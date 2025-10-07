Rendkívüli

  Magyar Nemzet
  Sport
  • „Elkerülhetetlen” a kirúgása - a szakértő szerint meg vannak számlálva Rúben Amorim napjai
Manchester UnitedJamie CarragherRúben AmorimkirúgásPremier League

„Elkerülhetetlen” a kirúgása - a szakértő szerint meg vannak számlálva Rúben Amorim napjai

Továbbra sem túl rózsás a Manchester United helyzete, hiszen a Premier League-ben mindössze a tizedik helyet foglalja, a nyomás pedig egyre nagyobb Rúben Amorim vállain. Jamie Carragher úgy véli, hogy a portugál tréner menesztése „elkerülhetetlen”, és még az év vége előtt távozik. A szakértő meglátása szerint Rúben Amorim mérlege vállalhatatlan a United mércéjével nézve.

Tóth Norbert
2025. 10. 07. 20:28
Rúben Amorim már karácsony előtt lapátra kerülhet?
Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A Manchester United hét forduló után mindössze 10 pontot gyűjtött a Premier League-ben: három vereség és egy döntetlen mellett mindössze három siker jött össze eddig a Vörös Ördögöknek. Ráadásul a Ligakupától rögtön az első fordulóban búcsút vettek a manchesteriek, akik a negyedosztályú Grimsby Town ellen estek ki. Ezen eredménysorért a közvélemény többsége Rúben Amorimot kiáltja ki bűnbakként, ugyanis a portugál tréner nem hajlandó változtatni a taktikai formáción, bármennyire is szenved csapata. Ezzel a véleménnyel Jamie Carragher is egyetért.

Rúben Amorim már karácsony előtt távozik Jamie Carragher szerint.
Jamie Carragher szerint ilyen eredménysorral nem maradhat a Manchester United kispadján Rúben Amorim (Fotó: MI NEWS / NurPhoto / AFP)

 

„Elkerülhetetlen” Rúben Amorim kirúgása

Jamie Carragher úgy véli „elkerülhetetlen”, hogy a Manchester United kirúgja Rúben Amorimot. A Liverpool korábbi játékosa szerint még karácsony előtt menesztik posztjáról a United vezetőedzőjét, annak ellenére, hogy most összejött egy-két győzelem.

A portugál lassan egy éve irányítja a Manchester Unitedet, kinevezése óta a Vörös Ördögök botrányos rossz mérleget produkáltak a Premier League-ben.

Annak ellenére, hogy Amorim idén nyáron már teljes felkészülést végezhetett a csapattal, és több mint 200 millió fontot költött, semmi előrelépés nem történt. Ugyan a United vezetősége kijelentette, hogy támogatja a szakembert, és megérdemel egy teljes szezont, Jamie Carragher fenntartja aggályait ezzel kapcsolatban, és szerinte a portugál nem fogja megérni a december 25-ét a manchesteri kispadon.

Nem szeretem azt mondani, hogy egy menedzsert ki kell rúgni, ugyanis ez tiszteletlenség, de ezen a ponton már úgy gondolom, hogy Rúben Amorim számára már lehetetlen, hogy megtartsa a munkáját. Elkerülhetetlen a kirúgása, ez szerintem még karácsony előtt meg fog történni

fogalmazott a The Overlap Fan Debate című műsorban Jamie Carragher. — A statisztikái vállalhatatlanok a Manchester United mércéjével nézve. Ötven mérkőzés alatt csak kettővel több gólt szerzett a csapata, mint amennyit kapott – indokolta válaszát a Sky Sport szakértője.

Jamie Carragher értékelésével a United ikonja, Paul Scholes is egyetértett, aki azzal érvelt, hogy a menedzser már túl van a mézeshetein, tekintve a gyenge eredmények időtartamát.

 

Wayne Rooney is beleszállt már a portugál trénerbe

A Manchester United legendája sem kímélte korábbi csapatát és Rúben Amorim vezetőedzőt a Manchester City elleni vereséget követően. Wayne Rooney szerint a Vörös Ördögök még rosszabbak lettek a portugál szakemberrel.

Nehéz elképzelni, hogyan folytatódik ez a történet. Vannak biztató jelek? Látunk olyat, ami javíthat a csapaton?

 – tette fel akkor a költői kérdést Wayne Rooney.

