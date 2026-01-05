Jelentős juttatást kapnak januárban a katonák, mutatjuk a részleteket + videó

Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára

Jelentős juttatást kapnak januárban a katonák, mutatjuk a részleteket

Az idei évtől jelentősen bővültek a Magyar Honvédségnél szolgáló katonák és honvédelmi alkalmazottak béren kívüli juttatásai – hívta fel a figyelmet közleményében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter kifejtette: teljes költségtérítést kapnak az utazásokra, nőtt a nyugdíjpénztári hozzájárulás, emelkedtek a Szép-kártya-juttatások és a külföldi szolgálati ellátmányok. A lakhatási támogatások összege is számottevően nőtt, a nyugállományúak ellátását segítő támogatások is jelentősen emelkedtek.

Forrás: MTI2026. 01. 05.
Január elsejétől több ponton is kedvezően változtak a Magyar Honvédségnél szolgáló katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak illetményen kívüli juttatásai – hívta fel a figyelmet közleményében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter azt írta: a helyi és helyközi szolgálati helyre történő utazás költségeinek megtérítése nettó 100 százalékra emelkedett, lehetővé vált a vármegyebérlet és az országbérlet elszámolása mind a helyi, mind a helyközi utazások esetében, a gépjárművel történő közlekedés költségtérítése pedig kilométerenként 30 forintra nőtt.

 

Hozzátette, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezők esetében a munkáltatói hozzájárulás összege a duplájára emelkedett, személyenként havi bruttó 14 200 forintra. Szalay-Bobrovniczky Kristóf tájékoztatása szerint kedvezően módosultak a 10 év alatti gyermekek után járó Szép-kártya-juttatás jogosultsági szabályai is. 

Jelentős béren kívüli juttatásokat kapnak a magyar honvédek (Forrás: Honvédelem.hu)

Ettől az évtől kezdve a tartós külföldi szolgálat időtartama alatt, valamint év közbeni jogviszony létesítése vagy megszűnése esetén is teljes összegben jár a juttatás, így az érintettek gyermekenként évente egyszer nettó 39 063 forint Szép-kártya-juttatásra jogosultak. A miniszter kiemelte, 

a külföldi katonai missziókban szolgáló katonák és honvédelmi alkalmazottak külszolgálati ellátmánya 10 százalékkal nőtt.

A lakhatást segítő támogatások körében a pályázat alapján nyújtható törlesztési támogatás maximális összege bruttó 1 millió forintra nő, a lakhatási hozzájárulás eléri a bruttó 750 ezer forintot, míg a vásárlási és építési célú munkáltatói kölcsön maximálisan adható összege bruttó 10 millió forintra emelkedett – tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte továbbá, hogy 2026-tól a nyugállományúakról való gondoskodás keretében az idősotthoni elhelyezéshez nyújtott honvédségi támogatás maximális összege több mint a duplájára, 5 millió forintra nőtt. A tárcavezető a közösségi oldalára feltöltött videójában is közölte a hírt, amelyet az alább tekinthet meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Honvédelem.hu)


