege van a klubból, ezután kötött ki Szaúd-Arábiában. Ronaldo és Morgan most újra leültek, ezúttal a portugál futballcsillag szaúdi otthonában, a beszélgetés első része már megtekinthető a YouTube-on. Ronaldo ismét beszélt a Manchester United helyzetéről, de szóba került a legutóbbi, 2-2-re végződött, magyar válogatott elleni vb-selejtező is.

Cristiano Ronaldo és az általa elnyert öt Aranylabda; a portugál sztárnak a díjhoz hasonló örömet jelentett, hogy milliárdos lett. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

Piers Morgan felidézte, hogy Ronaldo két gólt szerzett a magyarok ellen, majd lecserélték, s végül Magyarország kiegyenlített.

Cristiano Ronaldo arckifejezése azonnal elárulta, mennyire volt boldog, hogy lehívták a pályáról.

Morgan hozzátette: ha edző lenne, sosem cserélné le a kétgólos Ronaldót, mert tudná, hogy mindent megtesz majd a mesterhármasért.

Miért cserélték le Ronaldót a magyar válogatott ellen?

Ronaldo viszont megfontoltan nyilatkozott, nem állt bele Roberto Martínez szövetségi kapitányba. – Nem mind ugyanúgy gondolkozunk. Van, hogy jó, ha lecserélnek, friss játékossal könnyebb tartani az eredményt.

Persze ha pályán maradok, megpróbálom megszerezni a harmadik gólomat, de már annyi mesterhármast szereztem, hogy eggyel több vagy kevesebb…

– fogalmazott Ronaldo.

Mikor vonul vissza?

A portugál sztár elismerte, közeledik az idő, amikor befejezi a pályafutását, s amikor eljön ez a pillanat, szerinte készen fog rá állni. Ugyanakkor Ronaldo valószínűsítette, hogy elsírja majd magát a visszavonulásakor.