A Manchester United legendája kíméletlenül beleszállt Amorimba

A Manchester United tavaly november elején nevezte ki Rúben Amorimot a menesztett Erik ten Hag utódjául, tíz hónap elteltével azonban úgy tűnik, a 40 esztendős trénerrel sem indul meg felfelé a 20-szoros angol bajnok szekere.

A Manchester Unitednek esélye sem volt a városi derbin (Fotó: Oli Scarff/AFP)

A csapat hétvégén 3-0-ra elveszítette a manchesteri derbit a Cityvel szemben, sok szurkoló már a lefújás előtt elhagyta az Etihadot.

– Támogató és pozitív szeretnék lenni az edző és a játékosok esetében, amennyire csak tudok. Ugyanakkor nagyon nehéz azt mondani, hogy látjuk a fejlődést, vagy arra utaló jeleket, amik a közeli jövőben jó eredményekkel is párosulhatnak. Ebből semmit sem látunk, és ezt nehéz lenyelni. Hallhatjuk, hogy a United szurkolói éneklik Amorim nevét, de az sokatmondó, hogy a meccs vége előtt távoznak. Tudták, hogy a lényeges kérdések eldőltek a mérkőzésen, és szerintem nagyon csalódottak voltak amiatt, amit látak. Nehéz elképzelni, hogyan folytatódik ez a történet. Vannak biztató jelek? Látunk olyat, ami javíthat a csapaton? – tette fel a költői kérdést Wayne Rooney.

A Manchester United továbbra sem tud feljavulni

Az MU az előző idényben a 15. helyen végzett, amely a csapat legrosszabb szereplése vot az 1989–1990-es idény óta. Amorim érkezését követően körülbelül 250 millió fontot költött az egyesület új igazolásokra, ám igazán nem érezhető a fejlődés, miközben a portugál szakember ragaszkodik a saját elképzeléseihez és játékrendszeréhez.

– Az előző évadban hallhattuk Ten Hag menesztése után, hogyan fog a csapat futballozni, és hogy minden megváltozik. Ha Amorim őszinte magához, azóta csak rosszabb lett a helyzet – zárta szavait a Manchester United gólrekordere.