Szoboszlai DominikLukács DánielPortugália

Videón Szoboszlai gólja, ami döntetlent ért a portugálok ellen!

A magyar labdarúgó-válogatott rászolgált a 2-2-es döntetlenre Portugália vendégeként játszott vb-selejtezőn. A csattanó a hosszabbításban jött, Szoboszlai Dominik éles szögből, ballal is magabiztosan helyezett a hálóba.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 23:14
Varga Barnabás átlépte Lukács Dániel beadását, Szoboszlai Dominik belőtte Fotó: ROBERT SZANISZLO Forrás: NurPhoto
 Lukács Dániel ezúttal csereként jutott szóhoz és ismét nagyszerűen játszott, többször zavarba hozta a portugál védelmet. Az egyenlítés előtt is ő húzta meg Tavares mellett, a beadását Varga Barnabás okosan átlépte, a hosszún érkezett Szoboszlai Dominik, aki éles szögből, ballal magabiztosan helyezett a hálóba.

Szoboszlai Dominik csodás góllal egyenlített 2-2-re a portugál-magyar vb-selejtezőn
Szoboszlai Dominik csodás góllal egyenlített 2-2-re a portugál-magyar vb-selejtezőn Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Mit ér Szoboszlai gólja Portugália ellen?

A magyar válogatott ezzel játszott 2-2-es döntetlent Portugália vendégeként. Ez azt is jelenti, hogy a magyar válogatottnak öt pontja van, s ha az 5. fordulóban nyer Jerevánban, akkor máris megvan a második hely az F csoportban, ami pótselejtezőt, playoffot ér.

Íme, a nagyszerű találat, amit nem lehet megunni. 

Portugal 2 - [2] Hungary - Dominik Szoboszlai 90+1'
byu/Big-Education-916 insoccer

A mérkőzés összefoglalója:

 

