Videón Szoboszlai gólja, ami döntetlent ért a portugálok ellen!

Lukács Dániel ezúttal csereként jutott szóhoz és ismét nagyszerűen játszott, többször zavarba hozta a portugál védelmet. Az egyenlítés előtt is ő húzta meg Tavares mellett, a beadását Varga Barnabás okosan átlépte, a hosszún érkezett Szoboszlai Dominik, aki éles szögből, ballal magabiztosan helyezett a hálóba.

Szoboszlai Dominik csodás góllal egyenlített 2-2-re a portugál-magyar vb-selejtezőn Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Mit ér Szoboszlai gólja Portugália ellen?

A magyar válogatott ezzel játszott 2-2-es döntetlent Portugália vendégeként. Ez azt is jelenti, hogy a magyar válogatottnak öt pontja van, s ha az 5. fordulóban nyer Jerevánban, akkor máris megvan a második hely az F csoportban, ami pótselejtezőt, playoffot ér.

Íme, a nagyszerű találat, amit nem lehet megunni.

A mérkőzés összefoglalója: