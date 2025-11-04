Cristiano Ronaldomagyar labdarúgó válogatottManchester UnitedPiers Morganmilliárdos

Szóba került a magyarok elleni döntetlen, Ronaldo reakciója mindent elárul + videó

Cristiano Ronaldo újabb interjút adott Piers Morgannek. A portugál futballcsillaggal készült beszélgetés első része már nyilvános, s ebben szóba került Ronaldo legutóbbi, Magyarország elleni válogatottmeccse is. Cristiano Ronaldo beszélt a Manchester United helyzetéről és az elképesztő vagyonáról is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 17:58
Cristiano Ronaldo két gólt lőtt a magyar válogatott elleni októberi vb-selejtezőn, de CR7 lecserélése után Szoboszlai Dominik kiegyenlített Fotó: NurPhoto via AFP/Stefan Koops
Cristiano Ronaldo három éve tulajdonképpen a Piers Morgannek adott interjúban üzente meg a Manchester Unitednek, hogy elege van a klubból, ezután kötött ki Szaúd-Arábiában. Ronaldo és Morgan most újra leültek, ezúttal a portugál futballcsillag szaúdi otthonában, a beszélgetés első része már megtekinthető a YouTube-on. Ronaldo ismét beszélt a Manchester United helyzetéről, de szóba került a legutóbbi, 2-2-re végződött, magyar válogatott elleni vb-selejtező is.

Cristiano Ronaldo és az általa elnyert öt Aranylabda; a portugál sztárnak a díjhoz hasonló örömet jelentett, hogy milliárdos lett
Cristiano Ronaldo és az általa elnyert öt Aranylabda; a portugál sztárnak a díjhoz hasonló örömet jelentett, hogy milliárdos lett. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

Piers Morgan felidézte, hogy Ronaldo két gólt szerzett a magyarok ellen, majd lecserélték, s végül Magyarország kiegyenlített.

Cristiano Ronaldo arckifejezése azonnal elárulta, mennyire volt boldog, hogy lehívták a pályáról.

Morgan hozzátette: ha edző lenne, sosem cserélné le a kétgólos Ronaldót, mert tudná, hogy mindent megtesz majd a mesterhármasért.

 

Miért cserélték le Ronaldót a magyar válogatott ellen?

Ronaldo viszont megfontoltan nyilatkozott, nem állt bele Roberto Martínez szövetségi kapitányba. – Nem mind ugyanúgy gondolkozunk. Van, hogy jó, ha lecserélnek, friss játékossal könnyebb tartani az eredményt. 

Persze ha pályán maradok, megpróbálom megszerezni a harmadik gólomat, de már annyi mesterhármast szereztem, hogy eggyel több vagy kevesebb…

– fogalmazott Ronaldo.

Mikor vonul vissza?

A portugál sztár elismerte, közeledik az idő, amikor befejezi a pályafutását, s amikor eljön ez a pillanat, szerinte készen fog rá állni. Ugyanakkor Ronaldo valószínűsítette, hogy elsírja majd magát a visszavonulásakor.

A búcsú aligha a Manchester United mezében jön majd el, noha a futballista két időszakot is eltöltött ott, s állítása szerint a szívén viseli a klub sorsát, most is odaszúrt az MU-nak, amikor honfitársa, a sokat kritizált Rúben Amorim munkásságát értékelte.

Amorim a legjobbját nyújtja, de nem tud csodát tenni. Portugáliában azt mondjuk, hogy csodák csak Fátimában történnek.

 

Mekkora Cristiano Ronaldo vagyona?

A portugál sztár az első futballista lett, aki belépett a dollármilliárdosok táborába, s ez nagyon fontos volt neki.

– Nem igazán lep meg, hogy én vagyok az első. 

A számok nem hazudnak, rengeteg rekord van a futballban, ahol Cristiano van a lista élén, ez csak egy újabb.

– Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy milliárdos lettem, annyira, mint amikor megnyertem az Aranylabdát. Ez is az egyik fő célom volt – mondta Ronaldo, aki ugyanakkor nem tartja magát a pénz megszállottjának, s azt sem tartja számon, hogy hány autója van, bár megpróbálta megtippelni az interjúban.

A második rész is hamarosan érkezik, az ajánlóból már kiderült, hogy Ronaldo abban hogyan hasonlítja össze magát Lionel Messivel.

 

Az interjú első része, a magyar válogatott elleni meccs 18:47-nél kerül szóba:

 

