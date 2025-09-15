Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

A makacs Amorim mellett újabb ellenségük lett a United szurkolóinak a saját házuk táján

A Manchester United nagyon simán, 3-0-ra kikapott vasárnap a manchesteri derbin Pep Guardiola együttese ellen. Manapság ebben nincs semmi újdonság, ugyanakkor a Manchester United szurkolói bizakodóak voltak a találkozó előtt, hiszen nemcsak Rúben Amorim együttese, hanem a Manchester City is pocsékul kezdett – a forduló előtt még az MU volt előrébb a tabellán. A súlyos vereség után újabb felelőst találtak a szurkolók.

2025. 09. 15. 7:46
A Manchester United négy bajnoki után csak négy ponttal áll
A Manchester United négy bajnoki után csak négy ponttal áll (Fotó: AFP/Oli Scarff)
Továbbra is gödörben a Manchester United. Hiába a nyáron három új támadó, az első négy bajnokin mindössze négy „rúgott" gól a mérleg – ebből két öngól és egy büntető – ezen a szinten nagyon kevés. Főleg úgy, hogy a négyből mindössze egy meccset nyert meg az MU, vasárnap az Arsenal után a Manchester City is legyőzte a csapatot. A Vörös Ördögök újra az alsóházban tanyáznak. Gary Neville már félti Rúben Amorim vezetőedzőt, aki az első 31 PL-meccséből mindössze nyolcat nyert meg.

Rúben Amorim, a Manchester United edzője újra az állása miatt aggódhat
Rúben Amorim, a Manchester United edzője újra az állása miatt aggódhat (Fotó: AFP/Oli Scarff)

A Manchester United edzője újra a kirúgás szélén

– Mit üzenek a szurkolóknak? A lehető legjobbamat fogom továbbra is nyújtani, azt fogom tenni, ami a klubnak a legjobb – kezdte Amorim a 3-0-ra elvesztett manchesteri derbi után. – A többi már nem az én döntésem, ameddig itt vagyok, addig én dolgozom. 

Nem fogom a játékfelfogásomat megváltoztatni a rossz eredmények ellenére, ha ez a vezetőség szerint nem jobb, hozzanak ide mást. Higgyétek el, én jobban szenvedek, mint ti, szurkolók.

Amorim makacs, erre vasárnap újra rájöttek a szurkolók, akiknek tett üzenete sem tűnik a legszerencsésebbnek, amikor azon megy a verseny, hogy ki szenved jobban. Gary Neville szerint októberre a Manchester Unitednek el kell mozdulnia az alsóházból, mert az nem lehet, hogy a csapat ennyi igazolás után ugyanott van, ahol egy éve, tette hozzá. Az angol szakértő úgy érzi, ezt a filmet már látta egyszer, és nincs jó előérzete. Neville itt arra utalhatott, hogy az MU az előző idényben – Amorim érkezése után is – sorra vesztette el a meccseit, és végül a 15. helyen zárt, ami történelmi mélység volt.

Az MU-játékosok nem voltak elég kemények

Roy Keane több mint 300 meccset játszott a manchesteri gárdában, de amit vasárnap látott, az szégyen volt szerinte. 

– Egyetlen Manchester United-játékos sem kapott sárga lápot. 

Ez egy városi derbi! Egy ilyen meccsnek hatalmas motivációnak kéne lennie, annyira el kellett volna fáradniuk, hogy egy hétig nem tudnak utána az ágyból kikelni.

Annyira unom már, hogy mindig ezt kell mondanom... – mondta.

Megvan az új bűnbak? Roy Keane és a szurkolók egyetértenek

A szurkolók és Keane is újabb ellenséget talált a csapatban, mindössze pár nappal azután, hogy a sokat kritizált André Onana kapust Törökországba száműzték . Luke Shaw az új áldozat, angol belső hátvédet a duplázó Erling Haaland és a cselgép Jérémy Doku nagyon csúnyán megleckéztette a városi derbin.

Doku cselei Shaw ellen az első gólnál:

Lényegében mind a három kapott gólban benne volt a 30 éves hátvéd. Miatta kapott ki tehát az MU?

– Shaw egy nemzetközi szinten is tapasztalt futballista, ezért még fájóbb ez a mai borzalom. Szerintem az elmúlt években a folyamatos sérüléseivel megúszta ezt a szégyent, amit ma mutatott. 

Kifogásokat keresünk, aztán ő pár meccset játszik, és olyan döntéseket hoz, mintha nem is akarna senkit sem megtámadni

– mondta Keane Shawról, amely egybeesik a szurkolók kritikáival. Az már más kérdés, hogy az első három meccsen is kezdő angol hátvéd akkor csapata egyik legjobbja volt. 

A BBC elemzése két pontban viszont megvédi Shaw-t, és inkább Amorimot kritizálja, aki szintén felelős a hátvéd pocsék teljesítményében.

  • „Luke Shaw korábban már játszott háromvédős rendszerben, de karrierje nagy részét balhátvédként töltötte, és úgy tűnik, hogy Amorim alatt kénytelen középhátvédként szenvednie."
  • „Shaw egész egyszerűen nem elég gyors és erős, hogy Haalandot megállítsa – aki Pep Guardiola szerint sosem volt még ilyen jó formában. Ha úgy nézzük, mind a három kapott gól egyéni hibának köszönhető, de egy jó játékrendszerben ez biztos nem történne meg."

A Manchester United idén nem indul egyik európai kupasorozatban sem, így hétköznap nem lép pályára. Szombaton, a Premier League-ben viszont egy újabb rangadó vár a csapatra: az eddig veretlen Chelsea utazik az Old Traffordra.

A mérkőzés összefoglalója:

Nógrádi György
idezojelekUSA

Nógrádi György: Sehol nem csökkenő feszültségek

Nógrádi György avatarja

Az elmúlt hét eseményei – Jelenleg Moszkva és Kijev közvetlen kétoldalú párbeszéde gyakorlatilag kizárt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

