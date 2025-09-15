A makacs Amorim mellett újabb ellenségük lett a United szurkolóinak a saját házuk táján

Továbbra is gödörben a Manchester United. Hiába a nyáron három új támadó, az első négy bajnokin mindössze négy „rúgott" gól a mérleg – ebből két öngól és egy büntető – ezen a szinten nagyon kevés. Főleg úgy, hogy a négyből mindössze egy meccset nyert meg az MU, vasárnap az Arsenal után a Manchester City is legyőzte a csapatot. A Vörös Ördögök újra az alsóházban tanyáznak. Gary Neville már félti Rúben Amorim vezetőedzőt, aki az első 31 PL-meccséből mindössze nyolcat nyert meg.

Rúben Amorim, a Manchester United edzője újra az állása miatt aggódhat (Fotó: AFP/Oli Scarff)

A Manchester United edzője újra a kirúgás szélén

– Mit üzenek a szurkolóknak? A lehető legjobbamat fogom továbbra is nyújtani, azt fogom tenni, ami a klubnak a legjobb – kezdte Amorim a 3-0-ra elvesztett manchesteri derbi után. – A többi már nem az én döntésem, ameddig itt vagyok, addig én dolgozom.

Nem fogom a játékfelfogásomat megváltoztatni a rossz eredmények ellenére, ha ez a vezetőség szerint nem jobb, hozzanak ide mást. Higgyétek el, én jobban szenvedek, mint ti, szurkolók.

Amorim makacs, erre vasárnap újra rájöttek a szurkolók, akiknek tett üzenete sem tűnik a legszerencsésebbnek, amikor azon megy a verseny, hogy ki szenved jobban. Gary Neville szerint októberre a Manchester Unitednek el kell mozdulnia az alsóházból, mert az nem lehet, hogy a csapat ennyi igazolás után ugyanott van, ahol egy éve, tette hozzá. Az angol szakértő úgy érzi, ezt a filmet már látta egyszer, és nincs jó előérzete. Neville itt arra utalhatott, hogy az MU az előző idényben – Amorim érkezése után is – sorra vesztette el a meccseit, és végül a 15. helyen zárt, ami történelmi mélység volt.

Az MU-játékosok nem voltak elég kemények

Roy Keane több mint 300 meccset játszott a manchesteri gárdában, de amit vasárnap látott, az szégyen volt szerinte.

– Egyetlen Manchester United-játékos sem kapott sárga lápot.

Ez egy városi derbi! Egy ilyen meccsnek hatalmas motivációnak kéne lennie, annyira el kellett volna fáradniuk, hogy egy hétig nem tudnak utána az ágyból kikelni.

Annyira unom már, hogy mindig ezt kell mondanom... – mondta.

Megvan az új bűnbak? Roy Keane és a szurkolók egyetértenek

A szurkolók és Keane is újabb ellenséget talált a csapatban, mindössze pár nappal azután, hogy a sokat kritizált André Onana kapust Törökországba száműzték . Luke Shaw az új áldozat, angol belső hátvédet a duplázó Erling Haaland és a cselgép Jérémy Doku nagyon csúnyán megleckéztette a városi derbin.